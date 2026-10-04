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Portugal v Norway - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD4Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
Çeviri:

Portekiz - Norveç maçının oyuncu puanları: Joao Cancelo ve Goncalo Ramos, Francisco Conceicao'nun hatasını telafi etti

Portekiz
Norveç
Portekiz - Norveç
UEFA Nations League A

Portekiz, Estadio do Dragao'da Norveç'i zorlu geçen maçta 2-1 yenerek Uluslar Ligi'ndeki kusursuz serisini sürdürdü. Francisco Conceicao'nun maçın sonlarında gördüğü kırmızı karta rağmen Joao Cancelo ile Goncalo Ramos'un golleri, Kristoffer Ajer'in açılış golünü boşa çıkardı.

Portekiz, UEFA Uluslar Ligi 4. Grup'ta Norveç'e karşı dirençli bir performans sergileyerek galibiyet serisini sürdürdü. Maç taktiksel bir kilitlenmeyle başladı, ancak konuk ekip 36. dakikada Kristoffer Ajer'in Martin Oedegaard'ın ortasına en iyi yükselen isim olmasıyla kilidi açtı. Ev sahibinin yanıtı gecikmedi; sadece iki dakika sonra Joao Cancelo, Nuno Mendes'in mükemmel hazırlığının ardından skora dengeyi getirdi ve taraflar soyunma odasına 1-1 eşitlikle gitti.

İkinci yarıda topa hakim olan taraf Portekiz'di ve Norveç'in 0,59'luk değerine karşı 1,95'lik gol beklentisi (xG) üretti. Baskı sonunda 79. dakikada sonuç verdi ve Joao Felix'in hazırladığı pozisyonda Goncalo Ramos ağları buldu. Ancak son bölüm disiplin sorunlarıyla gölgelendi. Francisco Conceicao, kısa süre içinde gördüğü iki sarı kartın ardından 86. dakikada oyun dışında kaldı ve Portekiz son anlarda 10 kişiyle zorlu bir kapanış yapmak zorunda kaldı, buna rağmen kaptan Bruno Fernandes'in maçın sonlarında gördüğü sarı karta karşın galibiyet korundu.

  • FBL-EUR-NATIONS-POR-NORAFP

    Kaleci ve savunma

    Diogo Costa - 6/10

    Norveç'in isabetli sadece üç şut çekmesi nedeniyle gece boyunca nispeten az iş yaptı. Ajer'in açılış golünde büyük ölçüde kusursuzdu; bu, kaleciden çok markaj düzeninin bir başarısızlığıydı. Pas dağıtımı güvenilirdi ve Portekiz'in yüzde 58 topa sahip olmasına yardımcı oldu.

    Joao Cancelo - 8/10

    Bekten yüksek etkili bir performans geldi; her zamanki içe kat eden özgürlüğüyle oynadı. 38. dakikada kritik beraberlik golünü attı ve bu gol Portekiz'in gerginliğini yatıştırdı. 12. dakikada sarı kart görmesine rağmen, bir saatin ardından oyundan alınana kadar hücumda etkili bir tehdit olarak kaldı.

    Ruben Dias - 7/10

    Savunmanın çıpası, Erling Haaland'ı etkisiz hale getirmek gibi imrenilmeyecek bir görevle karşı karşıyaydı. Bunu büyük ölçüde başardı ve oyundan alınmadan önce Norveçli forvetin oyuna etkisini sınırladı. Dias, 90 dakika boyunca sadece 0,59 xG veren savunma hattına liderlik etti.

    Renato Veiga - 6/10

    Savunmanın merkezinde istikrarlı bir görüntü verdi ancak Norveç'in duran top fırsatlarında zaman zaman rahatsız göründü. Portekiz savunmasının yaptığı 12 uzaklaştırmaya katkı sağladı, ancak Norveç golünde pozisyonunu biraz kaybetti.

    Nuno Mendes - 7/10

    Sol kanattan yaratıcı kıvılcımı sağladı ve Cancelo'nun beraberlik golünün asistini yaptı. Bindirmeleri Norveç'i derinde savunma yapmaya zorladı ve Portekiz'in sık sık kontra atakta yakalanmamasını sağlayacak kadar da disiplinliydi.

  • Portugal v Norway - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD4Getty Images Sport

    Orta saha

    Joao Palhinha - 6/10

    Defansif kalkan görevini verimli şekilde yerine getirdi, oyunu sık sık kesti ve yaratıcı oyuncuların parlamasına alan açtı. Jorge Jesus, düşük blok savunmayı Ruben Neves'in pas kalitesiyle aşmak için 63. dakikada onu oyundan aldı.

    Vitinha - 7/10

    Orta sahadaki teknik güvenilirliği hayati önem taşıdı ve Portekiz'in 499 pas yapmasına yardımcı oldu. Oyunun temposunu belirledi ve maçı tamamlayamaması talihsizlikti; kırmızı kart sonrası yapılan düzenleme nedeniyle 86. dakikada feda edildi.

    Bruno Fernandes - 7/10

    Kaptan, takımın ana itici gücüydü ve sürekli olarak son pası aradı. Doğrudan bir gol katkısı yapmasa da liderliği net şekilde hissedildi. Portekiz son bölümlerde üstünlüğünü korumaya çalışırken 88. dakikada sarı kart gördü.

    Francisco Conceicao - 4/10

    Genç oyuncu için unutulacak bir gece oldu. Kanatta hızını ortaya koysa da disiplin eksikliği pahalıya mal oldu. İki sarı kart görmesinin ardından 86. dakikada oyundan atıldı ve takım arkadaşlarını maçın son dakikalarında zorlu bir durumda bıraktı.

  • Portugal v Norway - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD4Getty Images Sport

    Hücum

    Joao Felix - 7/10

    Orta saha ile hücum arasındaki bağlantıyı kurmak için boş alanlara etkili şekilde indi. Görüşü, 79. dakikada Ramos'un galibiyet golünün asistini yapınca karşılığını buldu. Verimli bir performansın ardından uzatma dakikalarının sonlarına doğru oyundan alındı.

    Goncalo Ramos - 8/10

    Cristiano Ronaldo'nun yokluğunda en uçta görev yapan Ramos, golcü içgüdülerini gösterdi. 79. dakikada attığı golü ustalıkla tamamladı ve bu gol maçın kazandıran golü oldu. Topsuz alandaki hareketliliği Norveçli stoperleri sürekli zor durumda bıraktı.

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  • FBL-EUR-NATIONS-POR-NORAFP

    Yedekler ve teknik direktör

    Diogo Dalot - 6/10

    62. dakikada Cancelo'nun yerine girdi ve Norveç ikinci gol için bastırırken sağ kanada daha geleneksel bir savunma istikrarı getirdi.

    Ruben Neves - 6/10

    Topla ilerlemeyi geliştirmek için Palhinha'nın yerine oyuna alındı. Derinde konumlandı ve son çeyrekte oyunun durumunun yönetilmesine yardımcı oldu.

    Bernardo Silva - N/A

    Kırmızı kartın ardından tecrübe ve topu tutma becerisi katmak için 86. dakikada oyuna girdi.

    Trincao - N/A

    90+2. dakikada yapılan geç bir taktik değişikliğiydi.

    Nuno Tavares - N/A

    Zaman geçirmek ve savunmayı sağlamlaştırmak için son saniyelerde oyuna alındı.

    Jorge Jesus - 7/10

    Teknik direktör zorlu geçen eşleşmeyi iyi yönetti ve Ramos'u ilk 11'de başlatma kararı karşılığını verdi. Oyuncu değişiklikleri maçın ihtiyaçlarına göre yapıldı; özellikle kontrolü korumak için Dalot ve Neves'in oyuna girmesi buna örnekti. Ancak takımın son bölümdeki disiplin açısından yaşadığı çöküş endişe yaratacaktır.