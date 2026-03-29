Bruno Fernandes Getty
Thomas Hindle

Çeviri:

Portekiz-Meksika maçı oyuncu değerlendirmeleri: Ronaldo yok, eğlence yok; yıldız oyuncusu sakatlanan Selecao, hayal kırıklığı yaratan bir beraberlikle yetindi

Portekiz
Portekiz savunmada sağlam durdu ancak hücumda pek bir varlık gösteremedi ve Cristiano Ronaldo’nun sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadığı, kadrosunda büyük değişiklikler yapılan Meksika karşısında golsüz berabere kalmak zorunda kaldı. Roberto Martinez’in öğrencileri topun hakimiyetini elinde tuttu ancak bunu somut bir sonuca dönüştüremedi. İki takım, unutulacak 90 dakika boyunca toplamda sadece üç isabetli şut atabildi.

Goncalo Ramos, maçın başlarında Bruno Fernandes'in pasını kaleye yönlendirerek en yakın gol fırsatını yakaladı; ancak şutu direkten döndü. Hemen ardından gelen bir geriye doğru ortada ise topa hiç dokunamadı. Meksika ise karşı ataklarda pek bir varlık gösteremedi. Raul Jimenez kanat aralarını iyi kullandı ve kaleye birkaç kez yarı-fırsat yakaladı; ancak hiçbirinde net bir gol fırsatı bulamadı. 

Fernandes, ikinci yarının başında ceza sahası dışından şutunu dışarıya göndererek golü kaçırdı. Meksika da bir fırsat yakaladı, ancak Roberto Alvarado'nun şutu direğin yanından dışarıya gitti. Maç ilerledikçe El Tri, hücumda daha kaliteli bir oyun sergiledi. Genç oyuncu Armando Gonzalez, oyuna girdikten sonra tehlikeli oldu ve 3 metreden kafayla vurduğu top direğin yanından dışarıya giderek ev sahibi takımın gecenin en iyi fırsatını kaçırdı. 

Selecao maçın sonlarında bir miktar direnç gösterdi, ancak büyük ölçüde değiştirilen kadro, Meksika kalesini tehdit edecek kadar etkili bir pozisyon yaratamadı. Sonuç olarak, ana oyuncusu olmadan aynı performansı gösteremeyen bir takım için kabul edilebilir bir beraberlik oldu. 

GOAL, Azteca'daki Portekiz oyuncularını değerlendiriyor...

    Kaleci ve Savunma

    Rui Silva (6/10):

    İlk yarıda pek zorlanmadı. İkinci yarıda da pek işi olmadı. 

    Matheus Nunes (6/10):

    Topu iyi taşıdı, birkaç defansif müdahale yaptı. Ancak tek bir orta bile yapamadı. 

    Antonio Silva (5/10):

    Zamanının çoğunu topu yanlara paslamakla geçirdi. Onun için çok sakin bir gündü. 

    Renato Veiga (7/10):

    Kesin bir golü önlemek için hayati bir top kazanma müdahalesi yaptı. Genç oyuncu, savunmada sakin bir performans sergiledi. 

    Nuno Mendes (7/10):

    Kendine özgü ileriye doğru koşularını yapma şansı pek bulamadı, ancak savunma görevlerini yerine getirdi. 

    Orta saha

    Ruben Neves (7/10):

    Orta sahada düzgün bir 45 dakika geçirdi. Hala bu takım için çok önemli bir oyuncu. 

    Samu (7/10):

    Takıma dahil edildikten sonra etkileyici bir performans sergiledi. Topu daha fazla ileriye taşıyabilirdi, ancak hiçbir zaman top kaybı yapmadı. 

    Bruno Fernandes (8/10):

    Birbiri ardına fırsatlar yarattı, takım arkadaşlarıyla iyi bir uyum sergiledi. Maçın bitimine 10 dakika kala oyundan çıktı, muhtemelen daha fazlasını yapabileceğini düşünüyordu. 

    Saldırı

    Francisco Conceicao (6/10):

    Her zaman rakibini geçmeye çalıştı ve çok koştu. Son paslarında eksiklikler vardı. 

    Goncalo Ramos (5/10):

    Maçın başında direğe çarptı, ardından 5 metreden şutunu kaçırdı. PSG oyuncusundan hayal kırıklığı yaratan bir performans. 

    Joao Felix (6/10):

    Birkaç parlak an ve güzel dokunuşlar sergiledi, ancak maçı açmak için gerekli kaliteyi hiçbir zaman gösteremedi. 

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Joao Cancelo (6/10):

    Güzel paslar yaptı, savunmada görevini yerine getirdi ve topla rahat görünüyordu. 

    Diogo Dalot (6/10):

    Sağ kanatta iyi bir performans sergiledi. O pozisyon için kendisi ile Nunes arasında ilginç bir rekabet yaşanacak. 

    Vitinha (6/10):

    Orta sahada biraz daha yaratıcılık kattı. 

    Joao Neves (5/10):

    Sadece birkaç pası son üçte bir alana ulaştı, bu da teknik direktörünü memnun etmeyecektir. 

    Pedro Neto (5/10):

    Rakibinin kafasını tutarak hemen oyundan atılabilirdi. Olumlu oyunuyla bunu telafi edemedi. 

    Goncalo Guedes (5/10):

    Topa neredeyse hiç dokunmadı.

    Tomas Araujo (7/10):

    Defansda pozisyonu sağlam ve düzenliydi. Daha fazla süre alması bekleniyor. 

    Paulinho (7/10):

    Toluca'da forma giydiği için Meksikalı taraftarlar tarafından oldukça sıcak karşılandı. Birkaç şık hareket ve numara sergiledi. 

    Trincao (N/A):

    Etki yaratacak zamanı olmadı. 

    Roberto Martinez (5/10):

    Hayal kırıklığı yaratan bir maçtı. Defansif performanstan memnun olsa da, Ronaldo'nun yokluğunda takımının pek bir şey üretememesinden rahatsız oldu.  

