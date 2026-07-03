Dünya Kupası son 16 turunda Portekiz-Hırvatistan karşılaşmasının 103. dakikasında Gvardiol’un ofsayt nedeniyle iptal edilen golü tartışmalara ve öfkeye yol açtı. Norveçli hakem, VAR incelemesinin ardından 2-2'yi iptal etti: Hırvat forvet Igor Matanovic'in, top Mario Pasalic'e ulaşmadan önce topa hafifçe dokunduğu ve bu nedenle ofsayta düştüğü belirtildi. Pasalic daha sonra, kesinlikle ofsayt pozisyonunda olmayan Gvardiol'a asist yaptı. Saha içindeki hiç kimse bu dokunuşu görmemişti; Luka Modric de maçın ardından bunu doğruladı: “Hakem topa dokunduğunu söyledi, ancak tekrarları ve videoları izledik ve hiçbir yerde topa dokunduğu görülmüyor. Topa dokunmadıysa, o zaman ofsayt da yok.”
Çeviri:
Portekiz-Hırvatistan maçı: 103. dakikada Gvardiol'un ofsayt nedeniyle golü iptal edildi; tartışma çıktı. Neler oldu ve FIFA'nın açıklaması: "Topun içindeki çip belirleyici oldu"
FIFA'NIN AÇIKLAMASI
FIFA’nın X’teki açıklaması şöyle: “FIFA Dünya Kupası’nın resmi topu olan Adidas Trionda topuna entegre edilmiş Connected Ball Technology tarafından sağlanan verilere göre, Hırvatistan’dan Igor Matanovic’in Portekiz’e karşı atılan golün öncesindeki pozisyonda bir oyuncuyla temas kurduğu kanıtlandı; bu da hakemin ofsaytı doğru bir şekilde tespit etmesini ve golü iptal etmesini sağladı. Trionda topuna entegre edilmiş IMU sensörleri, en ufak bir teması bile algılayabilmekte ve bunu izleyicilere canlı yayında bir ‘kalp atışı grafiği’ olarak gösterebilmekte; ayrıca maç yetkililerine hızlı ve kesin kararlar alabilmeleri için benzeri görülmemiş düzeyde veri sunmaktadır.”
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