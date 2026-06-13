Portekiz'den haberler: Inter, Hornicek'i takip ediyor; kimdir ve transfer bedeli ne kadar?

Inter, Çek kaleci Lukas Hornicek’i yakından takip ediyor. Bu haberi Portekiz’den O Jogo gazetesi aktarıyor. İlk denemesi sonuçsuz kalan Nerazzurri kulübü, 2002 doğumlu oyuncu için tekrar harekete geçmeye hazır görünüyor; ancak Braga, indirim yapmaya niyetli değil: Oyuncuyu bırakmak için 30 milyon avroluk sözleşme fesih bedelinin ödenmesi gerekecek.





Ancak genç kaleciyle ilgilenen tek kulüp Inter değil. Premier League'in üst sıralarında yer alan birçok kulüp, Hornicek'in gelişimini takip ediyor ve Braga'nın taleplerini karşılayabilecek mali güce sahip oldukları için yaz transfer döneminde somut teklifler sunabilirler. Bu arada Portekiz kulübü, 2028 yılına kadar kulüple sözleşmesi bulunan ve takımın bugünü ve geleceği için kilit bir oyuncu olarak görülen kalecinin sözleşmesini yenilemek için çalışıyor.



