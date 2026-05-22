Almanya'daki turnuvanın iç dinamiklerini değerlendiren İspanyol teknik direktör, devam eden disiplin sorunlarına dair söylentileri şiddetle yalanladı. Portekiz gazetesi Record'a konuşan Martinez, şunları söyledi: "Bir turnuva varken bilgi sızması çok ciddi bir durumdur. O zaman konuyu araştırdık ve bunun bir kaza olduğu ortaya çıktı. Disiplin eksikliği değildi.

"Bu olay Euro 2024'te yaşandı ve şu anki kararın bir parçası değil. İki yıl geçti. Bu tür şeyler grup dinamiklerinde olur ve en önemli şeyi hatırlamak önemlidir: bu bir kazaydı, disiplinsizlik değil. Antonio bundan ders çıkardı, ama bu şu anki kararın bir parçası değil."