Portekiz, UEFA Uluslar Ligi A'daki baskın serisini Danimarka karşısında aldığı gollü 4-2'lik galibiyetle sürdürdü. Konuk ekip 13. dakikada Joao Cancelo'nun golüyle kontrolü erken ele geçirdi, ancak Mikkel Damsgaard kısa süre sonra eşitliği sağladı. Buna rağmen Portekiz'in üstün teknik kalitesi belirleyici oldu ve Goncalo Ramos, ilham veren Fernandes'in iki asistinden ilkini gole çevirerek devre arasından önce takımını yeniden öne geçirdi.
İkinci yarı da en az ilki kadar kaotikti; Rasmus Hoejlund, devrenin başlarında Danimarka adına skoru yeniden eşitledi. Portekiz bundan etkilenmedi ve Vitinha'nın golüyle tekrar öne geçti, ardından oyuna sonradan giren Joao Felix geç gelen dördüncü golle maçın fişini çekti. Danimarka topa daha fazla sahip olmasına rağmen Portekiz son derece etkiliydi; isabetli 10 şut çekti ve 2,67 beklenen gol (xG) değeri üreterek gruptaki üst üste üçüncü galibiyetini aldı.