Diogo Costa - 8/10

Porto'nun file bekçisi, istediğinden çok daha fazla mesai yaptığı maçta hayati bir performans sergiledi. Costa, Norveç'i durdurmak için beş kritik kurtarış yaptı; özellikle de ev sahibinin topa sahip olma üstünlüğünü kurduğu ilk yarıdaki baskı bölümünde. 51. dakikada Haaland'ın yakın mesafeden attığı gole engel olmakta yapabileceği pek bir şey olmasa da, mücadelenin kalan bölümünde pozisyon bilgisi ve top hakimiyeti kusursuzdu.

Nuno Mendes - 7/10

Mendes, sol kanatta her zamanki atletik varlığını ortaya koyarken Antonio Nusa'nın yarattığı tehdide karşı savunma görevlerini de dengeledi. Derinde savunma yapmak zorunda kalan arka dörtlünün bir parçası olarak takımın yüksek sayıdaki uzaklaştırmasına katkı sağladı. Geçiş anlarındaki hızı belirleyiciydi ve Norveç'in, Portekiz orta sahasının merkezinin arkasındaki alanı kullanmasını engelledi.

Renato Veiga - 6/10

Haaland'ı durdurmak gibi hiç de kolay olmayan bir görev üstlenen Veiga, inişli çıkışlı bir akşam geçirdi. İlk yarıda fizik gücünü çok iyi ortaya koydu ancak zaman zaman Norveç'in ileri üçlüsünün hareketliliği karşısında zorlandı.

Ruben Dias - 7/10

Kaptan, 20 şutla karşı karşıya kalan savunma hattını yönlendirerek örnek oldu. Dias, takımın yaptığı 32 uzaklaştırmada merkezi rol oynarken sürekli kendini topun önüne attı. 88. dakikada taktik faul nedeniyle sarı kart gördü; bu, Norveç'in maçın son bölümündeki tehlikeli kontra atağını durdurmak için gerekli bir müdahaleydi.

Joao Cancelo - 6/10

Cancelo, maçın taktik gerekliliklerini yansıtır şekilde hücuma çıkışlarında her zamankinden daha kontrollüydü. Kendi kanadında Norveç'in geniş alana yayılan rotasyonlarına karşı zaman zaman zorlandı, ancak maç boyunca pozisyon disiplinini korudu ve yüksek konsantrasyon gerektiren bir performans ortaya koydu.