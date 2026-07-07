Paradoks şu ki, sorun sadece teknik değildi. Her şeyden önce insani bir sorundu. Çünkü kariyerlerinin belirli bir noktasında, üst düzey oyuncular son bir büyüklük gösterisi sergilemekle yükümlüdür: ne zaman bir adım geri atmaları gerektiğini anlamak. Ronaldo, farklı bir rolü kabul eden ilk kişi olmalıydı; lüks bir yardımcı oyuncu rolünü, maçın gidişatını değiştirebilecek bir adam rolünü, egosunu takımın çıkarlarının önüne koymaya hazır bir lider rolünü. Bu, en zor ama aynı zamanda en asil hareket olurdu. Oysa tam tersi oldu. Kişiliği hâlâ engel teşkil ediyordu, varlığı Portekiz’in özgürleşmesine izin vermeyecek kadar ağırdı. Ve bu boyutta bir figür sahnenin merkezinde yer almayı talep etmeye devam ettiğinde, kaçınılmaz olarak her şeyi etkilemeye başlar: hiyerarşileri, teknik direktörün kararlarını, hatta takım arkadaşlarının özgürlüğünü bile.