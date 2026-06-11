Portekiz'de en kötüsü... Fas kabusu, 2026 Dünya Kupası'nda Ronaldo'nun peşine düşecek mi?

Ronaldo'nun 2022 Dünya Kupası'ndaki son görüntüleri, ülkesinin milli takımı çeyrek finalde Fas'a yenilerek turnuvadan elendikten sonra, Katar'ın başkenti Doha'daki Al Thumama Stadyumu'ndan ağlayarak ayrılırken çekilmişti.

Ronaldo'nun gözyaşları sadece milli takımının Dünya Kupası'ndan elenmesi ya da tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nı kazanma hayalini yitirmesi nedeniyle değil, aynı zamanda bu hayali yitirme şekli nedeniyle de akıyordu.

Ronaldo, turnuvaya grup aşamasında ilk 11'de başlamıştı, ancak o dönem Portekiz milli takımının teknik direktörü olan Fernando Santos, onu çeyrek finalde İsviçre ve Fas maçlarında yedek kulübesine oturtarak şok etmişti.

"El Don", çeyrek finalde İsviçre karşısında sadece 16 dakika, çeyrek finalde ise 39 dakika oynadı, ancak bu süreler, ülkesinin Fas'a yenilerek Dünya Kupası'ndan elenmesini engellemeye yetmedi.