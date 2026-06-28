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Portekiz milli takım teknik direktörü, Ronaldo’nun Messi ve Haaland ile karşılaştırılmasına sert tepki gösterdi

Portekiz - Hırvatistan
Portekiz
Hırvatistan
Dünya Kupası
Kolombiya - Portekiz
Kolombiya
C. Ronaldo
R. Martinez
D. Jota
D. Costa
D. Dalot
J. Cancelo
J. Neves
L. Messi
E. Haaland
Portekiz
Hırvatistan
Kanada
Kolombiya
ABD
İspanya
Arjantin
Norveç

"... Bu çok çocukça bir şey"

Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Martínez, Kolombiya ile oynanan maçtaki takımının performansını övdü, önceden tur atlamayı garantileyen her iki takım için de “harika bir maç” olduğunu vurguladı ve bu karşılaşmayı, zorlu iklim koşulları altında Dünya Kupası’nın zorlu şartlarına hazırlık açısından son derece değerli bir test olarak nitelendirdi.

Pazar sabahı Portekiz, Kolombiya ile golsüz berabere kaldı. Böylece Kolombiya, 7 puanla 11. grubun liderliğini koruyarak, 5 puanla turnuvayı tamamlayan Portekiz ile birlikte son 32 turuna yükseldi.

Portekiz, bir sonraki turda Hırvatistan ile karşılaşacak, Kolombiya ise Gana ile oynayacak.

  • "Ronaldo'nun eşi benzeri yoktur ve kararlarımız çocukça değildir"

    Basın toplantısı sırasında ESPN kanalından bir gazetecinin, 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo’nun tüm maçlarda 90 dakika boyunca sahada kalmasına karşılık Messi ve Haaland’ın milli takımları tarafından dinlendirilmesini karşılaştıran sorusuna kesin bir yanıt veren Roberto Martínez şunları söyledi: "Açıkçası, kararlar alırken takımımızdaki oyuncuları diğer oyuncularla karşılaştırmıyoruz; bence bu son derece çocukça ve hiç de profesyonelce olmayan bir davranış olur."

    Martínez, teknik ekibin Ronaldo’yu yakından takip ettiğini belirterek şunları söyledi: “Size şunu söyleyebilirim ki, maçlar sırasında doğrudan elde ettiğimiz tüm bilgileri ve verileri takip ediyoruz; tabii ki antrenmanlar sırasında yaptıklarımızı da.” 

    Ronaldo’nun hazırlık durumu ve Kolombiya karşısında 90 dakika boyunca sahada kalmasıyla ilgili olarak teknik direktör şunları söyledi: “Cristiano, doğru zamanda doğru yerde olmaya alışkındır. Mesele daha çok zihinsel güçle, her zaman pozisyonunda disiplinli olmasıyla ve hücum düzenlerimiz için boşluklar yaratmasıyla ilgilidir.”

    Martínez, Ronaldo’nun oynamasını engelleyen herhangi bir engel olmadığını vurgulayarak şunları söyledi: “Bu nedenle, Cristiano’nun bugünkü maçta 90 dakika boyunca oynaması için fiziksel veya zihinsel bir sorun yok. Belki bir sonraki maçta bir değişiklik yapmamız gerekebilir, ancak bu durum diğer tüm oyuncular için de geçerli; elimizdeki bilgi ve verilere göre hareket ediyoruz.”

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  • Dönüşüm felsefesi… ve değerli sınav

    Martínez, rotasyon ve fiziksel eforun izlenmesi konusundaki felsefesini açıklayarak şunları ekledi: "Bugün João Neves'in enerjisinden 45 dakika boyunca yararlandık, Ruben Neves'i 45 dakika oynattık, Diogo Dalot ve João Cancelo'yu da sahaya sürdük; sahada farklı pozisyonlar var ve her birinin farklı gereksinimleri var; biz de bunu en ince ayrıntısına kadar takip ediyoruz."

    Teknik direktör, kadro seçimi mekanizmasını şöyle açıkladı: “Maçlar arasında elde ettiğimiz bilgiler var; darbe alan oyuncular var, hafif sakatlıklarla oynayanlar var, tamamen hazır olanlar var ve harika bir dönem geçirenler var; tüm bu bilgiler, tüm oyuncuları kullanabilmemiz açısından bizim için önemli ve dediğim gibi, saha oyuncularımızdan 21’ini sahaya sürdük.”

    Maçın genel teknik değerlendirmesinde Martinez, Kolombiya ile oynanan karşılaşmanın, daha önce tur atlamayı garantileyen her iki takım için de “harika bir maç” olduğunu belirtti ve bunu, zorlu iklim koşulları altında Dünya Kupası’nın zorlu şartlarına hazırlık açısından son derece değerli bir test olarak nitelendirdi.

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  • Kaleci Diogo Costa’ya övgü ve savunmadaki sağlamlık

    Teknik direktör, savunmadaki sağlamlıktan ve Kolombiya’nın son üçte bir sahadaki tekrarlanan atakları karşısında kalesini gole kapatmayı başaran kaleci Diogo Costa’nın performansından büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek, bu performansın Portekiz’in savunma taktiğini düzeltmeye ve geliştirmeye yardımcı olduğunu vurguladı.

    Martínez, Portekiz’in Kolombiya’nın hücum geçişlerine ve bire bir mücadelelere dayalı oyun tarzını uygulamasına izin verdiğini kabul etti ve takımının topu istenen şekilde kontrol altına almak için doğru kararları veremediğini, bunun da maçı tercih ettiğinden daha açık hale getirdiğini belirtti.

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  • Kolombiya ile Hırvatistan arasında bir karşılaştırma yapmak mümkün değildir

    Martínez, Portekiz'in eleme turlarına daha fazla özgüven ve daha yüksek bir hazırlıkla girdiğini vurgulayarak, "Takım, bu zorlu anlarla yüzleştikten sonra psikolojik açıdan ve sorumluluk bilinci açısından daha da kenetlendi" dedi ve hedefin değişmediğini, tüm maçları kazanmaya çalışmak ve en üst seviyeye ulaşmak olduğunu vurguladı.

    İspanyolca verdiği yanıtta, Kolombiya ile bir sonraki rakibi Hırvatistan arasındaki benzerlikler hakkında konuşan Martínez, şunları açıkladı: “İkisi tamamen farklı takımlar; Hırvatistan gibi bir Avrupa takımını Kolombiya gibi bir Güney Amerika takımıyla karşılaştırıyoruz ve bu iki takım oyun anlayışı ve alan kullanımı açısından tamamen farklı.” Aynı zamanda, bu zorlu maçın yönetilmesinde hakem kararlarını ve video yardım sistemini övdü.

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  • Jota’nın Anma Töreni ve Onurlandırılması

    Önümüzdeki maçın, futbolcu Diogo (Jota)’nun vefat yıldönümüne denk gelmesiyle ilgili bir soruya yanıt veren Martínez şunları söyledi: "Antrenman yaptığımız her gün zor geçiyor ve her zaman Jota'yı hatırlatan anlar oluyor. Yıldönümünün özellikle zor geçmesi gerektiğini söylemiyorum, aksine bu onu anmak ve onurlandırmak için bir fırsat. Bu takımda başlattığımız her şey onunla başladı ve onunla Avrupa Uluslar Ligi'ni kazandık. Onun fiziksel olarak aramızda olmaması bizi daha güçlü bir takım yapıyor."

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