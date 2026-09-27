24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
FBL-EUR-NATIONS-NOR-PORAFP
Khaled Mahmoud
Çeviri:

Portekiz - Norveç maçının oyuncu puanları: Joao Felix ve Goncalo Ramos, Oslo'da kritik galibiyeti getiren golleri attı

Portekiz
Norveç
Norveç - Portekiz
UEFA Nations League A

Portekiz, UEFA Uluslar Ligi'nde Norveç'i 2-1 yenerek grup aşamasındaki kusursuz başlangıcını sürdürdü. Ev sahibi ekipte Erling Haaland ağları havalandırsa da, Joao Felix ve Goncalo Ramos'un etkili bitiriciliği Portekiz'in Ullevaal'den üç puanla ayrılmasını sağladı.

Portekiz, Oslo'da önemli bir taktik direnç sergiledi ve istatistiksel baskıya rağmen sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Topa sahip olma oranında yüzde 59'u rakibine bırakmasına ve önde baskı yapan Norveç karşısında 20 şutla karşılaşmasına rağmen Portekiz, yüksek şut sayısından çok bitiriciliğin değerini gösterdi. Joao Felix'in attığı açılış golü kusursuz bir zemin hazırlarken, ikinci yarıda Norveç'in yıldız isminin skoru eşitlemesinin ardından hızlı bir yanıt gerekmişti.

Maç, büyük ölçüde Portekiz'in baskıyı karşılama becerisiyle şekillendi ve bunu gösteren rakamlar 32 uzaklaştırma ile 22 top kapma oldu. Norveç, beklenen goller (xG) mücadelesinde 2,88'e 0,87 üstünlük kurmuş olsa da Portekiz'in gol önündeki verimliliği belirleyici oldu. Bu galibiyetle Portekiz, iki maçta aldığı maksimum altı puanla 4. Grup'ta zirvede yer aldı ve bu sezonki Uluslar Ligi kampanyasında ne kadar ciddi bir aday olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

  • Norway v Portugal - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD2Getty Images Sport

    Kaleci ve savunma

    Diogo Costa - 8/10

    Porto'nun file bekçisi, istediğinden çok daha fazla mesai yaptığı maçta hayati bir performans sergiledi. Costa, Norveç'i durdurmak için beş kritik kurtarış yaptı; özellikle de ev sahibinin topa sahip olma üstünlüğünü kurduğu ilk yarıdaki baskı bölümünde. 51. dakikada Haaland'ın yakın mesafeden attığı gole engel olmakta yapabileceği pek bir şey olmasa da, mücadelenin kalan bölümünde pozisyon bilgisi ve top hakimiyeti kusursuzdu.

    Nuno Mendes - 7/10

    Mendes, sol kanatta her zamanki atletik varlığını ortaya koyarken Antonio Nusa'nın yarattığı tehdide karşı savunma görevlerini de dengeledi. Derinde savunma yapmak zorunda kalan arka dörtlünün bir parçası olarak takımın yüksek sayıdaki uzaklaştırmasına katkı sağladı. Geçiş anlarındaki hızı belirleyiciydi ve Norveç'in, Portekiz orta sahasının merkezinin arkasındaki alanı kullanmasını engelledi.

    Renato Veiga - 6/10

    Haaland'ı durdurmak gibi hiç de kolay olmayan bir görev üstlenen Veiga, inişli çıkışlı bir akşam geçirdi. İlk yarıda fizik gücünü çok iyi ortaya koydu ancak zaman zaman Norveç'in ileri üçlüsünün hareketliliği karşısında zorlandı.

    Ruben Dias - 7/10

    Kaptan, 20 şutla karşı karşıya kalan savunma hattını yönlendirerek örnek oldu. Dias, takımın yaptığı 32 uzaklaştırmada merkezi rol oynarken sürekli kendini topun önüne attı. 88. dakikada taktik faul nedeniyle sarı kart gördü; bu, Norveç'in maçın son bölümündeki tehlikeli kontra atağını durdurmak için gerekli bir müdahaleydi.

    Joao Cancelo - 6/10

    Cancelo, maçın taktik gerekliliklerini yansıtır şekilde hücuma çıkışlarında her zamankinden daha kontrollüydü. Kendi kanadında Norveç'in geniş alana yayılan rotasyonlarına karşı zaman zaman zorlandı, ancak maç boyunca pozisyon disiplinini korudu ve yüksek konsantrasyon gerektiren bir performans ortaya koydu.

    • Reklam
  • Norway v Portugal - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD2Getty Images Sport

    Orta saha

    Joao Palhinha - 7/10

    Orta sahanın sigortası, Martin Oedegaard'ın oyun kuruculuğunu bozma konusunda kritik rol oynadı. Palhinha çok sayıda top kapma yaptı ve 49. dakikada sert bir müdahalesi nedeniyle sarı kart gördü. Onun varlığı, daha yaratıcı oyuncuların zaman zaman öne çıkmasına olanak sağladı ancak bitmek bilmeyen eforunun etkisiyle 81. dakikada oyundan alındı.

    Joao Neves - 6/10

    Neves, Portekiz'in %41'lik topa sahip olma oranı nedeniyle oyunun temposunu belirleme fırsatları sınırlanınca top üzerinde her zamanki kontrolünü kurmakta zorlandı. Savunma perdesinde etkiliydi ancak Norveç'in hızlı dikine ataklarında zaman zaman devre dışı kaldı. Jorge Jesus kenar bölgelerde daha doğrudan bir oyun istediği için ikinci yarının başlarında yerini başka bir isme bıraktı.

    Pedro Neto - 8/10

    Portekiz adına öne çıkan yaratıcı isimlerden biriydi. Neto, 17. dakikada Joao Felix'in açılış golünde asist yaptı ve Norveç savunmasını açan pasında mükemmel bir görüş ortaya koydu. Geçiş hücumlarındaki hızı, 87. dakikadaki geç değişikliğine kadar sürekli tehdit olmaya devam etti.

  • FBL-EUR-NATIONS-NOR-PORAFP

    Hücum

    Francisco Conceicao - 6/10

    Conceicao pres aşamalarında çok çalıştı ancak Ryerson karşısında kayda değer bir etki yaratmakta zorlandı. Portekiz kontra atakta oynadığı için sık sık yalnız kaldı ve teknik direktör taktik dizilişi değiştirmeye çalışırken 55. dakikada oyundan alınan ilk isim oldu.

    Joao Felix - 8/10

    Felix, sakin performansıyla eleştirmenlerini susturdu ve 17. dakikada yaptığı klas vuruşla gol perdesini açtı. Golünün ötesinde, orta saha ile hücum arasındaki temel bağlantıydı ve Portekiz'in topa uzun süre sahip olamamasına rağmen dar alanlarda etkili olmayı başardı.

    Goncalo Ramos - 7/10

    Ramos ilk yarıda büyük ölçüde kenarda kalan bir figürdü ancak en önemli anda ortaya çıktı. Norveç'in eşitliği sağlamasından sadece üç dakika sonra Ramos, 54. dakikada ağları havalandırarak Portekiz'i yeniden öne geçirdi. Kısıtlı servisle gol üretme becerisi, beraberlik ile galibiyet arasındaki farkı yarattı.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • FBL-EUR-NATIONS-NOR-PORAFP

    Yedekler ve teknik direktör

    Vitinha - 6/10

    55. dakikada oyuna girerek topa sahip olma konusunda takıma katkı sağladı. Maçın kalan bölümünde oyunun temposunu düşürmeyi başardı ve taktiksel düzen değişikliği sırasında Portekiz'in soğukkanlılığını ve kontrolünü korumasına yardımcı oldu.

    Rafael Leao - 6/10

    Yorulan Norveç savunmasını zorlamak için 55. dakikada oyuna dahil oldu. Skora katkı yapamasa da varlığı, Norveç beklerini daha geride kalmaya zorladı ve Portekiz kalesindeki baskının bir kısmını azalttı.

    Ruben Neves - 6/10

    Son bölümde taze güç olarak oyuna girdi ve sonucu korumak için Palhinha'nın yerine dahil oldu.

    Bernardo Silva - 6/10

    Süreyi yönetmeye yardımcı olmak için geç oyuna girdi. Uzatma dakikalarında (90+4') taktik faul nedeniyle sarı kart gördü.

    Trincao - N/A

    81. dakikada oyuna girdi ancak topla buluşması sınırlı kaldı.

    Jorge Jesus - 7/10

    Teknik direktör verimlilik açısından taktiklerini doğru belirledi. Norveç'in ne kadar çok pozisyon ürettiği onu endişelendirecek olsa da, bitirici kontra atak oyununu tercih etmesi karşılığını verdi. Haaland'ın eşitlik golünün ardından kontrolü yeniden sağlamak için 55. dakikada yaptığı oyuncu değişiklikleri kusursuz bir zamanlamaya sahipti.

UEFA Nations League A
Danimarka crest
Danimarka
DEN
Portekiz crest
Portekiz
POR
UEFA Nations League A
Galler crest
Galler
WAL
Norveç crest
Norveç
NOR