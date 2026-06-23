Ronaldo, Joao Cancelo’nun ortasında yakın direğe doğru sert bir yarım voleyle skoru açmak için sadece altı dakikaya ihtiyaç duydu ve altı farklı Dünya Kupası’nda gol atan ilk erkek futbolcu oldu. Ardından, 20 yarda mesafeden serbest vuruş kullanacakmış gibi yaparak oyunculuk yeteneğini sergiledi; ancak Mendes öne çıkarak topu alt köşeye sert bir vuruşla gönderdi.

Özbekistan, Azizjon Ganiev'in uzak mesafeden Diogo Costa'yı geçerek attığı muhteşem golle skoru 1-1'e getirdiğini sandı, ancak VAR, golün hazırlık aşamasında Cancelo'ya yapılan faul nedeniyle golü iptal etti. Ronaldo daha sonra Bruno Fernandes'in pasını yakalayıp Abduvohid Nematov'u geçerek attığı şutla galibiyeti garantiledi.

İlk yarının uzatma dakikalarında Khusanov'un kale çizgisinden yaptığı kurtarış, Ronaldo'nun hat-trick yapmasını engelledi; ancak Manchester City'li savunma oyuncusu, saatin 60. dakikasına yaklaşırken Fernandes'in attığı alçak köşe vuruşunun kendisinden sekip kendi kalesine girmesiyle Portekiz'in dördüncü golüne engel olamadı.

Beş kez Ballon d'Or ödülünü kazanan Ronaldo, bireysel hat-trick peşindeyken Nematov, Ronaldo'nun iki şutunu da kurtardı ve maçı sonuçlandıran gol, Leao'nun üst köşeye attığı güçlü vuruşla geldi.

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