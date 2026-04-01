Portekiz-ABD Maçı Oyuncu Değerlendirmeleri: Cristiano Ronaldo'nun yokluğunda Bruno Fernandes sahneye çıkarken, João Félix de etkileyici bir performans sergiledi

Portekiz, maçın başlarında ABD'nin baskısına iyi direndi; değiştirilen savunma hattı, Christian Pulisic ve Malik Tillman'ın sahada serbestçe dolaşan hücumlarıyla başa çıktı.

Portekiz, kontrataklarda da öncü rol oynadı. Fernandes, 10 numara pozisyonunda mükemmeldi ve 8. dakikada açılı bir şutla Matt Freese'in ellerini yaktı. İlk golün hazırlayıcısı da Fernandes'ti. Arkadan hızla içeri girdi, ancak Chris Richards şut açısını kapattı. Fernandes, Trincao'nun önüne hassas bir topuk pası attı ve Trincao da topu ağlara göndererek skoru 1-0'a getirdi.

İkinci gol, devre arasından kısa bir süre sonra geldi. Bu golün de merkezinde Fernandes vardı. Felix'in ayaklarına bir top gönderdi, Felix topu kontrol etti ve ceza sahasının üstünden vole vuruşuyla golü attı. Maçın sonlarına doğru savunma yapmak zorunda kaldılar, ancak Martinez yedeklerini kullanmaktan oldukça memnundu. 80. dakikada Sa bile dinlenmeye başladı. Bu maç, Selecao'nun Dünya Kupası'nı kazanacağını kanıtlayan bir maç değildi. Ancak, kendilerinden daha zayıf bir rakibe karşı iyi bir performans sergilendi.

GOAL, Mercedes-Benz Stadyumu'ndaki Portekiz oyuncularını değerlendiriyor...