Portekiz, UEFA Uluslar Ligi 4. Grup'ta Norveç'e karşı dirençli bir performans sergileyerek galibiyet serisini sürdürdü. Maç taktiksel bir kilitlenmeyle başladı, ancak konuk ekip 36. dakikada Kristoffer Ajer'in Martin Oedegaard'ın ortasında en iyi yükselmesiyle kilidi açtı. Ev sahibinin yanıtı gecikmedi; sadece iki dakika sonra Joao Cancelo, Nuno Mendes'in etkileyici hazırlığının ardından skora dengeyi getirdi ve taraflar soyunma odasına 1-1 eşitlikle gitti.
İkinci yarıda topa hakim olan taraf Portekiz'di ve Norveç'in 0,59'una karşılık 1,95'lik gol beklentisi (xG) değeri üretti. Baskı sonunda 79. dakikada sonuç verdi; Joao Felix'in hazırladığı pozisyonda Goncalo Ramos ağları buldu. Ancak son bölüm disiplin sorunlarıyla gölgelendi. Francisco Conceicao, kısa süre içinde gördüğü iki sarı kartın ardından 86. dakikada oyun dışı kaldı ve Portekiz son anlarda kaptan Bruno Fernandes'in gördüğü geç sarı karta rağmen maçı 10 kişi tamamlayıp galibiyeti korudu.