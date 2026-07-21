Portekiz, Cristiano Ronaldo'nun emekli olması durumunda bir ‘trajedi’yle karşı karşıya kalacağı konusunda uyarıldı

Sa, Ronaldo’nun etkisinin saha içindeki performanslarının çok ötesine uzandığını ve bu nedenle onun nihai ayrılışının Portekiz futbolu için büyük bir zorluk oluşturacağını düşünüyor. Ayrıca, Ronaldo’nun yirmi yılı aşkın bir süredir Portekiz Futbol Federasyonu’nun (FPF) kazançlı ticari anlaşmalar yapmasına katkıda bulunduğunu öne sürdü ve federasyona, Ronaldo sonrası dönem için yeni bir vizyon hazırlaması çağrısında bulundu.

Lusa haber ajansına verdiği demeçte, “Bunu söylemek biraz sert gelebilir, ancak marka açısından bakıldığında Ronaldo, Portekiz milli takımının tamamı ve sayısız diğer takımın toplamından bile kıyaslanamayacak kadar büyük bir isimdir” dedi.

"Ben spor analizi değil, marka analizi yapıyorum: O ayrıldığında bu bir trajedi olacak, çünkü insanlar kaybedilecek medya ilgisinin boyutunu hâlâ kavrayamıyor. Sanki yüksek hızda inen bir yürüyen merdivenden aşağı düşüyor gibi olacağız.

"20 yılı aşkın süredir sayısız sözleşme imzalanmasını ve çok para kazanılmasını sağlayan kişi odur. FPF’nin farklı bir anlatı hazırladığını düşünüyorum, çünkü tek bir kişiye bağımlı kalamaz ve başka tür argümanlar sunması gerekiyor. Elbette Portekiz futbolunda Ronaldo’dan daha fazlası var, ancak bu yeni stratejiyi iyi bir şekilde incelemeleri gerekiyor."