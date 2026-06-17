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Portekiz’in diğer oyuncuları, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ne karşı alınan sürpriz sonuçla başlayan Dünya Kupası serüveninin ardından taraftarlara alkış tutarken, Cristiano Ronaldo tek başına sahadan öfkeyle ayrıldı
Kaptanın öfkesi doruğa ulaştı
41 yaşındaki forvet, Portekiz'in Afrikalı rakibi karşısında üç puanı alamaması üzerine maçın bitiş düdüğü çaldığında hayal kırıklığını gizleyemedi. Joao Neves'in maçın başlarında skoru açtığı parlak bir başlangıca rağmen, Roberto Martinez'in takımı sonunda Yoane Wissa'nın golüyle beraberliğe mahkum oldu ve grup aşamasının açılış maçı berabere sonuçlandı.
Hakem maçın bittiğini ilan ettiğinde, sahayı ilk terk edenlerden biri Ronaldo oldu. Başını öne eğmiş bir şekilde yürürken görülen Ronaldo, hem maçın sonucundan hem de birçok gol fırsatını kaçırdığı kendi performansından açıkça memnuniyetsizdi. Bazı taraftarlara selam vermek için kısa bir süre durup Demokratik Kongo Cumhuriyeti teknik ekibinden biriyle el sıkışsa da, takım arkadaşlarıyla birlikte maç sonrası geleneksel teşekkür turuna katılmak için beklemedi.
- Getty Images Sport
Takım arkadaşları, Houston seyircisine teşekkür etmek için geride kaldı
Kaptanlarının tünele tek başına yürümesi ile tam bir tezat oluşturan bir şekilde, Portekiz kadrosunun geri kalanı oldukça uzun bir süre sahada kaldı. Tecrübeli oyuncuların öncülüğünde, oyuncular stadyumun her köşesini tek tek dolaşarak Houston’ı kırmızı-yeşil bir denize çeviren binlerce taraftara teşekkür ettiler. Bu toplu jest, maçın bitiş düdüğünün ardından gösterilen tepkiler arasındaki belirgin farkı ortaya koydu.
Bu, Ronaldo’nun 2006’da turnuvaya ilk kez katıldığından bu yana altıncı Dünya Kupası katılımı oldu. Parlak Dünya Kupası kariyeri boyunca 23 maçta forma giyen Ronaldo, sekiz gol attı ve iki asist yaptı. Dikkat çekici bir şekilde, Portekizli forvet daha önce katıldığı her Dünya Kupası’nda gol attı.
Portekiz, yeniden toparlanmayı hedefliyor
Turnuva öncesinde teknik direktör Roberto Martinez, bu açılış maçlarının ne kadar önemli olduğuna dair uyarıda bulunmuştu. Gazetecilere şunları söylemişti: “Beraberlik alırsak bu bir felaket, kaybedersek dünyanın sonu olur.” Maçın ardından ise daha analitik bir üslup benimseyerek, “Bu, Dünya Kupası’nın bir parçası; şimdi analiz yapmamız gerekiyor,” dedi.
Bu beraberliğin ardından Portekiz, Özbekistan ile oynayacağı bir sonraki maçta toparlanmaya odaklanacak. Ardından Kolombiya ile oynayacakları maçla K Grubu'ndaki mücadelesini tamamlayacak.
- AFP
Ronaldo'nun uzun zamandır beklenen kupa hayali, bazı engellerle karşı karşıya
Ronaldo, tarihi kupa koleksiyonunda eksik kalan tek büyük şampiyonluk olan Dünya Kupası’nı kazanarak, kupalarla dolu kariyerine taç koymak için çaresizce çabalıyor. Ancak Portekiz’in turnuvaya son derece sönük bir başlangıç yapması, forvetin son dönemdeki zorluklarını daha da artırdı; zira Ronaldo, büyük turnuvalarda üst üste 10 maçtır gol atamıyor ve bu, milli takım kariyerindeki en uzun gol suskunluğu olarak kayıtlara geçti.