Portekiz, maçın henüz altıncı dakikasında öne geçti. Pedro Neto, Neves’in koşusuna milimetrik bir orta gönderdi; Neves ise muhteşem bir kafa vuruşuyla topu uzak köşeye göndererek milli takımdaki dördüncü golünü kaydetti. Kongo Demokratik Cumhuriyeti şaşkına dönmüştü, ancak Portekiz rakibin boğazına sarılmak yerine yoğunluğunu düşürdü ve maçı bir antrenman maçıymış gibi ele alarak uzun süreler boyunca amaçsızca paslaşmaya devam etti.

Portekiz sadece birkaç yarım şans yaratabildi; DR Kongo ise kontrataklarda umut vaat eden görüntüler sergiledi ve Wissa, Portekiz savunmasını sarsmak için elinden geleni yaptı. Wissa ve DR Kongo, ilk yarının uzatma dakikalarında çabalarının karşılığını aldı; Newcastle oyuncusu, Arthur Masuaku’nun aldatıcı ortasına markajdan sıyrılarak kafayla golü attı.

Portekiz, ikinci yarının başlarında yeniden öne geçtiğini sandı, ancak Joao Cancelo’nun akrobatik vuruşu ofsayt nedeniyle haklı olarak geçersiz sayıldı. Ardından Cedric Bakambu, Roberto Martinez’in takımı için endişe verici bir başka an yaşatarak Bruno Fernandes’i güçle geride bırakıp DR Kongo adına kale direğine çarptı.

Oyuna sonradan giren Francisco Conceicao, Portekiz'in en parlak ismi oldu ve birkaç kez DR Kongo savunmasını geçerek taç çizgisine kadar ilerleyip Ronaldo'ya pas verdi, ancak 41 yaşındaki forvet bu fırsatları değerlendiremedi. Portekiz, maçın son düdüğüne kadar tüm gücüyle mücadele etti, ancak ikinci golü bulamadı ve DR Kongo, 1974'ten bu yana oynadığı ilk Dünya Kupası maçında bir puanı garantiledi.

GOAL, Houston'daki maçta forma giyen tüm Portekiz oyuncularını değerlendiriyor...