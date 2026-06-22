Portekiz’in Cristiano Ronaldo’yu kadro dışı bırakmasına GEREK YOK – ancak Roberto Martinez, süperstarını ne zaman kadro dışı bırakması gerektiğini öğrenmeli, aksi takdirde Dünya Kupası’nda bir hayal kırıklığı daha yaşama riskiyle karşı karşıya kalır

Dünya futbolunun diğer süper yıldızları Dünya Kupası’nın açılış turundaki maçlara damga vururken, Ronaldo’nun ilk maçtaki performansı, tek bir isabetli şut bile atamaması nedeniyle tüm yanlış nedenlerle dikkatleri üzerine çekti ve manşetleri süsledi.
Forvette yalnız kalan Portekiz'in en golcü oyuncusu, turnuva öncesinde favoriler arasında gösterilen Martinez'in takımının, gözden düşmüş Afrika ülkesine karşı turnuva öncesi favoriler statüsüne yakışmayacak şekilde berabere kalması karşısında neredeyse hiçbir fırsat bulamadı ve onu 90 dakika boyunca sahada tutma kararı büyük tepkilere yol açtı.
Ronaldo’nun açık oyundan attığı son turnuva golünün üzerinden neredeyse tam beş yıl geçmişken, yaşlanan efsane Salı günü Dünya Kupası’na ilk kez katılan Özbekistan karşısında da gol atamazsa, ona inatla destek veren Martinez ciddi sorulara cevap vermek zorunda kalacak.