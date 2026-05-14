Alman Basın Ajansı'na (DPA) konuşan Portekiz teknik direktörü Martinez, eski Manchester United yıldızının milli takım için hâlâ çok önemli bir değer olduğunu vurguladı. Martinez şöyle konuştu: "Cristiano'nun kazanma arzusu hâlâ çok büyük ve Suudi Arabistan'a geldiğinden beri performansında bir düşüş olduğuna dair hiçbir işaret görmüyorum. Olağanüstü bir performans sergiliyor ve Portekiz milli takımı için ne kadar önemli olduğunu kanıtladı. Tüm başarılarına ve kazandığı zaferlere rağmen tutkusu devam ediyor ve bu hırsı gerçekten olağanüstü."