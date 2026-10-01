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FBL-EUR-NATIONS-DEN-PORAFP
Khaled Mahmoud
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Portekiz - Danimarka maçında oyuncu puanları: Klinik Selecao'da Bruno Fernandes parladı, farklı galibiyet geldi

Portekiz
Danimarka
Danimarka - Portekiz
UEFA Nations League A

Portekiz, Parken'da Danimarka'yı 4-2 mağlup ederek Uluslar Ligi'ndeki kusursuz serisini sürdürdü. Bruno Fernandes'in yaratıcı şovu ile Goncalo Ramos ve Joao Felix'in bitiriciliği, konuk ekibin Kopenhag'dan üç puanla ayrılmasını sağladı.

Portekiz, UEFA Uluslar Ligi A'daki baskın serisini Danimarka karşısında aldığı gollü 4-2'lik galibiyetle sürdürdü. Konuk ekip 13. dakikada Joao Cancelo'nun golüyle kontrolü erken ele geçirdi, ancak Mikkel Damsgaard kısa süre sonra eşitliği sağladı. Buna rağmen Portekiz'in üstün teknik kalitesi belirleyici oldu ve Goncalo Ramos, ilham veren Fernandes'in iki asistinden ilkini gole çevirerek devre arasından önce takımını yeniden öne geçirdi.

İkinci yarı da en az ilki kadar kaotikti; Rasmus Hoejlund, devrenin başlarında Danimarka adına skoru yeniden eşitledi. Portekiz bundan etkilenmedi ve Vitinha'nın golüyle tekrar öne geçti, ardından oyuna sonradan giren Joao Felix geç gelen dördüncü golle maçın fişini çekti. Danimarka topa daha fazla sahip olmasına rağmen Portekiz son derece etkiliydi; isabetli 10 şut çekti ve 2,67 beklenen gol (xG) değeri üreterek gruptaki üst üste üçüncü galibiyetini aldı.

  • FBL-EUR-NATIONS-DEN-PORAFP

    Kaleci ve savunma

    Diogo Costa - 6/10

    Skora rağmen Porto kalecisi için nispeten hareketli bir geceydi. Damsgaard ve Hoejlund'un yakın mesafeden attığı iki golde yapabileceği fazla bir şey yoktu. Resmi olarak yalnızca bir kurtarışa imza atsa da, top dağıtımı Portekiz'in top kaybı sonrası geçişlerin yoğunlaştığı anlarda Danimarka baskısını kırmasına yardımcı oldu.

    Joao Cancelo - 8/10

    Merkezde sayısal üstünlük yaratmak için sık sık içe kat etti ve 13. dakikada iyi zamanlanmış bir vuruşla gol perdesini açtı. Portekiz kanatlara tazelik getirmeye çalışırken 63. dakikada oyundan alınmadan önce top tekniğindeki güveni kritik önem taşıdı.

    Ruben Dias - 7/10

    Takımın savunmadaki kalp atışı olan Dias, Hoejlund karşısında fiziksel bir mücadele vermek zorunda kaldı. Portekiz savunmasının yaptığı 36 uzaklaştırmaya katkı sağladı ve maç ikinci yarıda açıldığında bile pozisyon alışlarında genel olarak sakindi.

    Renato Veiga - 6/10

    Bu seviyede deneyim kazanmaya devam eden genç savunmacı adına sağlam bir performanstı. İkinci golde Danimarka'nın ileri üçlüsünün hareketliliği karşısında biraz zorlandı ancak son baskı sırasında savunma hattını korumak için iyi toparlandı.

    Nuno Mendes - 7/10

    Sol kanatta her zamanki patlayıcı hızını ortaya koydu. Portekiz'in öne çok adam göndermesi nedeniyle onun geri koşuları büyük önem taşıdı. İkili mücadelelerde disiplinliydi ve Danimarka'nın toplam 12 şutuna rağmen kaleyi bulan şut sayısını yalnızca üçte tutan savunma çabasına katkı verdi.

  • FBL-EUR-NATIONS-DEN-PORAFP

    Orta saha

    Vitinha - 8/10

    Orta sahada metronom gibi bir varlık gösterdi. 67. dakikada ceza sahasına girip Portekiz'in üçüncü golünü atmak için mükemmel alan farkındalığı sergiledi; bu gol, Danimarka'nın direncini fiilen kırdı. Baskı altında topu koruma becerisi, taktik açıdan bir zorunluluktu.

    Ruben Neves - 7/10

    Orta saha ikilisinin çapasında görev yapan Neves, Fernandes'in serbestçe dolaşabilmesi için zemini hazırladı. Oyunun akıcılığını korudu ve stoperleri savunmak için derinde kaldı; böylece Danimarka'nın kontra ataklarda yarı alanları değerlendirmesini engelledi.

    Bruno Fernandes - 9/10

    Maçın açık ara adamıydı. Fernandes, Goncalo Ramos ve Vitinha'ya yaptığı iki kritik asistle bu galibiyetin başlıca mimarı oldu. Görüşü ve pas şiddeti dünya klası seviyesindeydi; Danimarka'nın orta blok savunmasındaki boşlukları sürekli buldu. Portekiz'in 2,67 xG'lik performansının zihinsel motoruydu.

  • FBL-EUR-NATIONS-DEN-PORAFP

    Hücum

    Pedro Neto - 6/10

    Hızını kullanarak Danimarka savunmasını genişletti ancak son paslarda birkaç kez yetersiz kaldı. Cancelo'ya destek vermek için savunmada da çok çalıştı ama hücum bölgesindeki daha etkili performansların gölgesinde kaldı.

    Rafael Leao - 6/10

    Geçiş hücumlarında tehdit yarattı ancak net fırsatlar bulmakta zorlandı. Onun varlığı Danimarka'yı geride kalmaya zorladı fakat Portekiz yeniden öne geçmek için farklı bir taktik yapı ararken bir saatin ardından oyundan alındı.

    Goncalo Ramos - 8/10

    PSG'nin santrforu son derece verimliydi. 25. dakikadaki golünü soğukkanlılıkla attı, Fernandes'in ortasına harika bir hareketlilikle buluştu. Oyunu birbirine bağlama ve odak noktası olarak görev yapma becerisi, Portekiz'in isabetli şut sayısının yüksek olmasının temel nedenlerinden biriydi.

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    Yedekler ve teknik direktör

    Diogo Dalot - 7/10

    63. dakikada oyuna girdi ve belirleyici bir hamle olduğunu kanıtladı. Joao Felix'in maçın son bölümündeki golünün asistini yaptı; bek pozisyonundan hücuma büyük katkı verdiğini gösterdi.

    Trincao - 6/10

    Kanatta topa sahip olma oranını artırmak için oyuna alındı. Portekiz maçı bitirmeye çalışırken topa sahip olma oranını dengelemeye yardımcı oldu.

    Joao Felix - 8/10

    Kusursuz bir kısa performans. 81. dakikada oyuna girdikten sonra etki yaratmak için çok az zamana ihtiyaç duydu; 87. dakikada klinik bir bitirişle skoru 4-2'ye getirdi ve sonucu garantiledi.

    Joao Neves - 6/10

    Orta sahaya enerji katmak ve son 10 dakikayı çıkarmaya yardımcı olmak için geç dakikalarda oyuna alındı.

    Tomas Araujo - Yok

    Uzatma dakikalarında savunmayı sağlamlaştırmak için oyuna girdi.

    Jorge Jesus - 8/10

    Teknik direktör taktiklerini kusursuz şekilde uyguladı. Maç bir o kalede bir bu kalede geçse de onun takımı ev sahibine göre çok daha bitiriciydi. Yaptığı değişiklikler özellikle etkili oldu; Dalot ile Felix'in birlikte hazırladığı gol, Danimarka'nın direncini sonunda kırdı.

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