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Portekiz'in Hırvatistan ile oynayacağı Dünya Kupası eleme maçı öncesinde, Cristiano Ronaldo'ya "yağ çekmekle" suçlanan Roberto Martinez, "utanç verici" olarak nitelendirildi

C. Ronaldo
Portekiz
Dünya Kupası
R. Martinez
Portekiz - Hırvatistan
C. Sutton
Hırvatistan

Eski forvet Chris Sutton, Portekiz’in Hırvatistan ile oynayacağı Dünya Kupası eleme maçı öncesinde Portekiz teknik direktörü Roberto Martinez’i sert bir şekilde eleştirdi ve Martinez’in Cristiano Ronaldo’ya sürekli güvenmesini “tamamen utanç verici” olarak nitelendirdi. Sutton, Martinez’in Ronaldo’ya boyun eğerek ve sahadaki etkisinin azalmasına rağmen onu oyundan çıkarmayı reddederek yetenekli kadrosunun önünü kestiğine inanıyor.

  • Roberto Martinez’e yönelik eleştiriler artıyor

    Eski Premier Lig forveti Sutton, devam eden Dünya Kupası’nda Ronaldo’ya yönelik tutumu nedeniyle Martinez’e sert bir eleştiri yöneltti. BBC Sport’a konuşan Sutton, teknik direktör ile kaptanı arasındaki dinamiklere ilişkin değerlendirmelerinde sözünü sakınmadı.

    Elinde bol miktarda hücum yeteneği olmasına rağmen, Martinez turnuvanın şu ana kadarki tüm maçlarında Ronaldo’yu her dakika sahada tutmayı tercih etti. Bu karar, özellikle takımın Pazar günü Hırvatistan ile oynayacağı kritik son 32 maçı öncesinde büyük tartışmalara yol açtı. Sutton, bu sarsılmaz sadakatin aslında takımın genel performansına zarar verdiğini düşünüyor.

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    Sutton, Portekiz milli takım teknik direktörüne sorular yöneltti

    Uzman, Portekiz kadrosundaki muazzam kaliteye dikkat çekerek, takımın gerçek potansiyelinin bastırıldığını öne sürdü. Sutton, BBC Sport’a şunları söyledi: “Cristiano Ronaldo 41 yaşında ama şu ana kadar Portekiz formasıyla her dakikada sahada yer aldı; bence bu, Roberto Martinez için utanç verici bir durum. Onun kadar bir oyuncuya bu kadar boyun eğen bir teknik direktör daha görmedim. Portekiz'in inanılmaz oyuncuları var ama, Ronaldo bir zamanlar ne kadar harika olursa olsun, onu sürekli forvet olarak sahada tutmak, takımın ilerlemesini engelliyor."

    Bu sert sözler, takımın tecrübeli yıldızına tamamen bağımlı kalmadan da başarılı olabilecek kadar kadro derinliğine sahip olduğuna inanan bazı gözlemciler arasında artan bir hayal kırıklığını vurguluyor.

  • Hırvatistan maçı beklentileri

    Martinez’e yönelik sert eleştirilerine rağmen Sutton, takımın zorlu bir rakibi aşmasını bekliyor. Portekiz, kendi kadrosunun yaşlanmasından muzdarip olan ve önceki turnuvalardaki gibi baskın bir güç olmadığı açıkça görülen Hırvatistan takımıyla karşı karşıya gelecek.

    Sutton, Ronaldo’nun artık eskisi gibi bir oyuncu olmadığına inanıyor olsa da, futbol dünyasındaki bu tür anlatıların kaçınılmaz olduğunu kabul ediyor. Sutton, normal sürede Portekiz’in 1-0’lık zorlu bir galibiyet alacağını öngördü ve ironik bir şekilde, Ronaldo’nun muhtemelen galibiyeti getiren golü atacağını öne sürdü; bu da, onun sürekli kadroda yer almasına yönelik daha önceki eleştirileri tamamen çürütüyor.

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    Portekiz için bundan sonra ne olacak?

    Portekiz, Pazar günü Toronto’da sahaya çıkarak son 16’ya kalmayı hedefleyecek. Martinez ve takımı Hırvatistan’ı yenerse, turnuvada bir adım daha ilerleyecek ve eleştirenleri bir anlığına susturacak. Ancak erken bir elenme, Martinez’e ve onun uluslararası sahnede Ronaldo’ya olan taktiksel bağımlılığına yönelik eleştirileri anında daha da artıracaktır.

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