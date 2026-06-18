Portekiz'in bununla ne ilgisi var? Tuchel kendini zor bir duruma sokuyor

İngiltere milli takımının Alman teknik direktörü Thomas Tuchel’in, 2026 Dünya Kupası’nda İngiltere milli takımının milli marşını söylemeyi reddetmesi, İngiltere’de büyük bir tartışma fırtınası yarattı.
Bu durum, Portekiz milli takımının milli marşını bariz bir coşkuyla söyleyen İspanyol teknik direktör Roberto Martínez’in tutumunun tam tersidir.
"AS" gazetesi, Tuchel'in grup aşamasının ilk turunda İngiltere'nin Hırvatistan ile oynayacağı maç öncesinde "God Save the King" marşını söylemeyeceğini açıkladığını bildirdi.
Almanya ile İngiltere arasında siyasi ve sportif gerilimlerle dolu bir geçmişe sahip olunduğundan, Tuchel’in açıklaması çok hızlı bir şekilde yayıldı ve İngiliz gazeteleri ile medya organlarında büyük bir yankı uyandırdı.
Hırvatistan maçı öncesinde marş çalınırken fotoğrafçılar, oyuncular yerine yedek kulübesine yönelerek Tuchel’in fotoğrafını çekti. Tuchel, teknik ekibi ve yedek oyuncularla birlikte oturmuş, ciddi bir ifadeyle yüzünü gökyüzüne doğru kaldırmış, marşa eşlik etmemiş ve tutumundan taviz vermemişti.