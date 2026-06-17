Kaptanlarının tünele tek başına yürümesi ile tam bir tezat oluşturan bir şekilde, Portekiz kadrosunun geri kalanı oldukça uzun bir süre sahada kaldı. Tecrübeli oyuncuların öncülüğünde, oyuncular stadyumun her köşesini tek tek dolaşarak Houston’ı kırmızı-yeşil bir denize çeviren binlerce taraftara teşekkür ettiler. Bu toplu jest, maçın bitiş düdüğünün ardından gösterilen tepkiler arasındaki belirgin farkı ortaya koydu.

Bu, Ronaldo’nun 2006’da turnuvaya ilk kez katıldığından bu yana altıncı Dünya Kupası katılımı oldu. Parlak Dünya Kupası kariyeri boyunca 23 maçta forma giyen Ronaldo, sekiz gol attı ve iki asist yaptı. Dikkat çekici bir şekilde, Portekizli forvet daha önce katıldığı her Dünya Kupası’nda gol attı.