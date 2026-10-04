Portekiz, UEFA Uluslar Ligi 4. Grup'ta Norveç'e karşı dirençli bir performans sergileyerek galibiyet serisini sürdürdü. Maç taktiksel bir kilitlenmeyle başladı, ancak konuk ekip 36. dakikada Kristoffer Ajer'in Martin Oedegaard'ın ortasına en iyi yükselen isim olmasıyla kilidi açtı. Ev sahibinin yanıtı gecikmedi; sadece iki dakika sonra Joao Cancelo, Nuno Mendes'in mükemmel hazırlığının ardından skora dengeyi getirdi ve taraflar soyunma odasına 1-1 eşitlikle gitti.
İkinci yarıda topa hakim olan taraf Portekiz'di ve Norveç'in 0,59'luk değerine karşı 1,95'lik gol beklentisi (xG) üretti. Baskı sonunda 79. dakikada sonuç verdi ve Joao Felix'in hazırladığı pozisyonda Goncalo Ramos ağları buldu. Ancak son bölüm disiplin sorunlarıyla gölgelendi. Francisco Conceicao, kısa süre içinde gördüğü iki sarı kartın ardından 86. dakikada oyun dışında kaldı ve Portekiz son anlarda 10 kişiyle zorlu bir kapanış yapmak zorunda kaldı, buna rağmen kaptan Bruno Fernandes'in maçın sonlarında gördüğü sarı karta karşın galibiyet korundu.