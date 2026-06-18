Portekiz'in bununla ne ilgisi var? Tuchel kendini zor bir duruma sokuyor

Kimseyi şarkı söylemeye zorlamasa da ve bunu zorunlu kılmak, o kişinin ülkeye karşı ulusal aidiyet hissetmemesi nedeniyle uygun olmayabilir; ancak bayraklara ve marşlara saygı göstermek, spor kültüründe hafife alınmaması gereken bir ulusal sembol olarak kabul edilir.

Bu nedenle, Roberto Martínez tersi bir örnek olarak gösterilir; zira kendisi Portekizli olmamasına ve ülkeyle sadece milli takımdaki teknik direktörlük sözleşmesi dışında bir bağı olmamasına rağmen, Portekiz’in “A Portuguesa” marşını hızla öğrenmiş ve onu bariz bir coşkuyla seslendirmektedir.

Dolayısıyla, ister şarkıyı söylemeyi reddedenler ister aşırı tepki gösterenler olsun, milli marşlar her zaman futbolun ötesine geçen ve hiç bitmeyecek gibi görünen bir tartışma konusu olmaya devam ediyor. 4-2’lik galibiyetten sonra bile, Tuchel bu tartışmayı önleyemedi.