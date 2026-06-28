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Portekiz-Kolombiya maçı oyuncu değerlendirmeleri: Canlılığını yitirmiş Cristiano Ronaldo ve arkadaşları, ikinci yarıdaki yoğun atakların ardından Miami’den beraberlikle kurtulmayı başardılar

Player ratings
FEATURES
Kolombiya - Portekiz
Kolombiya
Portekiz
Dünya Kupası
C. Ronaldo
J. Rodriguez

Portekiz, Kolombiya’nın tarih yazmasına yardımcı oldu, ancak bu, her iki tarafın da istediği türden bir tarih değildi. Sıcaklığın bunaltıcı olduğu Miami Stadyumu’nda oynanan grup aşamasının en pahalı maçlarından birinde, Los Cafeteros 100 yıllık tarihlerinde ilk kez 0-0 biten bir Dünya Kupası maçı oynadı; Güney Amerikalı rakibine karşı birçok net gol fırsatını kaçıran Portekiz ise bu durumdan büyük ölçüde sorumlu tutuldu.

Miami Stadyumu’ndaki en ucuz biletin ikinci el piyasalarda yaklaşık 2.600 dolar olduğu bildirildi; bu da maçı grup aşamasının en pahalı maçlarından biri haline getirdi. Portekiz taraftarları muhtemelen paralarını geri isteyeceklerdir.

Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Pedro Neto ve diğer oyuncular kadroda yer almasına rağmen, A Seleção hücumda hiçbir zaman tam anlamıyla vites yükseltemedi ve sonuç olarak K Grubu'nu kazanma konusundaki zayıf umutlarını Kolombiya'ya kaptırdı. Aslında, bu Portekiz'in kolaylıkla kaybedebileceği bir maçtı.

Kolombiya'nın top hakimiyetinde 55-45 üstünlüğü olmasına rağmen ilk yarı oldukça dengeliydi. 39. dakikada Fernandes, ilk yarıda Portekiz'in en iyi fırsatını yakaladı; yakın mesafeden çektiği şut Camilo Vargas tarafından kurtarıldı. İkinci yarının başlarında Kolombiya, kötü bir top kaybı sonucu João Félix ve Ronaldo’nun Jhon Lucumí’ye karşı ikiye bir pozisyon yakalamasıyla Portekiz’e açılış golünü neredeyse hediye etti; Vargas ise kalede bekliyordu. Ancak Ronaldo, koşusunun zamanlamasını yanlış ayarladı ve ofsayt pozisyonuna düştü.

O andan itibaren, stadyumda yoğun bir destek gören Kolombiya maçı tek yönlü bir mücadeleye çevirdi. Los Cafeteros, ikinci yarıda üçü kaleyi bulan 11 şut çekti ve James Rodríguez’in boş kaleye doğru attığı uzun mesafeli şut, bir Portekiz savunma oyuncusundan sekerek gol olmaktan kurtuldu.

Ardından, uzatma dakikalarında Davinson Sánchez, o gece altı kurtarışla mükemmel bir performans sergileyen Diogo Costa’yı geçerek kafayla golü atmış gibi göründü. Sánchez, Kolombiya taraftarlarıyla kutlama yapmak için tribünlere doğru koştu, ancak hakem pozisyonu ofsayt olarak değerlendirdi. VAR tarafından incelenen pozisyonda, Sánchez’in golü en ufak bir farkla reddedildi.

Sonuç olarak, Roberto Martínez ve takımı Güney Florida’dan bir puanla ayrıldı ve grupta ikinci sırada yer aldı. Ancak Portekiz teknik direktörü, hücumdaki verimsizlik, savunmadaki çöküşler ve şans eseri kurtulduğu bir maçın ardından yanıtlaması gereken pek çok soru ile karşı karşıya kalacak.

  • Colombia v Portugal: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Kaleci ve Savunma

    Diogo Costa (9/10):

    Kesinlikle maçın en iyi oyuncusuydu; birbiri ardına kritik kurtarışlar yaptı. Şüphesiz ki, 26 yaşındaki bu oyuncu olmasaydı Portekiz maçı kaybederdi ve K Grubu'nda DR Kongo ile puan eşitliği yaşayabilirdi.

    Joao Cancelo (6/10):

    İlk yarıda şaşırtıcı bir şekilde oyundan alınana kadar genel olarak ortalama bir performans sergiledi. Sahanın sağ kanadında her yerdeydi, pasları isabetliydi ancak çok etkili değildi.

    Ruben Dias (7/10):

    Maçın büyük bölümünde bir adım geride kaldı, ancak 90. dakikada Luis Suarez'in çok yakın mesafeden attığı şutu muazzam bir kafa vuruşuyla engelledi.

    Renato Veiga (8/10):

    Maç boyunca mükemmel bir performans sergiledi ve Portekiz'in hırslı Kolombiya hücumunu uzak tutabilmesinin en büyük nedenlerinden biri oldu.

    Nuno Mendes (7/10):

    Hücumda daha etkiliydi ve son üçte bir alana altı pas attı, ancak dört top geri kazanımı da yaptı.

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  • FBL-WC-2026-MATCH71-COL-PORAFP

    Orta saha

    Ruben Neves (6/10):

    Garip bir şekilde Joao Neves'in yerine ilk 11'de yer aldı, ancak Roberto Martinez ikinci yarıda bu hatayı hemen düzeltti. Topa çok fazla dokundu ve sahanın her yerindeydi, ancak paslarında istediği kadar isabetli olamadı ve ne Fernandes'e ne de Ronaldo'ya etkili paslar atabildi.

    Vitinha (8/10):

    Pas konusunda muhteşemdi, 54 pasın 54'ünü de başarıyla tamamlayarak maçtaki en yüksek pas isabet oranlarından birine ulaştı. Güçlü bir gol fırsatı yarattı ve sahanın her köşesini dolaştı.

    Bruno Fernandes (6/10):

    Yaklaşık 70 dakika boyunca büyük ölçüde sessiz kaldı, ancak maçın son 20 dakikasında varlığını hissettirdi. Paslarında isabetliydi ve beş uzun pasın beşini de başarıyla tamamladı, ancak son üçte birde zorlandı. Büyük bir fırsatı kaçırdı ve ilk yarıda potansiyel olarak iki gol atabilirdi. Kaçırdığı bu fırsatları çok pişman olacak. Maçın sonunda Portekiz'in savunma çabalarına katkıda bulunarak bunu telafi etti.

  • Portugal v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Saldırı

    Joao Felix (6/10):

    Gecenin tartışmasız en büyük gol fırsatını hazırladı, ancak Ronaldo koşusunu yanlış zamanladı ve ofsayt pozisyonuna düştü. Bunun dışında Felix, üç defansif müdahaleyle mücadeleye istekliydi, ancak sınırlı hızı, kanatta oynarken etkinliğini azaltıyor.

    Pedro Neto (6/10):

    Felix'in tam tersi bir sorunu vardı; Neto hızlı bir oyuncuydu, ancak topu aldığında doğrudan atağa geçemedi.

    Cristiano Ronaldo (5/10):

    Zirvede olduğu dönemlerde Ronaldo, bu maçı muhtemelen domine ederdi; zira Kolombiya'nın sıkı savunma hattı, Portekizli efsaneye ilerlemesi için bolca alan sunardı. Ne yazık ki Ronaldo artık 41 yaşında ve eskisi gibi hızlı değil. Bu durum açıkça görüldü. Ronaldo'nun takımı hücumda organize etmesine katkısı büyük ölçüde sınırlı kaldı. Daha da vahimi, Ronaldo'nun üç ya da dört şansı vardı ve bunlardan ikisi gol olmalıydı. Onun gecesi değildi.

  • FBL-WC-2026-MATCH71-COL-PORAFP

    Yedek Oyuncular ve Teknik Direktör

    Diogo Dalot (7/10):

    45 dakika boyunca hem hücumda hem de savunmada güçlü bir performans sergiledi.

    Joao Neves (5/10):

    Martinez, PSG'li oyuncuyu ilk 11'de oynatmadığı için sosyal medyada eleştirildi, ancak haklı olabilir. Çok koştu, ancak maça pek etki edemedi.

    Samu (6/10):

    Taze kan olarak oyuna girdi ve beklentileri boşa çıkarmadı.

    Rafael Leao (7/10):

    AC Milan'lı oyuncu, sadece 20 dakikalık performansıyla Martinez'e ilk 11'i konusunda yeniden düşünme fırsatı vermiş olabilir. Maçta en fazla top sürme sayısını (3) kaydetti ve topa her dokunduğunda etkili oldu.

    Matheus Nunes (NA):

    90. dakikada oyuna girdi.

    Roberto Martinez (5/10):

    Bazı kafa karıştırıcı kadro seçimleri yaptı ve bir maç dışında, en önemli oyuncusu Ronaldo'ya hala uygun bir yer bulamadı. Şu anda bu Portekiz kadrosunda hücumda doğrudanlık eksikliği var ve bu gruptan en iyi verimi almak için takımı daha iyi dizmek teknik direktörün görevi. Lionel Scaloni'nin Arjantin taktiğinden acilen bir ders alması gerekiyor.

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