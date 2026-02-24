Portekiz, güvenlik uyarısı üzerine Meksika ile oynayacağı dostluk maçını gözden geçiriyor, maçın şu anda risk altında olmadığı belirtiliyor

Meksika yetkilileri, organize suçlarla bağlantılı olduğu iddia edilen bir kişinin tutuklanmasının ardından birçok bölgede güvenlik endişeleri uyandırması üzerine, 22 Şubat Pazar gününden itibaren 20'den fazla eyalette acil durum alarmı verdi. Durum uluslararası dikkatleri üzerine çekse de, kaynaklar şimdilik dostluk maçının planlandığı gibi devam edeceğini belirtiyor.

FPF, "Son gelişmeler, heyetin seyahatiyle ilgili koşulların sürekli olarak değerlendirilmesini gerektiriyor" dedi ve nihai kararın alınmasında Portekiz hükümeti ile koordinasyonun belirleyici olacağını ekledi. Federasyon ayrıca, Meksika Futbol Federasyonu ile düzenli temas halinde olduğunu belirtti ve iki kuruluş arasındaki güçlü kurumsal ilişkiye dikkat çekti.