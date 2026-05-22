Portekiz, köstebeği buldu! Roberto Martinez'in Dünya Kupası kadrosuna almama kararını açıklamasının ardından, takım bilgilerini sızdırdığı ortaya çıkan savunma oyuncusu
Sızıntı fırtınasıyla ilgili ayrıntılar netleşti
22 yaşındaki stoper, Portekiz'in Gürcistan ile oynadığı Euro 2024 maçı öncesinde taktiksel kadro bilgilerini vaktinden önce sızdırdığı ortaya çıktıktan sonra yoğun eleştirilere maruz kaldı. O dönemde kulüp içinde büyük bir hayal kırıklığı yaratmasına rağmen, Martinez, yapılan iç soruşturma sonucunda bu güvenlik ihlalinin tamamen kasıtsız bir hata olduğu sonucuna varıldığını doğruladı. Teknik ekip, bu geçmişteki idari hatanın, stoperin mevcut turnuva kadrosundan çıkarılması kararında hiçbir rol oynamadığını özellikle vurguladı.
Martinez, defans oyuncusunun disiplin cezasını savundu
Almanya'daki turnuvanın iç dinamiklerini değerlendiren İspanyol teknik direktör, devam eden disiplin sorunlarına dair söylentileri şiddetle yalanladı. Portekiz gazetesi Record'a konuşan Martinez, şunları söyledi: "Bir turnuva varken bilgi sızması çok ciddi bir durumdur. O zaman konuyu araştırdık ve bunun bir kaza olduğu ortaya çıktı. Disiplin eksikliği değildi.
"Bu olay Euro 2024'te yaşandı ve şu anki kararın bir parçası değil. İki yıl geçti. Bu tür şeyler grup dinamiklerinde olur ve en önemli şeyi hatırlamak önemlidir: bu bir kazaydı, disiplinsizlik değil. Antonio bundan ders çıkardı, ama bu şu anki kararın bir parçası değil."
Mourinho'nun kadro seçimi takımın hiyerarşisini yansıtıyor
20 kez milli formayı giyen oyuncu, Benfica’da Jose Mourinho yönetiminde oldukça zorlu bir lig sezonu geçirdi ve 24 yaşındaki Tomas Araujo’ya sık sık ilk 11’deki yerini kaptırdı. Kulüpteki durum, nihayetinde Martinez'in milli takım kadrosunu belirledi ve onu final turnuvası kadrosunda Araujo'yu tercih etmeye yöneltti. Silva'nın kariyeri, Gürcistan'a karşı oynanan o talihsiz ve hatalarla dolu geceden sonra ani bir duraklama yaşadı, ancak Mart ayındaki son hazırlık maçından önce yedi kez daha milli forma giymeyi başardı.
Houston turnuvasının açılış maçı yaklaşıyor
Portekiz, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Özbekistan ve Kolombiya ile birlikte son derece rekabetçi K Grubu'na düşerek 2026 Dünya Kupası'nda zorlu bir grup aşaması sınavıyla karşı karşıya kaldı. Martinez'in takımı, 17 Haziran'da Houston'daki NRG Stadyumu'nda turnuvaya başlayacak ve ardından grup aşamasındaki diğer maçlara çıkacak. Öte yandan, kadroya alınmayan Silva, milli takım kadrosuna geri dönmeye çalışmadan önce formunu yeniden kazanmak için önemli bir yaz tatili geçirecek.