Portekiz-Kolombiya maçı oyuncu değerlendirmeleri: Canlılığını yitirmiş Cristiano Ronaldo ve arkadaşları, ikinci yarıdaki yoğun atakların ardından Miami’den beraberlikle kurtulmayı başardılar

Miami Stadyumu’ndaki en ucuz biletin ikinci el piyasalarda yaklaşık 2.600 dolar olduğu bildirildi; bu da maçı grup aşamasının en pahalı maçlarından biri haline getirdi. Portekiz taraftarları muhtemelen paralarını geri isteyeceklerdir.

Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Pedro Neto ve diğer oyuncular kadroda yer almasına rağmen, A Seleção hücumda hiçbir zaman tam anlamıyla vites yükseltemedi ve sonuç olarak K Grubu'nu kazanma konusundaki zayıf umutlarını Kolombiya'ya kaptırdı. Aslında, bu Portekiz'in kolaylıkla kaybedebileceği bir maçtı.

Kolombiya'nın top hakimiyetinde 55-45 üstünlüğü olmasına rağmen ilk yarı oldukça dengeliydi. 39. dakikada Fernandes, ilk yarıda Portekiz'in en iyi fırsatını yakaladı; yakın mesafeden çektiği şut Camilo Vargas tarafından kurtarıldı. İkinci yarının başlarında Kolombiya, kötü bir top kaybı sonucu João Félix ve Ronaldo’nun Jhon Lucumí’ye karşı ikiye bir pozisyon yakalamasıyla Portekiz’e açılış golünü neredeyse hediye etti; Vargas ise kalede bekliyordu. Ancak Ronaldo, koşusunun zamanlamasını yanlış ayarladı ve ofsayt pozisyonuna düştü.

O andan itibaren, stadyumda yoğun bir destek gören Kolombiya maçı tek yönlü bir mücadeleye çevirdi. Los Cafeteros, ikinci yarıda üçü kaleyi bulan 11 şut çekti ve James Rodríguez’in boş kaleye doğru attığı uzun mesafeli şut, bir Portekiz savunma oyuncusundan sekerek gol olmaktan kurtuldu.

Ardından, uzatma dakikalarında Davinson Sánchez, o gece altı kurtarışla mükemmel bir performans sergileyen Diogo Costa’yı geçerek kafayla golü atmış gibi göründü. Sánchez, Kolombiya taraftarlarıyla kutlama yapmak için tribünlere doğru koştu, ancak hakem pozisyonu ofsayt olarak değerlendirdi. VAR tarafından incelenen pozisyonda, Sánchez’in golü en ufak bir farkla reddedildi.

Sonuç olarak, Roberto Martínez ve takımı Güney Florida’dan bir puanla ayrıldı ve grupta ikinci sırada yer aldı. Ancak Portekiz teknik direktörü, hücumdaki verimsizlik, savunmadaki çöküşler ve şans eseri kurtulduğu bir maçın ardından yanıtlaması gereken pek çok soru ile karşı karşıya kalacak.