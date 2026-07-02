Portekiz’in 2026 FIFA Dünya Kupası formaları: Ev sahibi, deplasman, satış tarihleri ve fiyatlar

Portekiz’in Kuzey Amerika’da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası’nda, kültürel mirası en son teknoloji performansla birleştiren yepyeni bir PUMA iç saha forması giyilecek. Klasik koyu kırmızı renk, cesur ve yeni bir kimlikle geri dönüyor. Forma üzerinde dalgalardan ilham alan detaylar, ülkenin tarihini şekillendiren Atlantik sularını simgelerken, Portekiz'in dünya sahnesine taşıdığı korkusuz ruhu yansıtıyor. Yaka ve kenarlardaki yeşil vurgular, ülkenin ikonik renklerini pekiştirerek hem geleneksel hem de cesurca modern bir görünüm yaratıyor.
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