Miami Gardens’ta basına açıklamalarda bulunan Martinez, Ronaldo’nun neden rotasyona dahil edilmediğine dair soruları hemen kesip attı. İspanyol teknik adam, “Diğer takımların oyuncularıyla kendimizi karşılaştırmıyoruz,” dedi. “Bu çocukça bir davranış olurdu. Cristiano, doğru zamanda doğru yerde olmaya alışkındır. Bu daha çok zihinsel olarak güçlü olmak, pozisyonunda her zaman disiplinli davranmak ve hücum düzenlerimizde her zaman boşluk açmakla ilgili bir mesele.”

Teknik direktör, kadro seçimini dışardan gelen yorumlardan ziyade bireysel verilere dayandırdığını da açıkladı. "Cristiano'nun 90 dakika oynaması bir sorun değil, ancak belki bir sonraki maçta bir değişiklik yapmamız gerekebilir; bu durum diğer tüm oyuncular için de geçerli. 21 saha oyuncusu kullandık, yani süreleri paylaşıyoruz," diye ekleyerek turnuva boyunca uyguladığı kadro yönetimi stratejisini vurguladı.