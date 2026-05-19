Portugal squadGetty/GOAL

Portekiz'in 2026 Dünya Kupası kadrosu: Hangi oyuncular ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek bu büyük turnuvaya katılmaya hak kazandı?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Portekiz milli takım kadrosu hakkında bilmeniz gereken her şey

Portekiz, 2026 Dünya Kupası'nda dikkatle izlenmesi gereken takımlardan biri olacak ve turnuvada sonuna kadar gitme şansına sahip. Cristiano Ronaldo'nun liderliğindeki takım, 2025'te ikinci Uluslar Ligi şampiyonluğunu kazandı ve şu anda Avrupa'nın en güçlü takımlarından biri konumunda.

Henüz çok arzu edilen Dünya Kupası şampiyonluğunu kazanamamış olan takım için, bu turnuva efsanevi Ronaldo'nun ülkesinin bu hayali gerçekleştirmesi için kesinlikle son şans olacak.

Deneyimli forvetin yanı sıra Portekiz, her pozisyonda kaliteli oyunculara sahip dengeli bir kadroya sahip ve bu kadroda Premier Lig'den birçok oyuncu yer alıyor. Bunlar arasında, Manchester United'ı Şampiyonlar Ligi'ne geri döndürmeye yardımcı olmak için 2025-26 sezonunda son derece etkileyici bir performans sergileyen FWA Yılın Futbolcusu Bruno Fernandes de bulunuyor.

Peki, Dünya Kupası öncesinde Portekiz kadrosu nasıl görünüyor? GOAL, seçilen oyuncuları mercek altına alıyor.

  Kaleciler

    Kaleciler

    Portekiz, kaleci kadrosu açısından oldukça zengin bir kadroya sahip; Porto'dan Diogo Costa, ilk 11'de yer alması beklenen en güçlü aday olarak öne çıkıyor. Costa, Portekiz'in 2025 Uluslar Ligi'ndeki başarısında kilit rol oynadı ve turnuva boyunca birçok kritik kurtarışa imza attı. Soğukkanlılığı, şutları durdurma yeteneği ve topun başında gösterdiği özgüven, onu kale arasında güvenilir bir isim haline getiriyor.

    Öte yandan, Jose Sa da mükemmel bir yedek seçenek olmaya devam ediyor. Wolves'un kalecisi bu sezon Premier Lig'den küme düşmüş olsa da, bolca deneyime sahip ve görev alması durumunda Roberto Martinez'in takımına uluslararası sahnede yardımcı olacak donanıma sahip.

    Ricardo Velho ve Rui Silva da kadroda yer alıyor, ancak ikisinden biri nihai kadro açıklanmadan önce kadrodan çıkarılacaktır.

    OyuncuKulüp 
    Diogo CostaPorto
    Jose SaWolves
    Rui SilvaSporting CP
    Ricardo VelhoGençlerbirliği S.K.
  Defans oyuncuları

    Defans oyuncuları

    Savunma açısından Portekiz, sağlam ve dengeli bir kadroya sahip. Ruben Dias ve Goncalo Inacio'dan oluşan stoper ikilisi, Robert Martinez'in takımında istikrarlı bir performans sergilerken, kanatlarda ise PSG'den Nuno Mendes gibi dünya futbolunun tartışmasız en iyi sol beklerinden birine sahipler.

    Sağ kanatta ise Diogo Dalot, Nelson Semedo ve Joao Cancelo ilk 11'de yer almak için rekabet edecek; bu üç oyuncu da 2025-26 sezonunda düzenli olarak ilk 11'de forma giydi. Manchester City'den Matheus Nunes de bu pozisyonda oynayabilecek bir başka isim; 2025-26 Premier League sezonunda Pep Guardiola tarafından bu pozisyona kaydırıldığından beri iyi performanslar sergiledi.

    OyuncuKulüp
    Nuno MendesPSG
    Ruben DiasManchester City
    Matheus NunesManchester City
    Diogo DalotManchester United
    Goncalo InacioSporting CP
    Nelson SemedoFenerbahçe
    Joao CanceloBarcelona
    Renato VeigaVillarreal
    Tomas AraujoBenfica
  Orta saha oyuncuları

    Orta saha oyuncuları

    Orta saha bölgesinde, Joao Neves ve Vitinha, Ligue 1’de PSG formasıyla en iyi performanslarını sergiliyorlar ve Nuno Mendes gibi, kulübün son iki yıldır Şampiyonlar Ligi’nde elde ettiği inanılmaz başarılarda kilit rol oynadılar.

    Öte yandan, Premier Lig'in yıldızları Bernardo Silva ve Bruno Fernandes, Manchester'daki takımlarında istikrarlı performanslar sergiledi ve her ikisi de Dünya Kupası'nda ilk 11'de yer almak için mücadele edecek.

    Öte yandan, Joao Palhinha ve Matheus Fernandes, Tottenham ve West Ham'ın Premier Lig'den düşmeme mücadelesi verdiği hayal kırıklığı yaratan bir sezon geçirmesi nedeniyle kadroda yer alamadı.

    OyuncuKulüp
    Joao NevesPSG
    VitinhaPSG
    Bernardo SilvaManchester City
    Bruno FernandesManchester United
    Ruben NevesAl Hilal
    Samuel CostaMallorca
  Saldırganlar

    Saldırganlar

    Hücumda Portekiz, 41 yaşında olmasına rağmen hâlâ güvenilen Portekizli süperstar Ronaldo'nun varlığıyla büyük bir motivasyona sahip olacak.

    Artık en iyi dönemlerinde olmasa da, Ronaldo herkesi geride bırakarak Uluslar Ligi'nin en golcü oyuncusu oldu ve Portekiz'in şampiyonluğa ulaşmasına yardımcı oldu. 2016'da Avrupa Şampiyonası'nı kazanan efsanevi 7 numara için Dünya Kupası, kazanamadığı tek büyük kupa olarak kalıyor ve özellikle Suudi Arabistan'da bir başka verimli sezon geçirdikten sonra, bu büyük ödülü kazanmaya kararlı olacak.

    Serie A'da forma giyen forvetler Rafael Leao ve Francisco Conceicao kadroya seçilirken, Primeira Liga'da Sporting CP formasıyla olağanüstü bir performans sergileyen Francisco Trincao da kanatlarda bir başka seçenek olarak öne çıkıyor.

    OyuncuKulüp
    Cristiano RonaldoAl Nassr
    Rafael LeaoAC Milan
    Goncalo RamosPSG
    Francisco TrincaoSporting CP
    Joao FelixAl Nassr
    Goncalo GuedesReal Sociedad
    Pedro NetoChelsea
    Francisco ConceicaoJuventus
  Portekiz'in yıldız oyuncuları

    Portekiz'in yıldız oyuncuları

    Cristiano Ronaldo, turnuvaya girerken şüphesiz Portekiz'in en önemli ismi olmaya devam edecek ve bir ulusun yükünü omuzlarında taşıyacak. Öte yandan, AC Milan'da iç sahada zorlu bir sezon geçirmesine rağmen, Rafael Leao'nun ilk 11'de yer alması bekleniyor.

    Orta sahada ise tüm dikkatler, maçın temposunu belirlemede ve orta sahadan gol fırsatları yaratmada kilit rol oynayacak olan Bruno Fernandes ve Vitinha'nın üzerinde olacak.

    Arka hatlara gelince, Nuno Mendes hem hücumda hem de savunmada Portekiz için çok önemli bir isim olacak. Mendes, PSG'de Luis Enrique yönetiminde kariyerinin en iyi formunu yakaladı ve Dünya Kupası'nda önemli bir rol oynayacak.

  2026 Dünya Kupası için Tahmin Edilen Portekiz İlk 11'i

    2026 Dünya Kupası için Tahmin Edilen Portekiz İlk 11'i

    Daha önce de belirtildiği gibi, Diogo Costa’nın Dünya Kupası’nda Portekiz’in birinci kalecisi olması bekleniyor. Porto kalecisi, ilk 11’de düzenli olarak forma giyiyor ve bu önemli turnuvada da bu rolünü sürdürmesi muhtemel; Jose Sa ise yedek kaleci olarak görev yapacak.

    Savunmada Nuno Mendes, Ruben Dias, Goncalo Inacio ve Matheus Nunes'ten oluşan dörtlü, dengeli bir yapı sunuyor. Bu kombinasyon, Portekiz'e hem savunma istikrarı hem de kanatlardan hücum özgürlüğü sağlıyor.

    Orta sahada Vitinha ve Joao Neves, kulüpteki ortaklıklarını uluslararası sahnede de sürdürecek gibi görünüyor; Bruno Fernandes'in ise sahada daha ileride oynaması bekleniyor.

    Forvette ise Portekiz'in, kanatlarda hızlı Rafael Leao ve Francisco Conceicao'yu sahaya sürmesi, Ronaldo'nun ise gol önündeki en büyük tehdit olarak forvet hattını yönetmesi bekleniyor.

    Portekiz'in tahmini ilk 11'i (4-3-3): Costa; Nunes, Dias, Inacio, Mendes; Vitinha, Joao Neves; Leao, Fernandes, Conceicao; Ronaldo.

