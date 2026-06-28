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Portekiz, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve Erling Haaland arasında yapılan ‘çocuksu’ karşılaştırmalardan kaçınırken, Roberto Martinez bu eşsiz 41 yaşındaki oyuncunun neden dinlenmeye ihtiyacı olmadığını açıklıyor
Martinez, Ronaldo’nun iş yükünü savunuyor
Martinez, Ronaldo’yu dinlendirme fikrini reddetti ve kaptanının fiziksel ihtiyaçlarını Messi veya Haaland’inkilerle karşılaştırmanın “çocuksu” olacağını vurguladı. Ronaldo, Portekiz’in Kolombiya ile 0-0 berabere kaldığı maçta 90 dakika boyunca sahada kaldı; bu sonuçla Selecao, K Grubu’nu ikinci sırada tamamladı.
Diğer ülkeler eleme turları öncesinde yıldız oyuncularını dinlendirmeyi tercih ederken, 41 yaşındaki Ronaldo, ülkesinin grup aşamasındaki 270 dakikalık maç süresinin tamamını tamamladı. Norveç ve Arjantin, Haaland ve Messi’yi dinlendirmeyi tercih ederken, Martinez, takımının liderinin dinlenmeye gerek kalmadan “zihinsel ve fiziksel olarak” hücum hattını sürükleyebileceğinden emin olduğunu vurguladı.
- AFP
Messi ve Haaland ile kıyaslanamaz
Miami Gardens’ta basına açıklamalarda bulunan Martinez, Ronaldo’nun neden rotasyona dahil edilmediğine dair soruları hemen kesip attı. İspanyol teknik adam, “Diğer takımların oyuncularıyla kendimizi karşılaştırmıyoruz,” dedi. “Bu çocukça bir davranış olurdu. Cristiano, doğru zamanda doğru yerde olmaya alışkındır. Bu daha çok zihinsel olarak güçlü olmak, pozisyonunda her zaman disiplinli davranmak ve hücum düzenlerimizde her zaman boşluk açmakla ilgili bir mesele.”
Teknik direktör, kadro seçimini dışardan gelen yorumlardan ziyade bireysel verilere dayandırdığını da açıkladı. "Cristiano'nun 90 dakika oynaması bir sorun değil, ancak belki bir sonraki maçta bir değişiklik yapmamız gerekebilir; bu durum diğer tüm oyuncular için de geçerli. 21 saha oyuncusu kullandık, yani süreleri paylaşıyoruz," diye ekleyerek turnuva boyunca uyguladığı kadro yönetimi stratejisini vurguladı.
Selecao için veriye dayalı kararlar
Portekiz, Kolombiya ile oynadığı berabere biten maçta birkaç taktiksel oyuncu değişikliğine başvurdu, ancak Ronaldo sahadaki tek sabit isim olarak kaldı. Martinez, belirli pozisyonların fiziksel talepleri nedeniyle sahanın diğer bölgelerinde daha sık rotasyon yapılması gerektiğini vurguladı. “Bugün, João Neves ve Ruben Neves’i 45 dakika boyunca sahada tuttuk; Diogo Dalot ve João Cancelo için de aynısını yaptık çünkü farklı pozisyonların farklı ihtiyaçları var,” dedi.
Kimin ilk 11'de başlayıp kimin yedek kalacağını belirlemek, Portekiz teknik ekibi için adeta bir bilimdir. Martinez, iç ölçütlerinin önemini vurgulayarak şunları ekledi: "Tam formda olmayan bazı oyuncular var, ancak topladığımız tüm veriler bu kararları vermemizde bize çok yardımcı oluyor." Ronaldo'nun Kolombiya maçında gol katkısı olmamasına rağmen, teknik direktör kaptanının fiziksel durumuna güvenmeye devam ediyor.
- AFP
Portekiz için eleme turları yaklaşıyor
Kolombiya ile berabere kalması nedeniyle Portekiz, bu Perşembe günü Toronto’da Hırvatistan ile oynayacağı Son 32 Turu maçına hazırlanmak zorunda. Grubu birinci bitirememeleri, bir sonraki turda Euro 2024 şampiyonu İspanya ile karşılaşma ihtimalini doğurdu; ancak Martinez, turnuvanın kritik aşamasına girerken takımının önümüzdeki dönemdeki gelişimine odaklanıyor.
Martinez, “Artık uyum sağlama, gelişme ve daha fazla top hakimiyeti ve daha iyi kontrol ile maçları istediğimiz yöne çekme zamanı” dedi. “Bu, Dünya Kupası’nın bir parçası, mevcut taktiklerin bir parçası ve daha önce de söylediğim gibi, en iyi seviyemize ulaşmak için bu üç maça ihtiyacımız vardı. Çok değerli bir maçtı. Burada sekiz maç oynamak istiyoruz ve artık bu, bambaşka bir turnuva.”