Getty Images
Çeviri:
Portekiz hükümeti, Benfica'nın Gianluca Prestianni'nin Real Madrid yıldızı Vinicius Junior tarafından ırkçı tacizle suçlanmasının ardından kendi soruşturmasını başlattı
Şampiyonlar Ligi maçında ne oldu?
Söz konusu olay, 17 Şubat'ta Lizbon'da oynanan maçın ikinci yarısının 10. dakikasında meydana geldi. Oyuncuların çatışması üzerine maç durduruldu ve maç yetkilileri UEFA kurallarına uydu.
Vinicius Junior, La Liga devi Real için muhteşem bir gol attı ve ev sahibi takımın taraftarlarının önünde köşe bayrağının yanında kutlama yaptı. Birkaç Benfica oyuncusu, Brezilya milli takım oyuncusunun düşmanca davranışlarına itiraz etti.
Maç yeniden başlamak üzereyken, Prestianni'nin karşısında duran Vinicius, maç hakemine doğru koştu ve ona söylenen bir şeyi bildirdi. Benfica'nın kanat oyuncusunun ırkçı yorumlarda bulunduğu iddia ediliyor ve UEFA, Prestianni'nin ağzını tişörtüyle kapattığı olayla ilgili soruşturma başlattığını doğruladı.
- Getty Images Sport
Vinicius Junior ve Prestianni'nin açıklamaları
Avrupa futbolunun yönetim organından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Dün geceki maçların resmi maç raporları şu anda inceleniyor. Olaylar rapor edildiğinde, prosedürler başlatılır ve bunlar disiplin cezalarıyla sonuçlanırsa, UEFA disiplin web sitesinde duyurulur. Şu anda, verebileceğimiz başka bir bilgi veya ek yorumumuz bulunmamaktadır."
Vinicius maçtan sonra yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Irkçılar her şeyden önce korkaklardır. Ne kadar zayıf olduklarını göstermek için gömleklerini ağızlarına sokmak zorundadırlar. Ancak teorik olarak onları cezalandırma yükümlülüğü olan diğerlerinin koruması altındadırlar. Bugün olanlar benim hayatımda veya takımımın hayatında yeni bir şey değil. Gol sevincim nedeniyle sarı kart gördüm. Hala nedenini anlamıyorum. Öte yandan, bu sadece hiçbir amaca hizmet etmeyen, kötü uygulanan bir protokoldu. Özellikle büyük bir galibiyetin ardından ve manşetlerin Real Madrid ile ilgili olması gereken bir zamanda bu tür durumlarda görünmekten hoşlanmıyorum, ama bu gerekli.”
Prestianni sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda şunları söyledi: “Ne yazık ki duyduğunu sandığı şeyi yanlış yorumlayan Vinicius Junior'a hiçbir şekilde ırkçı hakaretlerde bulunmadığımı açıklığa kavuşturmak istiyorum. Hiç kimseye karşı ırkçı davranmadım. Real Madrid oyuncularından aldığım tehditlerden dolayı üzgünüm.”
Portekiz hükümeti soruşturma başlattı
Portekiz hükümeti, Spor Şiddetini Önleme ve Mücadele Kurumu (APCVD) aracılığıyla, ırkçı bir saldırı olup olmadığını belirlemek için olayı inceleyecek.
Devlet kurumunun resmi web sitesinde yayınlanan açıklamada şöyle denildi: "SL Benfica ile Real Madrid CF arasında Estadio da Luz'da oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçında Real Madrid oyuncusu Vinicius Jr.'a yönelik ırkçı hakaretler/eylemler yapıldığına dair basında çıkan haberlerin ardından, Spor Şiddetini Önleme ve Mücadele Kurumu (APCVD) olayın gerçeklerini aydınlatmak için idari yaptırım süreci başlattı."
- Getty Images Sport
Benfica ve Prestianni'ye yaptırımlar uygulanabilir
Irkçılık iddiaları doğrulanırsa, hem Benfica hem de Prestianni, para cezalarından raporun adli makamlara sevk edilmesine kadar çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir. Spor ve hükümet kurumları tarafından yürütülen soruşturmaların hızla tamamlanması ve kararlı önlemlerin alınması bekleniyor.
Reklam