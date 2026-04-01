Portekiz-ABD Maçı Oyuncu Değerlendirmeleri: Cristiano Ronaldo'nun yokluğunda Bruno Fernandes sahneye çıkarken, João Félix de etkileyici bir performans sergiledi

Bruno Fernandes iki asist yaparken, João Félix de gol attı ve Portekiz, ABD Milli Takımı'nı 2-0 mağlup etti. Selecao, devre aralarının her iki tarafında da gol buldu ve bu süre zarfında sergilediği disiplinli oyunla Atlanta'da rahat bir galibiyet elde etti. Teknik direktör Roberto Martinez, Cristiano Ronaldo'nun kadroda olmasını isterdi, ancak takımının en önemli oyuncusu olmadan da işi halletmiş olması ona moral verecektir.

Portekiz, maçın başlarında ABD'nin baskısına iyi direndi; değiştirilen savunma hattı, Christian Pulisic ve Malik Tillman'ın sahada serbestçe dolaşan hücumlarıyla başa çıktı. 

Portekiz, kontrataklarda da öncü rol oynadı. Fernandes, 10 numara pozisyonunda mükemmeldi ve 8. dakikada açılı bir şutla Matt Freese'in ellerini yaktı. İlk golün hazırlayıcısı da Fernandes'ti. Arkadan hızla içeri girdi, ancak Chris Richards şut açısını kapattı. Fernandes, Trincao'nun önüne hassas bir topuk pası attı ve Trincao da topu ağlara göndererek skoru 1-0'a getirdi.

İkinci gol, devre arasından kısa bir süre sonra geldi. Bu golün de merkezinde Fernandes vardı. Felix'in ayaklarına bir top gönderdi, Felix topu kontrol etti ve ceza sahasının üstünden vole vuruşuyla golü attı. Maçın sonlarına doğru savunma yapmak zorunda kaldılar, ancak Martinez yedeklerini kullanmaktan oldukça memnundu. 80. dakikada Sa bile dinlenmeye başladı. Bu maç, Selecao'nun Dünya Kupası'nı kazanacağını kanıtlayan bir maç değildi. Ancak, kendilerinden daha zayıf bir rakibe karşı iyi bir performans sergilendi. 

GOAL, Mercedes-Benz Stadyumu'ndaki Portekiz oyuncularını değerlendiriyor...

    Kaleci ve Savunma

    Jose Sa (7/10):

    İlk yarıda birkaç güzel kurtarışla dikkat çekti. Sağlam bir performansın ardından 80. dakikada oyundan çıktı. 

    Diogo Dalot (6/10):

    Sağ kanatta düzgün bir performans sergiledi. Tillman'ı yeterince sessiz tuttu ve rakibini kontrol altında tuttu. 

    Tomas Araujo (7/10):

    İlk yarıda sahada serbestçe hareket eden Pulisic ile başa çıktı ve onu biraz sinirlendirdi. 

    Goncalo Inacio (6/10):

    İlk 11'de yerini kanıtlamaya çalışan bir defans oyuncusu için umut verici bir performans. 

    Joao Cancelo (7/10):

    Hücum organizasyonuna dahil oldu, ancak zaman zaman Tim Weah'ın hızına yetişemedi.

    Orta saha

    Vitinha (7/10):

    Derinlerden oyunu yönlendirdi ve iyi bir şekilde ileriye çıktı. Sahada olduğu süre boyunca herkesten daha fazla pas yaptı. 

    Samu (6/10):

    İlk yarıda oyundan alınana kadar orta sahanın gerisinde disiplinli bir performans sergiledi. 

    Bruno Fernandes (8/10):

    Saha içindeki en iyi oyuncuydu. Erken bir gol atabilirdi, iki golün hazırlayıcısı oldu ve oyunun iplerini elinde tuttu. 

    Saldırı

    Trincao (7/10):

    Kendisine geniş bir alan tanınmış olsa da, golünü harika bir şekilde attı.

    Goncalo Ramos (5/10):

    En aktif maçlarından biri değildi. Sürekli koştu ama kaleye çok fazla şut çekemedi. 

    Pedro Neto (5/10):

    Aslında biraz seyirci gibiydi. Çalışma temposu kusursuzdu, ancak oyuna katkısı en iyi ihtimalle sınırlıydı. 

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Antonio Silva (6/10):

    Merkez savunmada fena değildi, ancak daha dinamik bir ABD hücumuna karşı biraz zorlandı. 

    Matheus Nunes (6/10):

    Topu iyi taşıdı ve ara sıra ileriye çıktı. 

    Nuno Mendes (7/10):

    Geriye koşarak savunmaya destek verdi, son üçte bir alana hızla girdi ve aradaki her şeyi yaptı. Tam bir klas. 

    Francisco Conceicao (5/10):

    45 dakikada sadece bir kez top sürmeyi başardı. 

    Ruben Neves (7/10):

    Topu hareket halinde tuttu. Bu yaz kesinlikle ilk 11'de başlayacak. 

    Joao Felix (8/10):

    Harika bir gol attı ve başka pek bir şey yapmadı. 

    Ricardo Horta (7/10):

    Paslarının yüzde 100'ünü tamamladı, ancak sol kanattan kaleye net bir şut şansı bulamadı. 

    Paulinho (6/10):

    Fiziksel gücünü kullandı, ancak bunun dışında pek bir katkı yapamadı. 

    Renato Veiga (N/A):

    Etki yaratacak zamanı olmadı. 

    Ricardo Velho (N/A):

    Maçı değiştirmek için sınırlı bir süreyle oyuna girdi.

    Matheus Fernandes (Yok):

    Maçın bitimine sadece beş dakika kala oyuna girdi. 

    Roberto Martinez (7/10):

    En iyi 11'inin yaklaşık yarısını sahaya sürdü ve tüm yedekleri iyi değerlendirdi. Tam anlamıyla muhteşem bir maç değildi, ancak herkes formda kaldı ve hücumda bazı güzel anlar yaşandı. 