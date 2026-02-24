Goal.com
Aerial Views Of Banorte Stadium Ahead 2026 FIFA World CupGetty Images Sport

Çeviri:

Portekiz, güvenlik uyarısı üzerine Meksika ile oynayacağı dostluk maçını gözden geçiriyor, maçın şu anda risk altında olmadığı belirtiliyor

Portekiz Futbol Federasyonu (FPF), ülkenin birçok bölgesinde son zamanlarda yayınlanan güvenlik uyarılarının ardından, Meksika'ya yapılacak seyahat planlarını yeniden değerlendirdiğini doğruladı. Portekiz, eski adıyla Estadio Azteca olan Estadio Banorte'nin yeniden açılış kutlamaları kapsamında 28 Mart'ta Meksika ile karşılaşacak.

  • Aerial Views Of Banorte Stadium Ahead 2026 FIFA World CupGetty Images Sport

    Portekiz, Meksika ile oynayacağı hazırlık maçını yeniden değerlendiriyor

    FPF, yaptığı kamuoyuna açık açıklamada, gelişmeleri yakından takip ettiğini ve heyetin seyahatine ilişkin koşulları değerlendirdiğini belirtti. Federasyon, değişen durumun nihai kararlar alınmadan önce sürekli değerlendirme gerektirdiğini vurguladı.

  • MEXICO-CRIME-DRUG TRAFFICKING-OPERATION-AFTERMATHAFP

    Güvenlik uyarıları incelemeyi tetikliyor

    Meksika yetkilileri, organize suçlarla bağlantılı olduğu iddia edilen bir kişinin tutuklanmasının ardından birçok bölgede güvenlik endişeleri uyandırması üzerine, 22 Şubat Pazar gününden itibaren 20'den fazla eyalette acil durum alarmı verdi. Durum uluslararası dikkatleri üzerine çekse de, kaynaklar şimdilik dostluk maçının planlandığı gibi devam edeceğini belirtiyor.

    FPF, "Son gelişmeler, heyetin seyahatiyle ilgili koşulların sürekli olarak değerlendirilmesini gerektiriyor" dedi ve nihai kararın alınmasında Portekiz hükümeti ile koordinasyonun belirleyici olacağını ekledi. Federasyon ayrıca, Meksika Futbol Federasyonu ile düzenli temas halinde olduğunu belirtti ve iki kuruluş arasındaki güçlü kurumsal ilişkiye dikkat çekti.

  • Republic of Ireland v Portugal - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Maç şu anda risk altında değil

    Portekiz, oyuncuların ve personelin güvenliğinin tüm sonraki adımlarda öncelikli olacağını açıkça belirtti.

    "Oyuncuların, teknik ekibin, personelin ve taraftarların güvenliği bizim mutlak önceliğimizdir" denilen açıklamada, güvenlik hususlarının maçın planlandığı gibi oynanıp oynanmayacağını belirleyeceği vurgulandı.

  • Portugal v Armenia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Şimdilik Portekiz hala tam kadro olarak bekleniyor.

    ESPN'ye göre, güvenlik endişeleri ortaya çıkmadan önce Portekiz, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında tam kadroyla Meksika'ya gitmeyi planlıyordu.

