Portekiz hükümeti, Benfica'nın Gianluca Prestianni'nin Real Madrid yıldızı Vinicius Junior tarafından ırkçı tacizle suçlanmasının ardından kendi soruşturmasını başlattı

Avrupa futbolunun yönetim organından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Dün geceki maçların resmi maç raporları şu anda inceleniyor. Olaylar rapor edildiğinde, prosedürler başlatılır ve bunlar disiplin cezalarıyla sonuçlanırsa, UEFA disiplin web sitesinde duyurulur. Şu anda, verebileceğimiz başka bir bilgi veya ek yorumumuz bulunmamaktadır."

Vinicius maçtan sonra yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Irkçılar her şeyden önce korkaklardır. Ne kadar zayıf olduklarını göstermek için gömleklerini ağızlarına sokmak zorundadırlar. Ancak teorik olarak onları cezalandırma yükümlülüğü olan diğerlerinin koruması altındadırlar. Bugün olanlar benim hayatımda veya takımımın hayatında yeni bir şey değil. Gol sevincim nedeniyle sarı kart gördüm. Hala nedenini anlamıyorum. Öte yandan, bu sadece hiçbir amaca hizmet etmeyen, kötü uygulanan bir protokoldu. Özellikle büyük bir galibiyetin ardından ve manşetlerin Real Madrid ile ilgili olması gereken bir zamanda bu tür durumlarda görünmekten hoşlanmıyorum, ama bu gerekli.”

Prestianni sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda şunları söyledi: “Ne yazık ki duyduğunu sandığı şeyi yanlış yorumlayan Vinicius Junior'a hiçbir şekilde ırkçı hakaretlerde bulunmadığımı açıklığa kavuşturmak istiyorum. Hiç kimseye karşı ırkçı davranmadım. Real Madrid oyuncularından aldığım tehditlerden dolayı üzgünüm.”