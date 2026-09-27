Portekiz, Oslo'da önemli bir taktik direnç sergiledi ve istatistiksel baskıya rağmen sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Topa sahip olma oranında yüzde 59'u rakibine bırakmasına ve önde baskı yapan Norveç karşısında 20 şutla karşılaşmasına rağmen Portekiz, yüksek şut sayısından çok bitiriciliğin değerini gösterdi. Joao Felix'in attığı açılış golü kusursuz bir zemin hazırlarken, ikinci yarıda Norveç'in yıldız isminin skoru eşitlemesinin ardından hızlı bir yanıt gerekmişti.
Maç, büyük ölçüde Portekiz'in baskıyı karşılama becerisiyle şekillendi ve bunu gösteren rakamlar 32 uzaklaştırma ile 22 top kapma oldu. Norveç, beklenen goller (xG) mücadelesinde 2,88'e 0,87 üstünlük kurmuş olsa da Portekiz'in gol önündeki verimliliği belirleyici oldu. Bu galibiyetle Portekiz, iki maçta aldığı maksimum altı puanla 4. Grup'ta zirvede yer aldı ve bu sezonki Uluslar Ligi kampanyasında ne kadar ciddi bir aday olduğunu bir kez daha ortaya koydu.