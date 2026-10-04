Diogo Costa - 6/10

Norveç'in isabetli sadece üç şut çekmesi nedeniyle gece boyunca nispeten az iş yaptı. Ajer'in açılış golünde büyük ölçüde kusursuzdu; bu, kaleciden çok markaj düzeninin bir başarısızlığıydı. Pas dağıtımı güvenilirdi ve Portekiz'in yüzde 58 topa sahip olmasına yardımcı oldu.

Joao Cancelo - 8/10

Bekten yüksek etkili bir performans geldi; her zamanki içe kat eden özgürlüğüyle oynadı. 38. dakikada kritik beraberlik golünü attı ve bu gol Portekiz'in gerginliğini yatıştırdı. 12. dakikada sarı kart görmesine rağmen, bir saatin ardından oyundan alınana kadar hücumda etkili bir tehdit olarak kaldı.

Ruben Dias - 7/10

Savunmanın çıpası, Erling Haaland'ı etkisiz hale getirmek gibi imrenilmeyecek bir görevle karşı karşıyaydı. Bunu büyük ölçüde başardı ve oyundan alınmadan önce Norveçli forvetin oyuna etkisini sınırladı. Dias, 90 dakika boyunca sadece 0,59 xG veren savunma hattına liderlik etti.

Renato Veiga - 6/10

Savunmanın merkezinde istikrarlı bir görüntü verdi ancak Norveç'in duran top fırsatlarında zaman zaman rahatsız göründü. Portekiz savunmasının yaptığı 12 uzaklaştırmaya katkı sağladı, ancak Norveç golünde pozisyonunu biraz kaybetti.

Nuno Mendes - 7/10

Sol kanattan yaratıcı kıvılcımı sağladı ve Cancelo'nun beraberlik golünün asistini yaptı. Bindirmeleri Norveç'i derinde savunma yapmaya zorladı ve Portekiz'in sık sık kontra atakta yakalanmamasını sağlayacak kadar da disiplinliydi.