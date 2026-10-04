Diogo Costa - 6/10

Norveç'in isabetli sadece üç şut atabildiği gecenin büyük bölümünde nispeten az iş düştü. Ajer'in açılış golünde büyük ölçüde kusursuzdu; bunda kaleciden çok adam paylaşımındaki aksaklık etkiliydi. Pas dağıtımı güven verdi ve Portekiz'in yüzde 58 topa sahip olmasına yardımcı oldu.

Joao Cancelo - 8/10

Bek oyuncusundan yüksek etkili bir performans geldi; her zamanki gibi içe kat eden özgürlüğüyle oynadı. 38. dakikada attığı kritik eşitlik golü, Portekiz'in üzerindeki baskıyı azalttı. 12. dakikada sarı kart görmesine rağmen, bir saatin ardından oyundan alınana kadar hücumda önemli bir tehdit olmaya devam etti.

Ruben Dias - 7/10

Savunmanın lideri, Erling Haaland'ı durdurmak gibi zor bir görev üstlendi. Bunu büyük ölçüde başardı ve oyundan alınmadan önce Norveçli golcünün etkisini sınırladı. Dias, 90 dakika boyunca sadece 0,59 xG veren savunma hattına liderlik etti.

Renato Veiga - 6/10

Savunmanın göbeğinde istikrarlı bir görüntü çizdi, ancak Norveç'in duran top fırsatlarında zaman zaman zorlandı. Portekiz savunmasının yaptığı 12 uzaklaştırmaya katkı verdi, ancak Norveç'in golünde pozisyonunu az da olsa kaybetti.

Nuno Mendes - 7/10

Sol kanatta yaratıcılığıyla öne çıktı ve Cancelo'nun eşitlik golünün asistini yaptı. Bindirmeleri Norveç'i derinde savunma yapmaya zorladı; ayrıca Portekiz'in kontrataklarda sık sık açık vermemesini sağlayacak kadar da disiplinliydi.