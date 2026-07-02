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Portugal 2026 World Cup home kit PUMA
Angelica Daujotas

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Portekiz’in 2026 FIFA Dünya Kupası formaları: Ev sahibi, deplasman, satış tarihleri ve fiyatlar

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Portekiz
Dünya Kupası

Futbol sahasından okyanusa uzanan Portekiz’in 2026 iç saha forması, denizcilik gücünü ve ulusal tutkuyu yansıtıyor

Portekiz’in Kuzey Amerika’da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası’nda, kültürel mirası en son teknoloji performansla birleştiren yepyeni bir PUMA iç saha forması giyilecek. Klasik koyu kırmızı renk, cesur ve yeni bir kimlikle geri dönüyor. Forma üzerinde dalgalardan ilham alan detaylar, ülkenin tarihini şekillendiren Atlantik sularını simgelerken, Portekiz'in dünya sahnesine taşıdığı korkusuz ruhu yansıtıyor. Yaka ve kenarlardaki yeşil vurgular, ülkenin ikonik renklerini pekiştirerek hem geleneksel hem de cesurca modern bir görünüm yaratıyor.

Puma'dan Portekiz formalarını satınalın

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Mağaza: Portekiz'in 2026 FIFA Dünya Kupası formaları

  • Portugal 2026 World Cup home kit close upPUMA

    Portekiz Ev Forması

    PUMA, Atlantik’in gücü ve Portekiz futboluna ilham veren tutkudan esinlenerek tasarladığı bu model ile Portekiz’in kendine özgü kimliğini modern bir yorumla ortaya koydu. 2026 iç saha forması, zengin kırmızı zemin üzerine dalgalardan esinlenen ince grafiklerin yer aldığı bir tasarıma sahip; bu tasarım, hareket ve derinlik hissi yaratırken Portekiz’in denizcilik kökenlerine de saygı duruşunda bulunuyor. Yaka ve kollardaki yeşil detaylar, görsel kontrastı belirginleştiriyor ve ulusal gururu pekiştiriyor.

    Performans açısından bakıldığında, Authentic versiyonunda PUMA’nın seçkin ULTRAWEAVE kumaşı kullanılıyor; bu kumaş, optimum hareket kabiliyeti için tasarlanmış ultra hafif ve nefes alabilen bir yapıya sahip. Replica formada ise en az %95 oranında geri dönüştürülmüş tekstil atığı içeren RE: FIBRE teknolojisi kullanılıyor; bu sayede konfor veya stilden ödün vermeden sürdürülebilirlik artırılıyor. Hem sahada hem de günlük giyimde öne çıkmak üzere tasarlanan bu forma, “por amor à camisola” felsefesini somutlaştırıyor.

    Ürün yelpazesinin fiyatları, PUMA’nın standart Dünya Kupası fiyatlandırma yapısına uygundur; çocuk formaları 60 £’dan başlarken, yetişkin versiyonları ise işleme ve kesime bağlı olarak genellikle 85 £ civarında başlar.

    Puma'dan Portekiz formalarını satınalın

  • Portekiz Deplasman Forması

    Portekiz’in 2026 deplasman forması henüz resmi olarak tanıtılmadı, ancak ilk söylentiler, ev forması tasarımının okyanustan ilham alan temalarını tamamlayan çağdaş bir estetik olacağına işaret ediyor. Ayrıntılar henüz spekülatif olsa da, deplasman formasının zarif bir renk paleti ve modern bir grafik yaklaşımı içermesi ve geleneksel kırmızı-yeşil ev forması görünümüne taze bir kontrast sunması bekleniyor. Bu bilgiler doğrulanırsa, Portekiz’in Dünya Kupası koleksiyonunda dinamik bir görsel denge sağlayacak ve turnuvanın en dikkat çeken deplasman formaları arasında yer alabilir.

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