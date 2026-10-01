Diogo Costa - 6/10

Skora rağmen Porto kalecisi için nispeten hareketli bir geceydi. Damsgaard ve Hoejlund'un yakın mesafeden attığı iki golde yapabileceği fazla bir şey yoktu. Resmi olarak yalnızca bir kurtarışa imza atsa da, top dağıtımı Portekiz'in top kaybı sonrası geçişlerin yoğunlaştığı anlarda Danimarka baskısını kırmasına yardımcı oldu.

Joao Cancelo - 8/10

Merkezde sayısal üstünlük yaratmak için sık sık içe kat etti ve 13. dakikada iyi zamanlanmış bir vuruşla gol perdesini açtı. Portekiz kanatlara tazelik getirmeye çalışırken 63. dakikada oyundan alınmadan önce top tekniğindeki güveni kritik önem taşıdı.

Ruben Dias - 7/10

Takımın savunmadaki kalp atışı olan Dias, Hoejlund karşısında fiziksel bir mücadele vermek zorunda kaldı. Portekiz savunmasının yaptığı 36 uzaklaştırmaya katkı sağladı ve maç ikinci yarıda açıldığında bile pozisyon alışlarında genel olarak sakindi.

Renato Veiga - 6/10

Bu seviyede deneyim kazanmaya devam eden genç savunmacı adına sağlam bir performanstı. İkinci golde Danimarka'nın ileri üçlüsünün hareketliliği karşısında biraz zorlandı ancak son baskı sırasında savunma hattını korumak için iyi toparlandı.

Nuno Mendes - 7/10

Sol kanatta her zamanki patlayıcı hızını ortaya koydu. Portekiz'in öne çok adam göndermesi nedeniyle onun geri koşuları büyük önem taşıdı. İkili mücadelelerde disiplinliydi ve Danimarka'nın toplam 12 şutuna rağmen kaleyi bulan şut sayısını yalnızca üçte tutan savunma çabasına katkı verdi.