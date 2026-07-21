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Portekiz, Cristiano Ronaldo'nun emekli olması durumunda bir ‘trajedi’yle karşı karşıya kalacağı konusunda uyarıldı
Portekiz, Ronaldo'suz bir döneme hazırlanıyor
Portekiz, Ronaldo'nun milli futboldan emekli olması durumunda ciddi bir ticari darbeyle karşı karşıya kalabileceği konusunda uyarıldı. Portekiz Pazarlama Yönetimi Enstitüsü (IPAM) genel müdürü Daniel Sa, milli takımın markasının 41 yaşındaki forvetle yakından bağlantılı olduğuna inanıyor. Ronaldo, 2026 Dünya Kupası'nın turnuvadaki altıncı ve son katılımı olacağını doğrularken, milli takımdaki geleceğine ilişkin ise bir açıklama yapmadı. Sa, Portekiz'in uzun süredir kaptanlığını yapan Ronaldo olmadan önemli ölçüde medya görünürlüğü ve mali gelir kaybına uğrayabileceğini savundu.
- Getty Images Sport
Pazarlama uzmanı sert bir uyarıda bulundu
Sa, Ronaldo’nun etkisinin saha içindeki performanslarının çok ötesine uzandığını ve bu nedenle onun nihai ayrılışının Portekiz futbolu için büyük bir zorluk oluşturacağını düşünüyor. Ayrıca, Ronaldo’nun yirmi yılı aşkın bir süredir Portekiz Futbol Federasyonu’nun (FPF) kazançlı ticari anlaşmalar yapmasına katkıda bulunduğunu öne sürdü ve federasyona, Ronaldo sonrası dönem için yeni bir vizyon hazırlaması çağrısında bulundu.
Lusa haber ajansına verdiği demeçte, “Bunu söylemek biraz sert gelebilir, ancak marka açısından bakıldığında Ronaldo, Portekiz milli takımının tamamı ve sayısız diğer takımın toplamından bile kıyaslanamayacak kadar büyük bir isimdir” dedi.
"Ben spor analizi değil, marka analizi yapıyorum: O ayrıldığında bu bir trajedi olacak, çünkü insanlar kaybedilecek medya ilgisinin boyutunu hâlâ kavrayamıyor. Sanki yüksek hızda inen bir yürüyen merdivenden aşağı düşüyor gibi olacağız.
"20 yılı aşkın süredir sayısız sözleşme imzalanmasını ve çok para kazanılmasını sağlayan kişi odur. FPF’nin farklı bir anlatı hazırladığını düşünüyorum, çünkü tek bir kişiye bağımlı kalamaz ve başka tür argümanlar sunması gerekiyor. Elbette Portekiz futbolunda Ronaldo’dan daha fazlası var, ancak bu yeni stratejiyi iyi bir şekilde incelemeleri gerekiyor."
Futbol başarılarının ötesinde
Sa’ya göre, Ronaldo’nun futbol kariyeri artık onu dünyanın en büyük spor markalarından biri yapan unsurların sadece bir parçasını oluşturuyor. Al Nassr’ın forvet oyuncusunun küresel sosyal medya erişimini, sponsorluk portföyünü ve iş yatırımlarına dikkat çeken Sa, Ronaldo’nun kişisel markasının futbolu bıraktıktan sonra da büyümeye devam edeceğini savundu.
Sa, “Futbolcunun yanı sıra, dünyanın en büyük ve sosyal medyada en çok takip edilen influencer’ı olan Ronaldo, birçok ulusal ve uluslararası markanın sponsorluğunu alan Ronaldo ve çeşitli sektörlerde yatırımcı olan Ronaldo da var. Futbolu bıraktıktan sonra da bu marka büyümeye devam edecek,” diye açıkladı.
- Getty Images Sport
Gelecek için planlama
Portekiz, daha sonra şampiyon olacak İspanya’ya 1-0 yenilerek 2026 Dünya Kupası’nda son 16 turunda elendi. Ronaldo’nun milli takımdaki geleceği hâlâ belirsizken, FPF, futbolun en büyük ikonlarından biri nihayet emekli olmadan önce bu dönemi milli takımın kimliğini güçlendirmek için değerlendirmelidir.
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