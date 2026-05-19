Portekiz'in 2026 Dünya Kupası kadrosu: Hangi oyuncular ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek bu büyük turnuvaya katılmaya hak kazandı?

Portekiz, 2026 Dünya Kupası'nda dikkatle izlenmesi gereken takımlardan biri olacak ve turnuvada sonuna kadar gitme şansına sahip. Cristiano Ronaldo'nun liderliğindeki takım, 2025'te ikinci Uluslar Ligi şampiyonluğunu kazandı ve şu anda Avrupa'nın en güçlü takımlarından biri konumunda.

Henüz çok arzu edilen Dünya Kupası şampiyonluğunu kazanamamış olan takım için, bu turnuva efsanevi Ronaldo'nun ülkesinin bu hayali gerçekleştirmesi için kesinlikle son şans olacak.

Deneyimli forvetin yanı sıra Portekiz, her pozisyonda kaliteli oyunculara sahip dengeli bir kadroya sahip ve bu kadroda Premier Lig'den birçok oyuncu yer alıyor. Bunlar arasında, Manchester United'ı Şampiyonlar Ligi'ne geri döndürmeye yardımcı olmak için 2025-26 sezonunda son derece etkileyici bir performans sergileyen FWA Yılın Futbolcusu Bruno Fernandes de bulunuyor.

Peki, Dünya Kupası öncesinde Portekiz kadrosu nasıl görünüyor? GOAL, seçilen oyuncuları mercek altına alıyor.