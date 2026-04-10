Çeviri:
Porsche'nin el konulması ve ölüm tehditleri: Sao Paulo'nun yıldız savunma oyuncusunun ani ortadan kayboluşunun ardındaki şok edici nedenler
Sao Paulo'nun yıldızı ortadan kaybolduktan sonra Ekvador'da yeniden ortaya çıktı
Arboleda'nın ani ortadan kayboluşu, Sao Paulo için büyük bir krize dönüştü. Ekvadorlu stoperin, kulüple olan mesleki yükümlülüklerini yerine getirmediği için geçen Cumartesi gününden beri ulaşılamadığı bildiriliyor. Defans oyuncusuyla iletişime geçmek için yapılan tekrarlı girişimlerin 48 saatten fazla bir süre boyunca yanıt bulmaması üzerine, kulüp içinde endişeler hızla arttı. Brezilya'dan gelen haberlerde Arboleda'nın Ekvador'a gittiği ve Esmeraldas şehrinde arkadaşlarıyla vakit geçirdiği belirtilince durum yeni bir boyut kazandı.
Kulüp, maça katılmayan defans oyuncusundan acil bir açıklama talep ediyor
Bu ortadan kaybolma olayı, takım arkadaşlarını ve kulüp yetkililerini şaşkına çevirdi; zira bu tecrübeli savunma oyuncusu, soyunma odasındaki en saygın ve sevilen isimlerden biri olarak biliniyor. Oyuncunun nerede olduğu konusunda belirsizlik sürerken, Sao Paulo bir açıklama yayınlayarak konunun açıklığa kavuşturulmasını talep etti.
Açıklamada, "Sao Paulo Futebol Clube, tüm gerekli önlemleri aldığını ve geçen Cumartesi (04) gününden bu yana profesyonel yükümlülüklerini yerine getirmeyen sporcu Robert Abel Arboleda Escobar'a bugün resmi bir bildirim gönderdiğini, açıklık getirilmesi ve profesyonel durumunun düzeltilmesi için 24 saat süre tanıdığını bildirir" denildi.
Finansal çalkantı, el konulan araba ve iddia edilen tehditler
Perde arkasında, Arboleda’nın kişisel mali durumu hakkında endişe verici ayrıntılar ortaya çıktı. Ayda yaklaşık 160.000 avro kazanmasına rağmen, A Bola gazetesi 34 yaşındaki oyuncunun “tamamen mali kontrolünü kaybetmiş” olduğunu iddia ediyor. Yetkililerin, ödenmemiş borçları için teminat olarak Brezilya’da bulunan Porsche Carrera’sına el koymasıyla durumun daha da kötüleştiği bildiriliyor.
Daha da endişe verici olan ise, Arboleda'nın borçlarıyla bağlantılı olarak ölüm tehditleri almış olabileceği iddiaları. Bazı haberler, Ekvador'a yaptığı ani seyahatin, basit bir kişisel izin değil, tehlikeli bir durumdan kaçma girişimi olabileceğini öne sürüyor. Mali durumuna ilişkin soruşturmalar, banka hesaplarında sadece yaklaşık 2.000 avro kaldığını ortaya çıkarırken, eski avukatı Karoline Brandao'nun açtığı davada ise ödenmemiş avukatlık ücretleri olarak yaklaşık 132.000 avro talep ediliyor.
Morumbi'de defans oyuncusunun geleceği belirsizliğini koruyor
Kulüp, Arboleda’nın resmi uyarıya vereceği yanıtı beklerken, oyuncunun Sao Paulo’daki yakın geleceği belirsizliğini koruyor. Geri dönmemesi ve yokluğunu açıklamaması, disiplin cezalarına ya da hatta sözleşmesinin feshedilmesine yol açabilir; haberlere göre kulüp şimdiden bu son seçeneği değerlendiriyor. Defans oyuncusu, 2017 yılında CD Universidad Catolica'dan transfer olduğundan beri Morumbi'de kilit bir rol oynadı. Brezilya'da geçirdiği süre boyunca, kulübün 2021'de Campeonato Paulista, 2023'te Taca do Brasil ve 2024'te Supercopa do Brasil şampiyonluklarını kazanmasına katkıda bulundu.