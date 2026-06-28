Portekiz milli takım teknik direktörü, Ronaldo’nun Messi ve Haaland ile karşılaştırılmasına sert tepki gösterdi

Basın toplantısı sırasında ESPN kanalından bir gazetecinin, 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo’nun tüm maçlarda 90 dakika boyunca sahada kalmasına karşılık Messi ve Haaland’ın milli takımları tarafından dinlendirilmesini karşılaştıran sorusuna kesin bir yanıt veren Roberto Martínez şunları söyledi: "Açıkçası, kararlar alırken takımımızdaki oyuncuları diğer oyuncularla karşılaştırmıyoruz; bence bu son derece çocukça ve hiç de profesyonelce olmayan bir davranış olur."
Martínez, teknik ekibin Ronaldo’yu yakından takip ettiğini belirterek şunları söyledi: “Size şunu söyleyebilirim ki, maçlar sırasında doğrudan elde ettiğimiz tüm bilgileri ve verileri takip ediyoruz; tabii ki antrenmanlar sırasında yaptıklarımızı da.”
Ronaldo’nun hazırlık durumu ve Kolombiya karşısında 90 dakika boyunca sahada kalmasıyla ilgili olarak teknik direktör şunları söyledi: “Cristiano, doğru zamanda doğru yerde olmaya alışkındır. Mesele daha çok zihinsel güçle, her zaman pozisyonunda disiplinli olmasıyla ve hücum düzenlerimiz için boşluklar yaratmasıyla ilgilidir.”
Martínez, Ronaldo’nun oynamasını engelleyen herhangi bir engel olmadığını vurgulayarak şunları söyledi: “Bu nedenle, Cristiano’nun bugünkü maçta 90 dakika boyunca oynaması için fiziksel veya zihinsel bir sorun yok. Belki bir sonraki maçta bir değişiklik yapmamız gerekebilir, ancak bu durum diğer tüm oyuncular için de geçerli; elimizdeki bilgi ve verilere göre hareket ediyoruz.”
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