Dünya Kupası son 16 turunda Portekiz-Hırvatistan karşılaşmasının 103. dakikasında Gvardiol’un ofsayt nedeniyle iptal edilen golü tartışmalara ve öfkeye yol açtı. Norveçli hakem, VAR incelemesinin ardından 2-2'yi iptal etti: Hırvat forvet Igor Matanovic'in, top Mario Pasalic'e ulaşmadan önce topa hafifçe dokunduğu ve bu nedenle ofsayta düştüğü belirtildi. Pasalic daha sonra, kesinlikle ofsayt pozisyonunda olmayan Gvardiol'a asist yaptı. Saha içindeki hiç kimse bu dokunuşu görmemişti; Luka Modric de maçın ardından bunu doğruladı: “Hakem topa dokunduğunu söyledi, ancak tekrarları ve videoları izledik ve hiçbir yerde topa dokunduğu görülmüyor. Topa dokunmadıysa, o zaman ofsayt da yok.”



