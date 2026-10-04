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Portugal v Norway - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD4Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
Çeviri:

Portekiz - Norveç maçında oyuncu puanları: Joao Cancelo ve Goncalo Ramos, Francisco Conceicao'nun hatasını telafi etti

Portekiz
Norveç
Portekiz - Norveç
UEFA Nations League A

Portekiz, Estadio do Dragao'da Norveç'i zorlu geçen maçta 2-1 yenerek Uluslar Ligi'ndeki kusursuz serisini sürdürdü. Francisco Conceicao'nun maçın sonlarında gördüğü kırmızı karta rağmen Joao Cancelo ve Goncalo Ramos'un golleri, Kristoffer Ajer'in açılış golünü boşa çıkardı.

Portekiz, UEFA Uluslar Ligi 4. Grup'ta Norveç'e karşı dirençli bir performans sergileyerek galibiyet serisini sürdürdü. Maç taktiksel bir kilitlenmeyle başladı, ancak konuk ekip 36. dakikada Kristoffer Ajer'in Martin Oedegaard'ın ortasında en iyi yükselmesiyle kilidi açtı. Ev sahibinin yanıtı gecikmedi; sadece iki dakika sonra Joao Cancelo, Nuno Mendes'in etkileyici hazırlığının ardından skora dengeyi getirdi ve taraflar soyunma odasına 1-1 eşitlikle gitti.

İkinci yarıda topa hakim olan taraf Portekiz'di ve Norveç'in 0,59'una karşılık 1,95'lik gol beklentisi (xG) değeri üretti. Baskı sonunda 79. dakikada sonuç verdi; Joao Felix'in hazırladığı pozisyonda Goncalo Ramos ağları buldu. Ancak son bölüm disiplin sorunlarıyla gölgelendi. Francisco Conceicao, kısa süre içinde gördüğü iki sarı kartın ardından 86. dakikada oyun dışı kaldı ve Portekiz son anlarda kaptan Bruno Fernandes'in gördüğü geç sarı karta rağmen maçı 10 kişi tamamlayıp galibiyeti korudu.

  • FBL-EUR-NATIONS-POR-NORAFP

    Kaleci ve savunma

    Diogo Costa - 6/10

    Norveç'in isabetli sadece üç şut atabildiği gecenin büyük bölümünde nispeten az iş düştü. Ajer'in açılış golünde büyük ölçüde kusursuzdu; bunda kaleciden çok adam paylaşımındaki aksaklık etkiliydi. Pas dağıtımı güven verdi ve Portekiz'in yüzde 58 topa sahip olmasına yardımcı oldu.

    Joao Cancelo - 8/10

    Bek oyuncusundan yüksek etkili bir performans geldi; her zamanki gibi içe kat eden özgürlüğüyle oynadı. 38. dakikada attığı kritik eşitlik golü, Portekiz'in üzerindeki baskıyı azalttı. 12. dakikada sarı kart görmesine rağmen, bir saatin ardından oyundan alınana kadar hücumda önemli bir tehdit olmaya devam etti.

    Ruben Dias - 7/10

    Savunmanın lideri, Erling Haaland'ı durdurmak gibi zor bir görev üstlendi. Bunu büyük ölçüde başardı ve oyundan alınmadan önce Norveçli golcünün etkisini sınırladı. Dias, 90 dakika boyunca sadece 0,59 xG veren savunma hattına liderlik etti.

    Renato Veiga - 6/10

    Savunmanın göbeğinde istikrarlı bir görüntü çizdi, ancak Norveç'in duran top fırsatlarında zaman zaman zorlandı. Portekiz savunmasının yaptığı 12 uzaklaştırmaya katkı verdi, ancak Norveç'in golünde pozisyonunu az da olsa kaybetti.

    Nuno Mendes - 7/10

    Sol kanatta yaratıcılığıyla öne çıktı ve Cancelo'nun eşitlik golünün asistini yaptı. Bindirmeleri Norveç'i derinde savunma yapmaya zorladı; ayrıca Portekiz'in kontrataklarda sık sık açık vermemesini sağlayacak kadar da disiplinliydi.

  • Portugal v Norway - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD4Getty Images Sport

    Orta saha

    Joao Palhinha - 6/10

    Ön liberoda pis işleri etkili şekilde yaptı, oyunu bozdu ve yaratıcı oyuncuların öne çıkmasına alan açtı. Jorge Jesus, alçak bloğu açmak için Ruben Neves üzerinden daha geniş bir pas dağılımı getirmeyi düşününce 63. dakikada oyundan alındı.

    Vitinha - 7/10

    Orta sahadaki teknik güvenilirliği hayati önem taşıdı ve Portekiz'in 499 pas yapmasına yardımcı oldu. Temponun kontrolünü elinde tuttu ve maçı tamamlayamaması şanssızlıktı; kırmızı kart sonrası yapılan diziliş değişikliği nedeniyle 86. dakikada feda edildi.

    Bruno Fernandes - 7/10

    Kaptan, sürekli son pası arayan başlıca itici güçtü. Doğrudan bir gol katkısı yapmasa da liderliği net şekilde görüldü. Portekiz, son bölümde üstünlüğünü korumak için mücadele ederken 88. dakikada sarı kart gördü.

    Francisco Conceicao - 4/10

    Genç oyuncu için unutulacak bir gece oldu. Kanatta hız sunsa da disiplin eksikliği pahalıya mal oldu. İki sarı kart görmesinin ardından 86. dakikada oyundan atıldı ve takım arkadaşlarını maçın son dakikalarında zor bir durumda bıraktı.

  • Portugal v Norway - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD4Getty Images Sport

    Hücum

    Joao Felix - 7/10

    Orta saha ile hücum arasındaki bağlantıyı kurmak için boş alanlara etkili şekilde indi. Görüşü, 79. dakikada Ramos'un galibiyet golünün asistini yapmasıyla karşılığını buldu. Verimli bir performansın ardından uzatma dakikalarının sonlarında oyundan alındı.

    Goncalo Ramos - 8/10

    Cristiano Ronaldo'nun yokluğunda en uçta görev yapan Ramos, golcülük içgüdülerini gösterdi. 79. dakikada golünü ustalıkla attı ve bu gol maçın galibiyet sayısı oldu. Topsuz alandaki hareketliliği, Norveçli stoperleri sürekli zor durumda bıraktı.

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  • FBL-EUR-NATIONS-POR-NORAFP

    Yedekler ve teknik direktör

    Diogo Dalot - 6/10

    62. dakikada Cancelo'nun yerine girdi ve Norveç ikinci gol için yüklenirken sağ kanada daha geleneksel bir savunma istikrarı sağladı.

    Ruben Neves - 6/10

    Topun ilerletilmesini geliştirmek için Palhinha'nın yerine oyuna alındı. Derinde konumlandı ve son çeyrekte oyunun gidişatının yönetilmesine yardımcı oldu.

    Bernardo Silva - N/A

    Kırmızı kartın ardından 86. dakikada tecrübe ve topu tutma becerisi katması için oyuna girdi.

    Trincao - N/A

    90+2. dakikada geç yapılan taktiksel bir değişiklikti.

    Nuno Tavares - N/A

    Zaman geçirmek ve savunmayı sağlamlaştırmak için son saniyelerde oyuna alındı.

    Jorge Jesus - 7/10

    Teknik direktör zorlu eşleşmeyi iyi yönetti ve Ramos'u ilk 11'de başlatma kararı karşılığını verdi. Hamleleri oyunun ihtiyaçlarına göre şekillendi; özellikle kontrolü korumak için Dalot ve Neves'i sahaya sürmesi etkili oldu, ancak takımın disiplin açısından maçın son bölümünde yaşadığı çöküş endişe yaratacaktır.