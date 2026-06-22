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Krishan Davis

Çeviri:

Portekiz’in Cristiano Ronaldo’yu kadro dışı bırakmasına GEREK YOK – ancak Roberto Martinez, süperstarını ne zaman kadro dışı bırakması gerektiğini öğrenmeli, aksi takdirde Dünya Kupası’nda bir hayal kırıklığı daha yaşama riskiyle karşı karşıya kalır

Opinion
Portekiz
C. Ronaldo
Dünya Kupası
R. Martinez
FEATURES
Portekiz - Özbekistan

Bir başka büyük turnuva, Portekiz’in Cristiano Ronaldo’yu kadroda tutmaya devam etmesiyle ilgili bir başka hararetli tartışma. Tecrübeli forvetin, ülkesinin Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile oynadığı Dünya Kupası açılış maçındaki göze çarpmayan performansı, 41 yaşında hâlâ Selecção’da ilk 11’de yer alması gerekip gerekmediğine dair artık iki yılda bir tekrarlanan tartışmayı yeniden alevlendirdi. Roberto Martinez görevde olduğu sürece gerçek anlamda bir değişiklik beklememekle birlikte, teknik direktör ne zaman harekete geçmesi gerektiğini bilmelidir.

Dünya futbolunun diğer süper yıldızları Dünya Kupası’nın açılış turundaki maçlara damga vururken, Ronaldo’nun ilk maçtaki performansı, tek bir isabetli şut bile atamaması nedeniyle tüm yanlış nedenlerle dikkatleri üzerine çekti ve manşetleri süsledi.

Forvette yalnız kalan Portekiz'in en golcü oyuncusu, turnuva öncesinde favoriler arasında gösterilen Martinez'in takımının, gözden düşmüş Afrika ülkesine karşı turnuva öncesi favoriler statüsüne yakışmayacak şekilde berabere kalması karşısında neredeyse hiçbir fırsat bulamadı ve onu 90 dakika boyunca sahada tutma kararı büyük tepkilere yol açtı.

Ronaldo’nun açık oyundan attığı son turnuva golünün üzerinden neredeyse tam beş yıl geçmişken, yaşlanan efsane Salı günü Dünya Kupası’na ilk kez katılan Özbekistan karşısında da gol atamazsa, ona inatla destek veren Martinez ciddi sorulara cevap vermek zorunda kalacak.

  • Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Kötü bir başlangıç

    Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland ve Harry Kane gibi turnuvanın diğer büyük isimlerinin hepsi Dünya Kupası’nın ilk tur maçlarında büyük etki yaratarak her biri en az iki gol atarken, Ronaldo’nun unutulması gereken bir gün geçirmesi dikkat çekiciydi.

    Martinez tarafından DR Kongo maçında anlaşılmaz bir şekilde 90 dakika boyunca sahada bırakılan 41 yaşındaki oyuncu, maç boyunca sadece üç şut çekebildi ve bunların hiçbiri kaleyi bulmadı. Bunlardan ikisi yarı şans sayılabilecek pozisyonlardı, ancak her iki durumda da zorlu geriye çekilmelerden sonra topu dışarıya saptırmaktan öteye gidemedi.

    Sonuçta bu durum çok pahalıya mal oldu; Les Leopards, ilk yarıın uzatma dakikalarında Yoane Wissa’nın kafa vuruşuyla beklenmedik bir beraberliği yakaladı ve Portekiz, ikinci yarıda bir şekilde galibiyet golünü bulamadı; Ronaldo ise sadece dokuz kez topa dokunarak özellikle kenarda kaldı. Sonuç olarak, Martinez’in harekete geçmemesi konusunda şiddetli eleştiriler geldi.

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  • FBL-WC-2026-MATCH23-POR-CODAFP

    "Hiç mantıklı değil"

    Maçtan sonra konuşan Martinez, yaşlanan forvet oyuncusu lehine bir kez daha tuhaf bir savunma yaptı ve Ronaldo’nun tamamen etkisiz kalmasına rağmen onu maçın sonuna kadar sahada tutma kararının arkasında kararlı bir şekilde durdu.

    "Gol atmaya ihtiyaç duyduğunuz bir maçta dünya futbolunun en iyi golcüsünü oyundan çıkarmak mantıksızdır," diyen Martinez, henüz paniğe kapılmaya gerek olmadığını vurguladı. "Dünya Kupası, bu tür şeylerin yaşandığı bir turnuva. Arjantin [2022'de] Suudi Arabistan'a yenildi ve ardından Dünya Kupası'nı kazandı. 2010'da İspanya, İsviçre'ye yenildi ve ardından Dünya Kupası'nı kazandı. Bunlar, sonunda şampiyon olacak takımların performanslarına benzemiyordu, ama bu sürecin bir parçası.

    "Bugün, ilk golü attıktan sonra, bu duygular performansımızı olumsuz etkiledi. Risk almayı bıraktık, boşluk aramayı bıraktık, rakip sahasının son üçte birine ulaşmayı bıraktık. Bu, taktik veya teknikten çok duygusal bir meseleydi. Olur böyle şeyler. Dünya Kupası'nın bir parçasıdır. Şimdi bunu değerlendirip ikinci maç için kendimizi geliştireceğiz."

  • Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Turnuva kıtlığı

    Martinez, bunu tek seferlik bir olaymış gibi göstermeye çalışabilir, ancak gerçek şu ki bu Portekiz için tekrarlanan bir durumdur ve formdan düşen yıldızları etrafında sürekli alevlenen tartışma, aslında Dünya Kupası’nda şampiyonluk mücadelesi vermesi gereken bir ülke için önemli bir dikkat dağınıklığı oluşturmaktadır.

    Elbette Ronaldo, eleme maçlarında payına düşen golü attı (oynadığı beş maçta beş gol) ve geçen yıl ülkesinin UEFA Uluslar Ligi zaferinde kilit rol oynadı, ancak şu anda büyük turnuvalarda arka arkaya 10 maçtır gol atamıyor. En son golünü, Selecção’nun 2022 Dünya Kupası’ndaki Gana ile oynadığı açılış maçında attı ve bu bir penaltı golüydü; finallerde açık oyundan attığı son gol ise Haziran 2021’deki Euro 2020’de Fransa’ya karşıydı – Özbekistan ile oynanacak maçtan neredeyse tam beş yıl önce.

    Suudi Arabistan’da ya da Ermenistan ve Macaristan gibi rakiplere karşı, baskı nispeten az olduğunda gol yağdırmak elbette güzel, ancak Ronaldo’nun en büyük sahnede etkili olmasının üzerinden çok, çok uzun bir zaman geçti.

  • Portugal v Nigeria - International FriendlyGetty Images Sport

    İdeal yardımcısı mı?

    Martinez’in Ronaldo’ya olan inatçı desteğini haklı çıkaracak tek bir neden varsa, o da Portekiz’in şu anda milli takım için istikrarlı performans sergileyen çok sayıda santrfor seçeneğine sahip olmamasıdır; bu durum, kadroda sadece bir tane daha tam anlamıyla santrfor bulunmasıyla da ortaya çıkmaktadır.

    Ancak, ilk 11'de bir değişiklik olması pek olası görünmese de, CR7'nin Al-Nassr'daki takım arkadaşı, aslında turnuvada Selecção'nun formda olan diğer forvet oyuncusu. João Félix, Suudi Arabistan'da Ronaldo'nun arkasında serbest ikinci forvet olarak 45 gol katkısı yaptığı bir sezonun ardından (buna 20 lig golü de dahil) Dünya Kupası'na geliyor ve bir şans hak ettiğini düşünecektir.

    Sonuçta, Martinez 41 yaşındaki Ronaldo’nun nispeten daha zayıf olan Pro League’de oynamasından bir sakınca görmüyorsa, Portekiz’in umutsuzca ilham aradığı bu dönemde daha genç olan Felix’e bir fırsat vermekte de bir sakınca görmemelidir. Bu nedenle, eski Chelsea oyuncusunun Kongo ile oynanan berabere biten maçın tamamını yedek kulübesinden izlemek zorunda kalmasının nedenini açıklamak zor.

  • Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ramos to the rescue?

    Bir de bahsettiğimiz o diğer tam anlamıyla forvet var. Goncalo Ramos, Portekiz’in Houston’daki açılış maçında 83. dakikaya kadar yedek kulübesinde kaldı; Martinez, onu oyuna sokmadan önce kanat oyuncuları Francisco Conceicao ve Rafael Leao’ya şans verdi; Paris Saint-Germain’li Ramos oyuna girdikten sonra bile Ronaldo sahada kalmaya devam etti.

    Bir zamanlar Ramos, Ronaldo’nun doğal halefi gibi görünüyordu; özellikle de eski teknik direktör Fernando Santos’un, Ramos’un Benfica’da gol yağmuruna tuttuğu sezonunda, 2022 Dünya Kupası’nda İsviçre ile oynanan son 16 turu maçında efsanevi forvetin yerine onu ilk 11’de oynatması büyük yankı uyandırmıştı. Ramos, bu fırsatı kaçırmayarak 6-1’lik galibiyette bir hat-trick yapıp bir golün de hazırlayıcısı olmuştu.

    Ancak Portekiz’in Katar’da çeyrek finalde hayal kırıklığı yaratan elenmesinin ardından Santos’un yerine Martinez’in gelmesiyle Ramos, fırsatlar için inanılmaz derecede sabırlı olmak zorunda kaldı; yeni teknik direktör, anında ikonik tecrübeli oyuncuya güvenmeye geri döndü ve bu bağımlılığını defalarca savundu.

    Kısmen bunun bir sonucu olarak, PSG'li forvetin kariyeri sonraki sezonlarda hem kulüp hem de milli takım düzeyinde muhtemelen beklenen gidişatı izlemedi; Ramos, 2022 turnuvasından bu yana Portekiz milli takımı adına sadece altı gol attı, 2023'te Fransız devine katıldığından beri ise nadiren ilk 11'de yer aldı.

  • FBL-WC-2026-POR-TRAININGAFP

    Ne zaman harekete geçmeniz gerektiğini bilin

    Dolayısıyla, Martinez’i Ronaldo’yu ilk 11’de oynatmaya devam ettiği için mutlaka suçlayamazsınız; 40 yaşını geçmiş ve Suudi Pro Ligi’nde forma giyiyor olabilir, ancak Al-Nassr formasıyla 30 gol attığı bir sezon, onun sahada fark yaratabileceğini göstermeye yetiyor denebilir ve elbette vücuduna gösterdiği özenle büyük saygı görüyor.

    Ancak Martinez’in bakış açısına göre, asıl mesele ne zaman harekete geçmesi gerektiğini bilmektir – bu, saygı duyduğu kaptanını kızdırmak anlamına gelse bile. Takım arkadaşları, kanatlardan yeterli pas desteği sağlayamayıp orta sahada yeterince yaratıcılık gösteremediği için Ronaldo’nun güçlü yanlarını ortaya çıkaramamış olsa da, takımının acil bir gol ihtiyacı olduğu halde, Ronaldo, gözden düşmüş DR Kongo karşısında ikinci yarıda endişe verici derecede göze çarpmadı.

    Her ne kadar (penaltı noktasından da olsa) hâlâ büyük bir an yaratma potansiyeli olsa da, teknik direktörün artık Ronaldo’yu 90 dakika boyunca sahada tutmanın pek bir anlamı kalmadığını kabul etmesi gerekiyor; işte bu tür durumlarda Felix ve Ramos gibi oyuncular, yedek kulübesinden oyuna girerek maçı kazandırabilecek potansiyele sahip isimler olarak devreye giriyor.

    Ronaldo, Dünya Kupası’na ilk kez katılan Özbekistan karşısında turnuvadaki gol orucunu sonlandıramazsa, bu konudaki tartışmalar daha da alevlenecektir.

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