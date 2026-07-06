Portekiz-İspanya maçı oyuncu değerlendirmeleri: Cristiano Ronaldo için her şey bitti! CR7’nin Dünya Kupası kariyeri acı bir hayal kırıklığıyla sona ererken, Bruno Fernandes yine sahada görünmedi

İber derbisinin ilk yarısı başa baş geçti. Maçın 7. dakikasında bir tarafta Joao Cancelo uzak mesafeden şutunu üstten dışarı attı; hemen ardından diğer tarafta Mikel Oyarzabal kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak şutu kaleyi ıskaladı.

İki takım karşılıklı ataklar yapmaya devam ederken, Ronaldo köşeden rutin bir şut çekti ve Portekiz kalecisi Diogo Costa, Lamine Yamal ve Alex Baena'nın kavisli şutlarını mükemmel bir çift kurtarışla önledi.

Portekiz, devrenin sonlarına doğru üstünlüğü ele geçirdi. Joao Felix’in arka direğe yaptığı kafa vuruşu İspanya ceza sahasında kargaşaya neden oldu, ancak Ronaldo’nun kaleye doğru yaptığı doğaçlama vuruş, Unai Simon’u zorlayacak kadar güçlü değildi. Selecção’nun en iyi anı, devre arasına kısa bir süre kala Nuno Mendes’in sert şutunun üst direğe çarpmasıyla geldi.

İkinci yarı büyük ölçüde sönük geçti; ancak Costa, Yamal’ın serbest vuruşunu üstten dışarıya çıkarmak zorunda kaldı ve diğer tarafta Fernandes’in şutu yan ağlara çarptı. Ama sonra feci darbe geldi.

91. dakikada, İspanyol yedek oyuncu Mikel Merino, Ferran Torres'in zekice pasıyla kaleciyi ekarte etti ve kalecinin uzanamayacağı bir noktaya mükemmel bir alçak vuruş yaparak maçı kazandırdı ve Portekiz ile Ronaldo'yu turnuvadan eledi. Yedek oyuncu Bernardo Silva, uzatma süresinin son dakikasında aniden ortaya çıkarak skoru eşitlemeye çok yaklaştı, ancak kafayla yaptığı vuruş ağların üstüne çarptı.

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