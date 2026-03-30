Portekiz'in Dünya Kupası'na katılımına ilişkin endişeler sürerken, Al-Nassr'ın doktoru sakatlık rehabilitasyonu hakkında kararını açıkladı ve Cristiano Ronaldo'nun dönüş tarihi belli oldu

Arriyadiyah’ın haberlerine göre, lig lideri takımın zirvedeki üç puanlık avantajını korumaya çalışırken, sağlık ekibi bu iki tecrübeli oyuncunun kaydettiği ilerlemeden memnun. Dikkatler artık, ligin son sekiz maçlık belirleyici maratonu öncesinde maç kondisyonuna yöneliyor.

Kulübe yakın bir kaynak şunları söyledi: "Teknik direktör Jorge Jesus, Ronaldo ve Mane'nin rehabilitasyon ve tedavi programlarını tamamlamasının ardından artık bu iki oyuncuyu kadroda kullanabilir. İkilinin Cuma günü Al-Najma ile oynanacak maçta forma giymesi bekleniyor. Mane, koşu ve kuvvet antrenmanlarını içeren kondisyon programını tamamladı ve kısa süre önce geçirdiği ayak bileği sakatlığından tamamen kurtuldu."