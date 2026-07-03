İlk yarı iyi fikirlerle doluydu, ancak kalite açısından yetersizdi. Ronaldo birkaç yarı fırsat yakaladı. João Cancelo sol kanattan tehlikeli ortalar yaptı. Ancak iki takım da gerçek anlamda gol fırsatı yakalayamadı.

Ve sonra maç canlandı. Hırvatistan, belki de bu maçı kazanma şansı olduğunu sezdiği için, kontra ataklarda daha iddialıydı. Fırsatlar arka arkaya geldi. Diogo Costa, Mateo Kovacic'in ilk şutunu kurtardı. Ancak sadece iki dakika sonra Ivan Perisic'in şutuna karşı pek bir şey yapamadı; tecrübeli kanat bek, topu ağlara göndererek Hırvatistan'ı 1-0 öne geçirdi.

Skor 2-0 da olabilirdi. Kovacic’in iki şutu da Costa tarafından zekice engellendi. Ardından Portekiz maça yeniden ortak oldu. Renato Veiga’nın ceza sahası içinde düşürülmesinin ardından Ronaldo penaltıdan skoru eşitledi. Maç ilerledikçe baskılarını sürdürdüler. Sonunda Ronaldo'nun yerine oyuna giren Ramos maçı kazandıran golü attı. Birbiri ardına ortalarını fazla uzağa gönderen Leao, sonunda doğru bir orta yaptı ve topu uzak direğe doğru gönderdi. Ramos ise iki savunma oyuncusunun arasından sıyrılarak, çaresiz kalan kaleciyi geçerek kafayla golü attı.

Ardından dramatik anlar yaşandı. Hırvatistan, ikinci yarının uzatma dakikalarının sonlarında beraberliği yakaladığını sandı, ancak uzun süren VAR incelemesi sonucunda, Mario Pasalic’in Josko Gvardiol’a pas verip golü hazırlarken ofsayt pozisyonunda olduğu tespit edildi.

Acı tatlı bir şekilde, bu maçın bazı sonuçları da oldu. Artık 40 yaşında olan ama her zamanki gibi klasını koruyan Luka Modrić, muhtemelen son Dünya Kupası maçını oynamış oldu. Her şeyin sona ermesi için pek de hoş olmayan bir yoldu bu.

Yorucu, bitkinlik verici bir maçtı ve bir şekilde en iyi takım kazandı.

GOAL, Toronto Stadyumu’ndaki Portekiz oyuncularını değerlendiriyor...