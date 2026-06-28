Portekiz milli takım teknik direktörü, Ronaldo’nun Messi ve Haaland ile karşılaştırılmasına sert tepki gösterdi

Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Martínez, Kolombiya ile oynanan maçtaki takımının performansını övdü, önceden tur atlamayı garantileyen her iki takım için de “harika bir maç” olduğunu vurguladı ve bu karşılaşmayı, zorlu iklim koşulları altında Dünya Kupası’nın zorlu şartlarına hazırlık açısından son derece değerli bir test olarak nitelendirdi.

Pazar sabahı Portekiz, Kolombiya ile golsüz berabere kaldı. Böylece Kolombiya, 7 puanla 11. grubun liderliğini koruyarak, 5 puanla turnuvayı tamamlayan Portekiz ile birlikte son 32 turuna yükseldi.

Portekiz, bir sonraki turda Hırvatistan ile karşılaşacak, Kolombiya ise Gana ile oynayacak.