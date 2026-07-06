Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
Portugal GFXGetty/ GOAL
Krishan Davis

Çeviri:

Portekiz-İspanya maçı oyuncu değerlendirmeleri: Cristiano Ronaldo için her şey bitti! CR7’nin Dünya Kupası kariyeri acı bir hayal kırıklığıyla sona ererken, Bruno Fernandes yine sahada görünmedi

Player ratings
Portekiz
İspanya
Dünya Kupası
FEATURES
Portekiz - İspanya

Pazartesi günü, 2026 Dünya Kupası'nın son 16 turunda Portekiz'in komşusu İspanya'ya 1-0 yenilmesiyle Cristiano Ronaldo'nun Dünya Kupası serüveni son derece hayal kırıcı bir şekilde sona erdi. Dallas'ta oynanan ve beklentileri karşılayamayan bu devler arası karşılaşmada, Mikel Merino'nun uzatma dakikalarında attığı gol maçı belirlemeden önce efsanevi forvet sahada pek varlık gösterememişti.

İber derbisinin ilk yarısı başa baş geçti. Maçın 7. dakikasında bir tarafta Joao Cancelo uzak mesafeden şutunu üstten dışarı attı; hemen ardından diğer tarafta Mikel Oyarzabal kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak şutu kaleyi ıskaladı.

İki takım karşılıklı ataklar yapmaya devam ederken, Ronaldo köşeden rutin bir şut çekti ve Portekiz kalecisi Diogo Costa, Lamine Yamal ve Alex Baena'nın kavisli şutlarını mükemmel bir çift kurtarışla önledi.

Portekiz, devrenin sonlarına doğru üstünlüğü ele geçirdi. Joao Felix’in arka direğe yaptığı kafa vuruşu İspanya ceza sahasında kargaşaya neden oldu, ancak Ronaldo’nun kaleye doğru yaptığı doğaçlama vuruş, Unai Simon’u zorlayacak kadar güçlü değildi. Selecção’nun en iyi anı, devre arasına kısa bir süre kala Nuno Mendes’in sert şutunun üst direğe çarpmasıyla geldi.

İkinci yarı büyük ölçüde sönük geçti; ancak Costa, Yamal’ın serbest vuruşunu üstten dışarıya çıkarmak zorunda kaldı ve diğer tarafta Fernandes’in şutu yan ağlara çarptı. Ama sonra feci darbe geldi.

91. dakikada, İspanyol yedek oyuncu Mikel Merino, Ferran Torres'in zekice pasıyla kaleciyi ekarte etti ve kalecinin uzanamayacağı bir noktaya mükemmel bir alçak vuruş yaparak maçı kazandırdı ve Portekiz ile Ronaldo'yu turnuvadan eledi. Yedek oyuncu Bernardo Silva, uzatma süresinin son dakikasında aniden ortaya çıkarak skoru eşitlemeye çok yaklaştı, ancak kafayla yaptığı vuruş ağların üstüne çarptı.

GOAL, Dallas’taki Portekiz oyuncularını değerlendiriyor...

  • Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Kaleci ve Savunma

    Diogo Costa (7/10):

    İlk yarıda bir tarafa, sonra diğer tarafa atlayarak güzel bir çift kurtarış yaptı. Gol konusunda elinden bir şey gelmedi.

    Joao Cancelo (5/10):

    Her zamanki gibi ileriye çıktı ve denediği şut az farkla üstten dışarı çıktı. İlk yarıda sarı kart görmemesi şanslıydı. Maçın bitimine 20 dakika kala oyundan alındı.

    Ruben Dias (6/10):

    Zaman zaman kafası adeta bir mıknatıs gibiydi ve birçok hava topunu uzaklaştırdı. Dani Olmo'nun şutunu büyük bir blokla engelledi. Torres'in pasında yakalandı.

    Renato Veiga (7/10):

    Yamal'a yapılan pası kesmek için çok önemli bir müdahale yaptı. Dikkatli bir savunma sergiledi.

    Nuno Mendes (7/10):

    Mükemmel uzun paslar attı ve Yamal'ı büyük ölçüde etkisiz hale getirdi. Şutu direkten sekerek gol olmaktan döndü, ancak ikinci yarı başladıktan kısa bir süre sonra sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.

    • Reklam
  • FBL-WC-2026-MATCH93-POR-ESPAFP

    Orta saha

    Joao Neves (6/10):

    Olağanüstü bir performans sergilemese de savunma işleriyle meşgul oldu ve sıkı mücadele etti.

    Vitinha (5/10):

    Kulüp seviyesinde olduğu gibi oyunu yönlendiremedi ve oyundan çıkana kadar kayda değer bir şey yaratamadı.

    Bruno Fernandes (5/10):

    Sıkı çalışmasına rağmen, maça damgasını vurmayı başaramadığı bir maç daha.

  • FBL-WC-2026-MATCH93-POR-ESPAFP

    Saldırı

    Pedro Neto (5/10):

    Bazı umut verici, hızlı hücumlar sergiledi ancak son vuruşlarda büyük eksiklikler yaşadı.

    Cristiano Ronaldo (5/10):

    Bir kez sert bir vuruş yaptı ancak top dışarıya gitti; çoğunlukla pas artıklarıyla yetindi ve hayal kırıklığına uğramış bir görüntü sergiledi. Kesinlikle Dünya Kupası kariyerinin sonu.

    Joao Felix (6/10):

    Bazı güzel dokunuşlarla sık sık Portekiz'in en parlak forveti gibi göründü, ancak performansında bir miktar düşüş yaşadı ve oyundan alındı.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Yedek Oyuncular ve Teknik Direktör

    Nelson Semedo (6/10):

    Mendes'in yerine oyuna girdi ve Yamal ile karşı karşıya kaldı. Yine de fena bir performans sergilemedi.

    Diogo Dalot (5/10):

    Kötü bir dokunuşla iyi bir hücum fırsatını kaçırdı.

    Rafael Leao (6/10):

    Bazı hücum koşularında hızını iyi kullandı.

    Francisco Conceicao (N/A):

    Maça giremedi.

    Bernardo Silva (N/A):

    Gereksiz bir geç faul nedeniyle çabucak sarı kart gördü. Maçın son dakikalarında beraberliği yakalamaya çok yaklaştı.

    Roberto Martinez (3/10):

    Hiçbir zaman tam anlamıyla rayına oturmayan Dünya Kupası serüveni gerçekten hayal kırıklığı yaratan bir şekilde sona erdi ve bu performans, hücum hattının yenilenmesi gerektiğini bir kez daha ortaya koydu. İstifa edeceği bildirilen Martinez, geride tuhaf bir miras bırakıyor.

Dünya Kupası
İspanya crest
İspanya
ESP
team-logo
BLN
BLN