Getty Images Sport
Çeviri:
Portekiz milli takım teknik direktörü Roberto Martinez, Cristiano Ronaldo'nun Al-Nassr'a transferinden bu yana "performansının düşmediğini" vurguladı
Riyad'da keşif görevi
Martinez, 12 Mayıs Salı günü Kral Suud Üniversitesi Stadyumu’nda oynanan Al-Nassr ile Al-Hilal arasındaki 1-1 berabere biten maçı izlemek üzere Suudi Arabistan’a gitti. 52 yaşındaki teknik direktör, bu seyahati Ruben Neves, Joao Felix ve özellikle milli takım kaptanı Ronaldo’nun performanslarını değerlendirmek için değerlendirdi. 41 yaşında olmasına rağmen Ronaldo, 26 gol atıp 3 asist yaparak Al-Nassr'ın Suudi Pro Ligi'nin zirvesine çıkmasına yardımcı olarak verimli bir sezon geçirdi.
- Getty Images Sport
Açlığa katlanmak övgüyle karşılanıyor
Alman Basın Ajansı'na (DPA) konuşan Portekiz teknik direktörü Martinez, eski Manchester United yıldızının milli takım için hâlâ çok önemli bir değer olduğunu vurguladı. Martinez şöyle konuştu: "Cristiano'nun kazanma arzusu hâlâ çok büyük ve Suudi Arabistan'a geldiğinden beri performansında bir düşüş olduğuna dair hiçbir işaret görmüyorum. Olağanüstü bir performans sergiliyor ve Portekiz milli takımı için ne kadar önemli olduğunu kanıtladı. Tüm başarılarına ve kazandığı zaferlere rağmen tutkusu devam ediyor ve bu hırsı gerçekten olağanüstü."
Sorumluluk hatırlatması
Martinez, Ronaldo’nun efsanevi statüsünü kabul etmekle birlikte, forvetin yine de her takım üyesinden beklenen yüksek standartları karşılaması gerektiğini vurguladı. Martinez şunları söyledi: "Ancak, başarılar tek başına milli takımda yer almayı garanti etmeye yetmez. Takımın başarısına katkıda bulunmak da gereklidir. Kaptan olmasına ve olağanüstü yeteneğini kanıtlayan eşi benzeri görülmemiş başarılara imza atmış olmasına rağmen, milli takımdaki diğer tüm oyuncularla aynı sorumlulukları taşıyor."
- AFP
Kesin kadro seçimi
Dikkatler şimdi 19 Mayıs Salı gününe çevrildi; Martinez bu tarihte 2026 Dünya Kupası için 26 kişilik kadrosunu resmen açıklayacak. Seçilmesi halinde Ronaldo, 2006’daki turnuva başlangıcından bu yana tarihi bir altıncı Dünya Kupası finalleri macerasına atılacak. Portekiz, 17 Haziran’da Houston’da DR Kongo ile oynayacağı maçla Kuzey Amerika’daki hazırlık turuna başlayacak; bu maç, Özbekistan ve Kolombiya’nın da yer aldığı zorlu K Grubu’nun başlangıcını oluşturacak.