Goal.com
CanlıBiletler

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
FBL-FRIENDLY-POR-NGAAFP

Çeviri:

Portekiz'de en kötüsü... Fas kabusu, 2026 Dünya Kupası'nda Ronaldo'nun peşine düşecek mi?

FEATURES
C. Ronaldo
Portekiz - Kongo D. Cumhuriyeti
Portekiz
Kongo D. Cumhuriyeti
Dünya Kupası
Brezilya - Fas
Brezilya
Fas
Portekiz
Kongo - Kinşasa
ABD
Brezilya
Fas

"El Don", tarihindeki altıncı kez Dünya Kupası'na katılıyor

Al-Nassr'ın kaptanı Portekizli Cristiano Ronaldo, 4 yıl önce, 2022'de Katar'da düzenlenen son Dünya Kupası'nda hüzünlü günler yaşadı, ancak bu son hüzün olmayabilir.

Ronaldo, futbol kariyerinde altıncı ve son kez 2026 Dünya Kupası'nda boy gösterecek. 11. grupta yer alan Portekiz milli takımını, Kongo Cumhuriyeti, Özbekistan ve Kolombiya milli takımlarıyla birlikte yönetecek.

  • Morocco v Portugal: Quarter Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Fas'ın kabusu

    Ronaldo'nun 2022 Dünya Kupası'ndaki son görüntüleri, ülkesinin milli takımı çeyrek finalde Fas'a yenilerek turnuvadan elendikten sonra, Katar'ın başkenti Doha'daki Al Thumama Stadyumu'ndan ağlayarak ayrılırken çekilmişti.

    Ronaldo'nun gözyaşları sadece milli takımının Dünya Kupası'ndan elenmesi ya da tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nı kazanma hayalini yitirmesi nedeniyle değil, aynı zamanda bu hayali yitirme şekli nedeniyle de akıyordu.

    Ronaldo, turnuvaya grup aşamasında ilk 11'de başlamıştı, ancak o dönem Portekiz milli takımının teknik direktörü olan Fernando Santos, onu çeyrek finalde İsviçre ve Fas maçlarında yedek kulübesine oturtarak şok etmişti.

    "El Don", çeyrek finalde İsviçre karşısında sadece 16 dakika, çeyrek finalde ise 39 dakika oynadı, ancak bu süreler, ülkesinin Fas'a yenilerek Dünya Kupası'ndan elenmesini engellemeye yetmedi.

    • Reklam
  • FBL-EUR-NATIONS-POR-ESP-TROPHYAFP

    Tarihi dönüş

    O dönemde herkes, Ronaldo'nun bir basın toplantısı düzenleyerek futbolu tamamen bırakacağını, ya da en azından milli takımdan emekli olacağını açıklayacağını düşünüyordu, ancak bu gerçekleşmedi.

    Fernando Santos Portekiz milli takımının teknik direktörlüğünden ayrıldı ve Ronaldo, İspanyol Roberto Martinez'in yönetiminde kariyerine devam ederken, kulüp düzeyinde Al-Nassr ile yeni bir serüvene başladı.

    Ronaldo, futbol tarihinin en yüksek maaşıyla geri döndü ve Al-Nassr'ı 7 yıllık bir aradan sonra Suudi Arabistan Ligi şampiyonluğuna taşıdı.

    "Euro 2024" turnuvasında çeyrek finalde Fransa'ya yenilerek elenmesine rağmen, Ronaldo geri döndü ve finalde Euro şampiyonu İspanya'yı yenerek Portekiz milli takımını tarihte ikinci kez 2025 Avrupa Uluslar Ligi şampiyonluğuna taşıdı.

  • Portugal v Nigeria - International FriendlyGetty Images Sport

    Portekiz'deki en kötüsü

    Ancak o günden bu yana "Dön"ün performansı uluslararası arenada, özellikle son beş maçta ve en son Perşembe sabahı erken saatlerde oynanan Nijerya ile yapılan hazırlık maçında büyük bir düşüş yaşadı.

    Portekiz milli takımı maçı 2-1 kazansa da, Ronaldo en kötü performanslarından birini sergiledi ve "SofaScore" sitesine göre 10 üzerinden 6,2 puanla milli takımdaki tüm oyuncular arasında en düşük puanı aldı.

    "Madeira Roketi", birçok kez topu kontrol edemedi ve bazı net fırsatları tuhaf bir şekilde kaçırdı, bu da sosyal medya kullanıcılarının alay konusu olmasına neden oldu.

  • Republic of Ireland v Portugal - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Kırmızı kart ve gol yok

    Genel olarak bakıldığında, Ronaldo Portekiz milli takımıyla oynadığı son 5 maçın sadece birinde gol attı; bu gol, geçtiğimiz Ekim ayında Avrupa Dünya Kupası elemelerinde Macaristan ile 2-2 berabere kaldıkları maçta attığı iki gol oldu.

    Buna karşılık, "El Don" 4 maçta gol atamadı; bunlardan ikisi Dünya Kupası elemelerinde İrlanda'ya karşı, diğer ikisi ise Şili ve Nijerya ile oynanan hazırlık maçlarıydı.

    En kötü anı ise Dünya Kupası elemelerinde İrlanda ile oynanan maçta gördüğü kırmızı kart oldu. Cezası bir maçla hafifletilerek Dünya Kupası'nın ilk maçında oynamaması önlendi, ancak aynı elemelerde oynanan Ermenistan maçında forma giyemedi.

  • Portugal v Nigeria - International FriendlyGetty Images Sport

    Fas'ın kabusu tekrarlanacak mı?

    Bu veriler, Ronaldo'nun özellikle uluslararası alanda en kötü performanslarından birini sergileyerek 2026 Dünya Kupası'na gireceğine işaret ediyor.

    Ronaldo, tıpkı taraftarları gibi, 2022 Dünya Kupası'ndaki kötü performansının 2026'ya da taşınmasından ve kötü performansının devam etmesi nedeniyle teknik direktörün onu yedek kulübesine oturtmasından ve böylece ilk ve son kez Dünya Kupası şampiyonluğu hayallerini kaybetmesinden korkuyor.

Dünya Kupası
Brezilya crest
Brezilya
BRA
Fas crest
Fas
MAR
Dünya Kupası
Portekiz crest
Portekiz
POR
Kongo D. Cumhuriyeti crest
Kongo D. Cumhuriyeti
COD