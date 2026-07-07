Zamanın ötesine geçen efsaneler vardır. Ve sonra, en büyüklerin bile zamanın artık kendilerini yakaladığını kabul etmek zorunda kaldıkları bir an gelir. Portekiz’deki Dünya Kupası, her şeyden önce şuydu: Kendi efsanesinin yükünden kurtulamayan bir takımın hikâyesi. Cristiano Ronaldo, bu turnuvada sorun oldu. Nedenlerden biri değil, asıl neden. Toplam 450 dakikanın 441'inde sahada kaldı ve performansının artık haklı çıkarmadığı bir merkezi rol üstlendi. Mesele, kariyerini ya da futbol tarihine kazınmış büyüklüğünü tartışmak değil. Mesele, bugünü dürüstçe değerlendirebilmek. Ve bugün, Portekiz'i yüceltmek yerine, potansiyelini sınırlayan bir oyuncunun hikâyesini anlatıyor.
Çeviri:
Portekiz’in paradoksu: Cristiano Ronaldo efsanesinin ve Martinez gibi vasat bir teknik direktörün esiri haline gelen milli takım
ÇOK YER KAPLIYOR
Paradoks şu ki, sorun sadece teknik değildi. Her şeyden önce insani bir sorundu. Çünkü kariyerlerinin belirli bir noktasında, üst düzey oyuncular son bir büyüklük gösterisi sergilemekle yükümlüdür: ne zaman bir adım geri atmaları gerektiğini anlamak. Ronaldo, farklı bir rolü kabul eden ilk kişi olmalıydı; lüks bir yardımcı oyuncu rolünü, maçın gidişatını değiştirebilecek bir adam rolünü, egosunu takımın çıkarlarının önüne koymaya hazır bir lider rolünü. Bu, en zor ama aynı zamanda en asil hareket olurdu. Oysa tam tersi oldu. Kişiliği hâlâ engel teşkil ediyordu, varlığı Portekiz’in özgürleşmesine izin vermeyecek kadar ağırdı. Ve bu büyüklükte bir figür sahnenin merkezinde yer almayı talep etmeye devam ettiğinde, kaçınılmaz olarak her şeyi etkilemeye başlar: hiyerarşileri, teknik direktörün kararlarını, hatta takım arkadaşlarının özgürlüğünü bile.
GONCALO RAMOS İLK KURBAN
En bariz mağdur Gonçalo Ramos oldu. Portekiz, şimdiki zamanın en iyi forvetini kadrosunda bulunduruyordu, ancak hücumu ona gerçekten emanet etme cesaretini gösteremedi. Oysa rakamlar her şeyi anlatıyor: Dünya Kupası’nda en az 150 dakika oynayan futbolcular dikkate alındığında, Ramos turnuva tarihinin en iyi altıncı dakika-gol oranına sahip; sadece 187 dakikada dört gol attı, yani her 47 dakikada bir (Opta verileri). Bu istatistik tek başına, kaçırılan devasa fırsatı anlatmaya yeter. Ramos derinlik, hareketlilik, yoğunluk ve baskı sunuyordu. Bu versiyondaki Ronaldo’nun artık sağlayamadığı her şeyi. Ancak Portekiz, en işlevsel forveti yerine kendi efsanesinin etrafında dönmeye devam etti. Bu, teknik olmaktan çok duygusal bir tercihti.
TEKNİK DİREKTÖR MARTINEZ’İN SUÇLARI
İşte tam da bu noktada Roberto Martínez’in sorumlulukları, kaptanınınkinden bile daha ağır hale geliyor. Çünkü bir şampiyon, kariyerinin sonuna gelmeyi kabullenmekte zorlanabilir; ancak bir teknik direktörün, popüler olmayan kararlar alma görevi vardır. Martínez bunu yapmadı. Portekiz’in başka bir şeye ihtiyacı olduğunu açıklayacak kadar geniş omuzlara sahip değildi; takıma zarar veren merkezi rolünden Ronaldo’yu uzaklaştıracak otoriteye de sahip değildi. Bir karar verilmesi gereken anda uzlaşmayı tercih etti. Ronaldo’yu, sahada hâlâ neler yapabileceği açısından değerlendirilmesi gereken bir futbolcu olarak değil, dokunulmaz bir sembol olarak yönetti. Ve bu, onun en büyük hatası oldu.
PİŞMANLIKLARIN DÜNYA ŞAMPİYONASI
Sonuçlar da aynı hikayeyi anlatıyor. Portekiz, ancak Ronaldo oyundan çıktıktan sonra Hırvatistan’ı yendi. Kongo ve Kolombiya ile berabere kaldı. İspanya’ya yenildi. Kadrosunun kalitesi ve derinliği göz önüne alındığında, haklı olarak çok daha fazlasını hedefleyebilecek bir milli takım için bu sonuçlar yetersiz. Bu Dünya Kupası özellikle bir pişmanlık bırakıyor. Çünkü Portekiz’in her pozisyonda yetenekli oyuncuları, fikirleri, yedekleri ve bayrağı devralmaya hazır yeni bir nesli vardı. Ancak bu geçişi gerçekleştirecek cesareti gösteremedi. Büyük takımlar, hiçbir ismin takımın kendisinden daha önemli olmadığı zaman büyük olurlar.
GEÇMİŞİN REHİNELERİ
Portekiz ise kendi geçmişinin esiri olarak kaldı. Ronaldo bunu ilk olarak anlamalıydı. Martínez ise ona bunu kabul ettirmeliydi. İkisi de bunu yapmadı. Ve hayaller kurmak için kurulmuş bir milli takım, sonunda efsanesinin yükünü sırtında sürükleyerek, en ikonik oyuncusunu limanda bırakmaya cesaret edemediği bir balast haline getirdi.
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