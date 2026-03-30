Getty/GOAL
Çeviri:
Portekiz'in Dünya Kupası'na katılımına ilişkin endişeler sürerken, Al-Nassr'ın doktoru sakatlık rehabilitasyonu hakkında kararını açıkladı ve Cristiano Ronaldo'nun dönüş tarihi belli oldu
Riyad'da çifte destek
Al-Nassr takım doktoru Carlos Miguel, Ronaldo ve Sadio Mane'nin kendi sakatlık iyileşme programlarını tamamlamasının ardından, her ikisinin de takım antrenmanlarına katılmalarına resmi olarak izin verdi. Ronaldo, Al-Fayha'ya karşı 3-1 kazanılan maçta geçirdiği hamstring sakatlığıyla boğuşuyordu; bu sorun, onu Neom ve Al-Khaleej ile oynanan kritik maçları kaçırmaya zorlamıştı. İyileşme sürecini hızlandırmak için 41 yaşındaki oyuncu, kulübün sağlık merkezine dönmeden önce uzman tedavisi almak üzere İspanya'ya gitmişti. Öte yandan Mane, önceki maçlar öncesinde geçirdiği ayak bileği sakatlığını atlattı ve teknik direktör Jorge Jesus'un sezonun son bölümünde en önemli hücum silahlarına sahip olmasını sağladı.
- Getty Images Sport
Yarışmaya katılmaya uygun
Arriyadiyah’ın haberlerine göre, lig lideri takımın zirvedeki üç puanlık avantajını korumaya çalışırken, sağlık ekibi bu iki tecrübeli oyuncunun kaydettiği ilerlemeden memnun. Dikkatler artık, ligin son sekiz maçlık belirleyici maratonu öncesinde maç kondisyonuna yöneliyor.
Kulübe yakın bir kaynak şunları söyledi: "Teknik direktör Jorge Jesus, Ronaldo ve Mane'nin rehabilitasyon ve tedavi programlarını tamamlamasının ardından artık bu iki oyuncuyu kadroda kullanabilir. İkilinin Cuma günü Al-Najma ile oynanacak maçta forma giymesi bekleniyor. Mane, koşu ve kuvvet antrenmanlarını içeren kondisyon programını tamamladı ve kısa süre önce geçirdiği ayak bileği sakatlığından tamamen kurtuldu."
Al-Nassr'ın en golcü oyuncusu
Şubat sonundan bu yana sahalardan uzak kalmasına rağmen Ronaldo, Suudi Pro Ligi’nde oynadığı 22 maçta attığı 21 golle Al-Nassr hücumunun tartışmasız odak noktası olmaya devam ediyor. Ancak, son bir ayda önemli ölçüde maç kaçırması nedeniyle Altın Ayakkabı yarışında Al-Ahli’den Ivan Toney (25 gol) ve Al-Qadsiah’ın yıldızı Julian Quinones’in (24 gol) gerisinde kalıyor. Ronaldo'nun uzun vadeli geleceği hakkında spekülasyonlar devam ediyor. Son söylentilere göre, efsanevi forvet, mevcut sözleşmesi Haziran 2027'de sona erdiğinde nihayet emekli olabilir.
- AFP
Dünya Kupası'na geri sayım
Cuma günü Al-Najma ile oynanacak maç, Ronaldo’nun Kuzey Amerika’da düzenlenecek yazın en büyük futbol turnuvasına doğru son hamlesinin başlangıç noktası olacak. Yerel sezonun sona ermesinin ardından, dikkatler tamamen 17 Haziran’da Houston’da Demokratik Kongo Cumhuriyeti ya da Jamaika ile oynanacak Portekiz’in Dünya Kupası açılış maçına yönelecek. Deneyimli forvet, Özbekistan'ın da yer aldığı grupta ülkesini liderliğe taşımak ve Miami'de Kolombiya ile oynanacak, büyük önem taşıyan final maçına çıkabilmek için kalan lig maçlarını sakatlık yaşamadan tamamlamalı. Önümüzdeki iki ay boyunca ritmini korumak ve yeni kas sorunları yaşamamak, Ronaldo'nun uzun soluklu kariyerinin en büyük sınavı olacak.