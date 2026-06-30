Portekiz'in Hırvatistan ile oynayacağı Dünya Kupası eleme maçı öncesinde, Cristiano Ronaldo'ya "yağ çekmekle" suçlanan Roberto Martinez, "utanç verici" olarak nitelendirildi

Uzman, Portekiz kadrosundaki muazzam kaliteye dikkat çekerek, takımın gerçek potansiyelinin bastırıldığını öne sürdü. Sutton, BBC Sport’a şunları söyledi: “Cristiano Ronaldo 41 yaşında ama şu ana kadar Portekiz formasıyla her dakikada sahada yer aldı; bence bu, Roberto Martinez için utanç verici bir durum. Onun kadar bir oyuncuya bu kadar boyun eğen bir teknik direktör daha görmedim. Portekiz'in inanılmaz oyuncuları var ama, Ronaldo bir zamanlar ne kadar harika olursa olsun, onu sürekli forvet olarak sahada tutmak, takımın ilerlemesini engelliyor."

Bu sert sözler, takımın tecrübeli yıldızına tamamen bağımlı kalmadan da başarılı olabilecek kadar kadro derinliğine sahip olduğuna inanan bazı gözlemciler arasında artan bir hayal kırıklığını vurguluyor.