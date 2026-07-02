Portekiz’in 2026 FIFA Dünya Kupası formaları: Ev sahibi, deplasman, satış tarihleri ve fiyatlar

PUMA, Atlantik’in gücü ve Portekiz futboluna ilham veren tutkudan esinlenerek tasarladığı bu model ile Portekiz’in kendine özgü kimliğini modern bir yorumla ortaya koydu. 2026 iç saha forması, zengin kırmızı zemin üzerine dalgalardan esinlenen ince grafiklerin yer aldığı bir tasarıma sahip; bu tasarım, hareket ve derinlik hissi yaratırken Portekiz’in denizcilik kökenlerine de saygı duruşunda bulunuyor. Yaka ve kollardaki yeşil detaylar, görsel kontrastı belirginleştiriyor ve ulusal gururu pekiştiriyor.

Performans açısından bakıldığında, Authentic versiyonunda PUMA’nın seçkin ULTRAWEAVE kumaşı kullanılıyor; bu kumaş, optimum hareket kabiliyeti için tasarlanmış ultra hafif ve nefes alabilen bir yapıya sahip. Replica formada ise en az %95 oranında geri dönüştürülmüş tekstil atığı içeren RE: FIBRE teknolojisi kullanılıyor; bu sayede konfor veya stilden ödün vermeden sürdürülebilirlik artırılıyor. Hem sahada hem de günlük giyimde öne çıkmak üzere tasarlanan bu forma, “por amor à camisola” felsefesini somutlaştırıyor.

Ürün yelpazesinin fiyatları, PUMA’nın standart Dünya Kupası fiyatlandırma yapısına uygundur; çocuk formaları 60 £’dan başlarken, yetişkin versiyonları ise işleme ve kesime bağlı olarak genellikle 85 £ civarında başlar.