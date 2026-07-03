Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
Portugal RatingsGOAL
Thomas Hindle

Çeviri:

Portekiz-Hırvatistan maçı oyuncu değerlendirmeleri: Cristiano Ronaldo nihayet Dünya Kupası eleme turlarında ilk golünü attı, ancak süper yedek Gonçalo Ramos, İspanya ile yapılacak karşılaşmanın önünü açarak maçın yıldızı oldu

Player ratings
C. Ronaldo
G. Ramos
Portekiz
Hırvatistan
FEATURES
Portekiz - Hırvatistan
Dünya Kupası

Portekiz ile Hırvatistan arasında yaşanan kaotik mücadelenin ardından Gonçalo Ramos, uzatma dakikalarında galibiyet golünü attı. Roberto Martinez’in takımı, 2-1’lik zorlu bir galibiyetle Dünya Kupası’nda son 16 turuna yükseldi. Hırvatistan ilk golü attı, ancak Portekiz geriye düşmesine rağmen maçı çevirdi. Ronaldo penaltıdan bir gol attı ve Ramos ile değiştirildi; Ramos ise maçın en önemli anını yaşattı.

İlk yarı iyi fikirlerle doluydu, ancak kalite açısından yetersizdi. Ronaldo birkaç yarı fırsat yakaladı. João Cancelo sol kanattan tehlikeli ortalar yaptı. Ancak iki takım da gerçek anlamda gol fırsatı yakalayamadı.

Ve sonra maç canlandı. Hırvatistan, belki de bu maçı kazanma şansı olduğunu sezdiği için, kontra ataklarda daha iddialıydı. Fırsatlar arka arkaya geldi. Diogo Costa, Mateo Kovacic'in ilk şutunu kurtardı. Ancak sadece iki dakika sonra Ivan Perisic'in şutuna karşı pek bir şey yapamadı; tecrübeli kanat bek, topu ağlara göndererek Hırvatistan'ı 1-0 öne geçirdi.

Skor 2-0 da olabilirdi. Kovacic’in iki şutu da Costa tarafından zekice engellendi. Ardından Portekiz maça yeniden ortak oldu. Renato Veiga’nın ceza sahası içinde düşürülmesinin ardından Ronaldo penaltıdan skoru eşitledi. Maç ilerledikçe baskılarını sürdürdüler. Sonunda Ronaldo'nun yerine oyuna giren Ramos maçı kazandıran golü attı. Birbiri ardına ortalarını fazla uzağa gönderen Leao, sonunda doğru bir orta yaptı ve topu uzak direğe doğru gönderdi. Ramos ise iki savunma oyuncusunun arasından sıyrılarak, çaresiz kalan kaleciyi geçerek kafayla golü attı.

Ardından dramatik anlar yaşandı. Hırvatistan, ikinci yarının uzatma dakikalarının sonlarında beraberliği yakaladığını sandı, ancak uzun süren VAR incelemesi sonucunda, Mario Pasalic’in Josko Gvardiol’a pas verip golü hazırlarken ofsayt pozisyonunda olduğu tespit edildi.

Acı tatlı bir şekilde, bu maçın bazı sonuçları da oldu. Artık 40 yaşında olan ama her zamanki gibi klasını koruyan Luka Modrić, muhtemelen son Dünya Kupası maçını oynamış oldu. Her şeyin sona ermesi için pek de hoş olmayan bir yoldu bu.

Yorucu, bitkinlik verici bir maçtı ve bir şekilde en iyi takım kazandı.

GOAL, Toronto Stadyumu’ndaki Portekiz oyuncularını değerlendiriyor...

  • Nuno MendesGetty

    Kaleci ve Savunma

    Diogo Costa (7/10):

    İkinci yarının başında çok önemli bir kurtarış yaptı. Gol konusunda elinden bir şey gelmedi. Birkaç önemli kurtarış daha yaptı.

    Joao Cancelo (6/10):

    Gol anında Perisic'e daha sıkı markaj yapabilirdi.

    Ruben Dias (5/10):

    Zor bir maç geçirdi. Erken bir sarı kart gördü ve savunmada oldukça tedirgin görünüyordu.

    Renato Veiga (7/10):

    Son anda yaptığı bazı mükemmel top uzaklaştırmaları ve kafa vuruşları vardı. Birkaç kez Dias'ı kurtardı.

    Nuno Mendes (7/10):

    Üç gol fırsatı yarattı, kendi kanadını iyi korudu ve topun dolaşımını sağladı.

    • Reklam
  • Bruno FernandesGetty

    Orta saha

    Joao Neves (7/10):

    Sahanın ortasında yoğun bir performans sergiledi. Koşmaya her zaman hazırdı ve bazı önemli müdahaleler de yaptı.

    Vitinha (6/10):

    Doğrusu biraz hayal kırıklığı yarattı. Topa çok sahipti ama hücumda pek bir varlık gösteremedi.

    Bruno Fernandes (4/10):

    Turnuvadaki en kötü maçıydı. Tek bir gol fırsatı bile yaratamadı ve oyuna dahil olamadı.

  • Cristiano RonaldoGetty

    Saldırı

    Rafa Leao (6/10):

    Sol kanatta sürekli hareketli bir varlık gösterdi. Enerji doluydu ve her zaman rakibiyle mücadele etmeye hazırdı, ancak son vuruşlarda pek bir katkı sağlayamadı.

    Cristiano Ronaldo (6/10):

    Özellikle iyi oynamadı, ofsayt nedeniyle geçersiz sayılan muhteşem bir gol attı, bir penaltıyı gole çevirdi ve oyundan çıktı. Gerçekten tuhaf bir maçtı.

    Pedro Neto (5/10):

    Çok koştu, ancak hiçbir zaman gerçek bir kalite gösteremedi. Hayal kırıklığı yaratan bir saatin ardından oyundan çıktı.

  • Roberto Martinez Getty

    Yedek Oyuncular ve Teknik Direktör

    Nelson Semedo (6/10):

    Yedek kulübesinden oyuna girerek sağ bek pozisyonunda iyi bir performans sergiledi. Fazla iş yükü yoktu.

    Bernardo Silva (6/10):

    Topa pek dokunamadı, ancak bol bol koşarak Hırvatistan'ın orta sahasını sıkı tuttu.

    Francesco Conceicao (5/10):

    Yedek kulübesinden oyuna girmesine rağmen gerçek bir etki yaratamadı.

    Gonçalo Ramos (10/10):

    Maçı kazandıran isim. Sahadaki efsanenin yerine girdi ve galibiyet golünü kafayla attı.

    Ruben Neves (Değerlendirilemez):

    Etki yaratacak zamanı olmadı.

    Roberto Martinez (7/10):

    Ronaldo'yu oyundan almak gibi cesur bir karar verdi ve bu karar meyvesini verdi. Bir şekilde son 16 turuna yükseldiler.

Dünya Kupası
Portekiz crest
Portekiz
POR
İspanya crest
İspanya
ESP