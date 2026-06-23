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Cristiano Ronaldo Portugal HICGetty Images
Tom Maston

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Portekiz-Özbekistan maçı oyuncu değerlendirmeleri: Cristiano Ronaldo yeniden iş başında! Hızını artıran süperstar, Dünya Kupası tarihine yeni bir sayfa açarken, Nuno Mendes ve Bruno Fernandes de ezici galibiyette parladı

Player ratings
Portekiz
C. Ronaldo
Dünya Kupası
FEATURES
Portekiz - Özbekistan

Cristiano Ronaldo ve Portekiz, Özbekistan’ı 5-0 mağlup ederek 2026 Dünya Kupası’ndaki ilk galibiyetlerini elde ettiler ve eleştirenlere şık bir cevap verdiler. Ronaldo, iki gol atarak ülkesinin finaller tarihindeki en golcü oyuncusu olurken, Nuno Mendes'in güzel bir serbest vuruşu, Abdukodir Khusanov'un ikinci yarıda kendi kalesine attığı gol ve oyuna sonradan giren Rafael Leao'nun maçın sonlarında attığı gol, Roberto Martinez'in takımının DR Kongo ile oynadığı hayal kırıklığı yaratan açılış maçındaki beraberliğin ardından toparlanmasını sağladı.

Ronaldo, Joao Cancelo’nun ortasında yakın direğe doğru sert bir yarım voleyle skoru açmak için sadece altı dakikaya ihtiyaç duydu ve altı farklı Dünya Kupası’nda gol atan ilk erkek futbolcu oldu. Ardından, 20 yarda mesafeden serbest vuruş kullanacakmış gibi yaparak oyunculuk yeteneğini sergiledi; ancak Mendes öne çıkarak topu alt köşeye sert bir vuruşla gönderdi.

Özbekistan, Azizjon Ganiev'in uzak mesafeden Diogo Costa'yı geçerek attığı muhteşem golle skoru 1-1'e getirdiğini sandı, ancak VAR, golün hazırlık aşamasında Cancelo'ya yapılan faul nedeniyle golü iptal etti. Ronaldo daha sonra Bruno Fernandes'in pasını yakalayıp Abduvohid Nematov'u geçerek attığı şutla galibiyeti garantiledi.

İlk yarının uzatma dakikalarında Khusanov'un kale çizgisinden yaptığı kurtarış, Ronaldo'nun hat-trick yapmasını engelledi; ancak Manchester City'li savunma oyuncusu, saatin 60. dakikasına yaklaşırken Fernandes'in attığı alçak köşe vuruşunun kendisinden sekip kendi kalesine girmesiyle Portekiz'in dördüncü golüne engel olamadı.

Beş kez Ballon d'Or ödülünü kazanan Ronaldo, bireysel hat-trick peşindeyken Nematov, Ronaldo'nun iki şutunu da kurtardı ve maçı sonuçlandıran gol, Leao'nun üst köşeye attığı güçlü vuruşla geldi.

GOAL, Houston'daki maçta Portekiz oyuncularını değerlendirdi...

  • Portugal v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Kaleci ve Savunma

    Diogo Costa (6/10):

    Birkaç basit kurtarış yapmak zorunda kaldı, bunun dışında ceza sahasına gelen topları yeterince iyi kontrol etti.

    Joao Cancelo (8/10):

    Sağ kanattan yaptığı muhteşem bir atakla Ronaldo'nun açılış golünü hazırladı ve sağ kanattan tehdit oluşturmaya devam etti. İptal edilen gol öncesinde topu biraz fazla uzun süre elinde tutması nedeniyle şanslıydı, ancak bunun dışında ikinci yarıda oyundan alınana kadar mükemmel bir performans sergiledi.

    Ruben Dias (6/10):

    Kadroya geri döndü ve Özbekistan'ın hücumundan pek endişe duyacak bir durumla karşılaşmadı.

    Raphael Veiga (6/10):

    Topa sahipken ve topu kaybettiğinde sakinliğini korudu, ancak ikinci yarıda bir sarı kart gördü.

    Nuno Mendes (8/10):

    Felix'in oyuna girmesiyle kanattan ileriye doğru atak yapabildi ve neredeyse Ronaldo'ya erken bir gol fırsatı yaratacaktı. Mükemmel bir serbest vuruşla skoru 2-0'a getirdi ve savunmada birden fazla kez muhteşem bir toparlanma yeteneği sergiledi.

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  • FBL-WC-2026-MATCH47-POR-UZBAFP

    Orta saha

    Joao Neves (6/10):

    Birkaç isabetsiz pas verdi ancak bunun dışında orta sahada aktif bir performans sergileyerek Portekiz'in üstünlüğünü korumasına katkıda bulundu.

    Vitinha (7/10):

    Her zamanki gibi sessiz bir mükemmellik sergiledi. Portekiz'in orta sahada akışını sürdürmesini sağlarken, gerektiğinde savunmayı korumaya da yardımcı oldu.

    Bruno Fernandes (8/10):

    Maçın başında birkaç tartışmalı karar verdi, ancak muhteşem bir sürüş ve pasla Ronaldo'nun ikinci golünü hazırladı. Akıllı duran top vuruşları rakip savunmada büyük kargaşaya yol açtı; en dikkat çekici olanı Khusanov'un kendi kalesine attığı gol oldu.

  • Portugal v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Saldırı

    Pedro Neto (7/10):

    Hızlı ayaklarını kullanarak savunma oyuncularından uzaklaştı ve fauller kazandı; bunlardan biri, ikinci golün atılmasına yol açan serbest vuruş oldu. İlk yarıda oyundan çıktı.

    Cristiano Ronaldo (9/10):

    Turnuvaya iki muhteşem golle başladı ve Mendes'in serbest vuruşuna giden süreçte herkesi yanılttı. Khusanov ve iki kez de Nematov tarafından engellenerek hat-trick yapma şansını kaçırması talihsizlikti, ancak bunun dışında eski formuna geri döndüğünü gösterdi.

    Joao Felix (7/10):

    Sol iç forvet olarak tehlikeli pozisyonlar aldı ve Portekiz'in gol fırsatları yaratmasında rol oynadı. Şutlarda isabet oranı biraz düşüktü.

  • Portugal v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Yedek Oyuncular ve Teknik Direktör

    Nelson Semedo (6/10):

    İkinci yarıda oyuna girdikten sonra birkaç kez tehlikeli ataklar gerçekleştirdi.

    Francisco Conceicao (5/10):

    İkinci yarıda Neto'nun yerine oyuna girdikten sonra maça etki etmekte zorlandı.

    Francisco Trincao (5/10):

    Felix'in yerine oyuna girdikten sonra kenarda kaldı.

    Bernardo Silva (6/10):

    Neves'in yerine orta sahada 15 dakikalık sağlam bir performans sergiledi.

    Rafael Leao (6/10):

    Oyuna girdikten kısa bir süre sonra birkaç kötü dokunuşun ardından, AC Milan forveti gol vuruşunu buldu ve beşinci golü attı.

    Roberto Martinez (8/10):

    Felix'i oyuna sokma kararı, takımına daha fazla denge kazandırırken, Ronaldo'ya duyduğu güven kaptanı tarafından karşılığını buldu. İlk yarıda puanları garantilediği için önemli oyuncularından bazılarını dinlendirme fırsatını değerlendirdi.

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