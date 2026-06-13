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Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Portekiz'den haberler: Inter, Hornicek'i takip ediyor; kimdir ve transfer bedeli ne kadar?

Inter
Transfers
L. Hornicek

Çek milli takımında Premier Lig'in üst sıralarında yer alan birçok kulüp de bulunuyor

Inter, Çek kaleci Lukas Hornicek’i yakından takip ediyor. Bu haberi Portekiz’den O Jogo gazetesi aktarıyor. İlk denemesi sonuçsuz kalan Nerazzurri kulübü, 2002 doğumlu oyuncu için tekrar harekete geçmeye hazır görünüyor; ancak Braga, indirim yapmaya niyetli değil: Oyuncuyu bırakmak için 30 milyon avroluk sözleşme fesih bedelinin ödenmesi gerekecek.


Ancak genç kaleciyle ilgilenen tek kulüp Inter değil. Premier League'in üst sıralarında yer alan birçok kulüp, Hornicek'in gelişimini takip ediyor ve Braga'nın taleplerini karşılayabilecek mali güce sahip oldukları için yaz transfer döneminde somut teklifler sunabilirler. Bu arada Portekiz kulübü, 2028 yılına kadar kulüple sözleşmesi bulunan ve takımın bugünü ve geleceği için kilit bir oyuncu olarak görülen kalecinin sözleşmesini yenilemek için çalışıyor.


  • Şu anda Çek Cumhuriyeti milli takımında forma giyen Hornicek, Dünya Kupası kadrosuna seçilmesiyle değerini daha da artırdı (Hornicek kadroda yer alsa da ilk 11'de yer almadı; Çek Cumhuriyeti'nin Güney Kore ile oynadığı ilk maçta Kovar forma giydi). Braga, onu gelecek sezon da kadrosunda tutmayı umut etse de, herhangi bir kulüp sözleşmesindeki tazminat bedelinin tamamını ödemeye karar verirse, son sözün transfer piyasasına ait olabileceğini biliyor. Transfer olması durumunda, kulüp kadrosunda bulunan alternatifler sayesinde kaleci pozisyonunda bir sorun yaşamayacağını düşünüyor.


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