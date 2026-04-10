Porsche'nin el konulması ve ölüm tehditleri: Sao Paulo'nun yıldız savunma oyuncusunun ani ortadan kayboluşunun ardındaki şok edici nedenler

Bu ortadan kaybolma olayı, takım arkadaşlarını ve kulüp yetkililerini şaşkına çevirdi; zira bu tecrübeli savunma oyuncusu, soyunma odasındaki en saygın ve sevilen isimlerden biri olarak biliniyor. Oyuncunun nerede olduğu konusunda belirsizlik sürerken, Sao Paulo bir açıklama yayınlayarak konunun açıklığa kavuşturulmasını talep etti.

Açıklamada, "Sao Paulo Futebol Clube, tüm gerekli önlemleri aldığını ve geçen Cumartesi (04) gününden bu yana profesyonel yükümlülüklerini yerine getirmeyen sporcu Robert Abel Arboleda Escobar'a bugün resmi bir bildirim gönderdiğini, açıklık getirilmesi ve profesyonel durumunun düzeltilmesi için 24 saat süre tanıdığını bildirir" denildi.