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Ronaldo Bernardo Portugal DR CongoGetty/GOAL
James Westwood

Çeviri:

Portekiz-Kongo Demokratik Cumhuriyeti maçı oyuncu değerlendirmeleri: Gianni Infantino hiç zahmet etmemeliydi! Cristiano Ronaldo, FIFA’nın verdiği erteleme fırsatını Dünya Kupası’ndaki sönük performansıyla değerlendiremezken, Bernardo Silva da hayal kırıklığı yaratan beraberlikte şok edici bir performans sergiledi

Player ratings
Portekiz
C. Ronaldo
Dünya Kupası
Portekiz - Kongo D. Cumhuriyeti
FEATURES

Portekiz, Dünya Kupası grup aşamasındaki ilk maçında zayıf rakibi DR Kongo ile hayal kırıklığı yaratan 1-1'lik bir beraberlikle yetindi; Joao Neves'in açılış golünü Yoane Wissa'nın vuruşu eşitledi. Cristiano Ronaldo forvette hayal kırıklığına uğramış bir görüntü sergiledi; Bernardo Silva da unutulacak bir öğleden sonra geçirdi. Roberto Martinez'in takımı, turnuva öncesinde favoriler arasında gösterilmesine rağmen beklentileri karşılayamadı.

Portekiz, maçın henüz altıncı dakikasında öne geçti. Pedro Neto, Neves’in koşusuna milimetrik bir orta gönderdi; Neves ise muhteşem bir kafa vuruşuyla topu uzak köşeye göndererek milli takımdaki dördüncü golünü attı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti şaşkına dönmüştü, ancak Portekiz rakibin boğazına sarılmak yerine yoğunluğunu düşürdü ve maçı bir antrenman maçı gibi ele alarak uzun süreler boyunca amaçsızca paslaşmaya devam etti.

Portekiz sadece birkaç yarım şans yaratabildi; DR Kongo ise kontrataklarda umut vaat eden görüntüler sergiledi ve Wissa, Portekiz savunmasını sarsmak için elinden geleni yaptı. Wissa ve DR Kongo, ilk yarının uzatma dakikalarında çabalarının karşılığını aldı; Newcastle oyuncusu, Arthur Masuaku’nun aldatıcı ortasına markajdan sıyrılarak kafayla golü attı.

Portekiz, ikinci yarının başlarında yeniden öne geçtiğini sandı, ancak Joao Cancelo’nun akrobatik vuruşu ofsayt nedeniyle haklı olarak geçersiz sayıldı. Ardından Cedric Bakambu, Roberto Martinez’in takımı için endişe verici bir başka an yaşatarak Bruno Fernandes’i güçle geride bırakıp DR Kongo adına kale direğine çarptı.

Oyuna sonradan giren Francisco Conceicao, Portekiz'in en parlak ismi oldu ve birkaç kez DR Kongo savunmasını geçerek taç çizgisine kadar ilerleyip Ronaldo'ya pas verdi, ancak 41 yaşındaki forvet bu fırsatları değerlendiremedi. Portekiz, maçın son düdüğüne kadar tüm gücüyle mücadele etti, ancak ikinci golü bulamadı ve DR Kongo, 1974'ten bu yana oynadığı ilk Dünya Kupası maçında bir puanı garantiledi.

GOAL, Houston'daki maçta forma giyen tüm Portekiz oyuncularını değerlendiriyor...

  • Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Kaleci ve Savunma

    Diogo Costa (5/10):

    Düzensiz vuruşlarıyla gerginlik belirtileri gösterdi ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin golünde Masuaku'nun yüksek ortasını en azından yakalamaya çalışmalıydı.

    Joao Cancelo (6/10):

    Defansif olarak yeterince sağlamdı, hücumda da çalışkan ve düzenliydi, ancak sağ kanattan yeterince derinlemesine atak yapamadı. Muhteşem bir ters vuruşla attığı gol, bariz ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

    Tomas Araujo (5/10):

    Genel olarak kendinden emin bir performans sergiledi, ancak Wissa'nın beraberlik golünde gösterdiği affedilemez dikkatsizlik, bu performansı boşa çıkardı. DR Kongo'nun arka direkte Portekiz'e sayı üstünlüğü sağladığı anda topa bakmakla meşguldü.

    Renato Veiga (6/10):

    Fiziksel gücü ve oyuna dair keskin okuma yeteneği sayesinde, sakatlanan Dias'ın eksikliği hissedilmedi. Ayrıca, daha iyi değerlendirilmesi gereken birkaç güzel derin pas da attı.

    Nuno Mendes (5/10):

    Kanatlarda yaptığı koşularla sürekli bir tehdit oluşturdu, ancak son paslarında sık sık başarısız oldu. Ayrıca yerden yapılan mücadelelerin çoğunu kaybetti.

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  • Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Orta saha

    Vitinha (6/10):

    Neredeyse hatasız paslarıyla Portekiz'i kendine özgü tarzıyla ayakta tuttu. Ancak, savunmayı aşma konusunda en iyi performansını sergileyemedi ve orta saha çizgisi civarında kalmakla yetindi.

    Joao Neves (7/10):

    Portekiz'i 1-0 öne geçiren mükemmel bir kafa vuruşuyla, hak ettiği değeri görmeyen hava topu yeteneğini bir kez daha sergiledi. Sahanın her köşesini kapladı ve her zaman gol fırsatları yaratabilecek en olası isim gibi göründü.

    Bruno Fernandes (5/10):

    Manchester United kaptanından sönük bir performans. Sürekli topa sahip olmaya çalıştı, ancak son üçte bir sahada her zamanki yaratıcılığını pek gösteremedi.

  • FBL-WC-2026-MATCH23-POR-CODAFP

    Saldırı

    Bernardo Silva (3/10):

    Sağ kanatta sahaya çıktıktan sonra, Real Madrid'e sürpriz bir şekilde bedelsiz transfer olmasının hakkını veremedi. İlk yarıda oyundan alınana kadar neredeyse hiç oyuna dahil olamadı.

    Cristiano Ronaldo (3/10):

    FIFA, Ronaldo'nun eleme maçlarındaki cezasını askıya alarak ilk tur maçlarında oynamasını sağlamakla, tepki çekmeye gerek yoktu. Maçın yüzde 99'unda oyunun dışında kaldı ve Portekiz'in en iyi iki fırsatını boşa harcadı. Artık üst üste dokuz büyük turnuva maçında gol atamadı.

    Pedro Neto (6/10):

    Neves’in skoru açan golüne mükemmel bir asist yaptı, ancak bunun dışında etkisiz kaldı. İlk 11’de kalmak için rakibine daha sık baskı yapması gerekiyor.

  • FBL-WC-2026-MATCH23-POR-CODAFP

    Yedek Oyuncular ve Teknik Direktör

    Francisco Conceicao (7/10):

    İkinci yarıda Silva'nın yerine oyuna girdi. Portekiz'in oyununa hız ve zeka katarak, ilk 11'de yer almayı hak ettiğini gösterdi.

    Raphael Leao (5/10):

    71. dakikada Neto'nun yerine oyuna girdi. Kendini gösterecek kadar etkili olamadı ve Portekiz'e yeterli genişlik kazandıramadı.

    Nelson Semedo (5/10):

    Mendes'in yerine son 20 dakikada oyuna girdi, ancak rakip savunmanın arkasına aynı tehdidi oluşturamadı.

    Goncalo Ramos (N/A):

    83. dakikada Vitinha'nın yerine oyuna girdi.

    Roberto Martinez (3/10):

    Tahmin edilebilir taktik düzeni geri tepti; ayrıca, artık formunun çok gerisinde olan Ronaldo'ya olan körü körüne inancı da işe yaramadı. Portekiz, ikinci maçta Özbekistan karşısında toparlanamazsa, Martinez büyük baskı altında kalacak.

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