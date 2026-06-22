Portekiz’in Cristiano Ronaldo’yu kadro dışı bırakmasına GEREK YOK – ancak Roberto Martinez, süperstarını ne zaman kadro dışı bırakması gerektiğini öğrenmeli, aksi takdirde Dünya Kupası’nda bir hayal kırıklığı daha yaşama riskiyle karşı karşıya kalır

Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland ve Harry Kane gibi turnuvanın diğer büyük isimlerinin hepsi Dünya Kupası’nın ilk tur maçlarında büyük etki yaratarak her biri en az iki gol atarken, Ronaldo’nun unutulması gereken bir gün geçirmesi dikkat çekiciydi.

Martinez tarafından DR Kongo maçında anlaşılmaz bir şekilde 90 dakika boyunca sahada bırakılan 41 yaşındaki oyuncu, maç boyunca sadece üç şut çekebildi ve bunların hiçbiri kaleyi bulmadı. Bunlardan ikisi yarı şans sayılabilecek pozisyonlardı, ancak her iki durumda da zorlu geriye çekilmelerden sonra topu dışarıya saptırmaktan öteye gidemedi.

Sonuçta bu durum çok pahalıya mal oldu; Les Leopards, ilk yarıın uzatma dakikalarında Yoane Wissa’nın kafa vuruşuyla beklenmedik bir beraberliği yakaladı ve Portekiz, ikinci yarıda bir şekilde galibiyet golünü bulamadı; Ronaldo ise sadece dokuz kez topa dokunarak özellikle kenarda kaldı. Sonuç olarak, Martinez’in harekete geçmemesi konusunda şiddetli eleştiriler geldi.