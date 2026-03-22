Pop yıldızı Chappell Roan, eski Arsenal ve Chelsea oyuncusu Jorginho'nun üvey kızına yönelik "tamamen orantısız" muameleyle ilgili suçlamalarına yanıt verdi
Jorginho, Hollywood yıldızı Jude Law'un kızının üvey babası oldu
Jorginho, babası Hollywood oyuncusu Jude Law olan 11 yaşındaki Ada’nın üvey babasıdır. 2025 yılında, “Alfie” ve “The Holiday” filmlerinin yıldızı Law’un eski sevgilisi Catherine Harding ile evlendi. Çiftin Jax adında bir oğlu var.
34 yaşındaki Jorginho, Avrupa Şampiyonası ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu olarak kendi başına tanınan bir isimdir ve ünlü olmanın getirdiği taleplere alışkındır. Ancak "Pink Pony Club" grubunun solisti Roan'dan pek de etkilenmemiştir.
Jorginho, Roan'ın ekibini üvey kızını ağlatmakla suçladı
Sao Paulo'da 28 yaşındaki bu kişiyle karşılaşan Jorginho, dünya çapında milyonlarca insan için bir rol model olması gereken birinin genç hayranlarına nasıl davrandığını tüm dünyaya duyurmak amacıyla Instagram'a bir paylaşım yaptı.
Jorginho şu mesajı paylaştı: “Bugün erken saatlerde ailemle birlikte çok üzücü bir durum yaşadık. Eşim, Lollapalooza Brasil için Sao Paulo'da. Bu sabah kızım inanılmaz heyecanlı bir şekilde uyandı. Çok sevdiği, ya da eskiden sevdiği bir sanatçıyı göreceği için o kadar mutluydu ki, bir pankart bile hazırladı.
“Kızım sadece şarkıcının masasının önünden geçti, onun olup olmadığını doğrulamak için baktı, gülümsedi ve annesinin yanına oturmak için geri döndü. Hiçbir şey söylemedi, hiçbir şey istemedi.”
“Büyük bir güvenlik görevlisi”nin daha sonra “onlar hala kahvaltı yaparken masalarına geldiğini ve hem eşime hem de kızıma son derece agresif bir şekilde konuşmaya başladığını, kızımın diğer insanlara ‘saygısızlık’ etmesine veya ‘taciz’ etmesine izin vermemesi gerektiğini söylediğini” ekledi.
“11 yaşındaki kızım orada gözyaşları içinde otururken, o güvenlik görevlisi hatta otele karşı şikayette bulunacağını bile söyledi. Kızım çok sarsılmıştı ve çok ağladı.”
Roan'ın güvenlik iddialarına verdiği yanıt
Grammy Ödülü sahibi Roan, Jorginho’nun yorumlarına yanıt verdi; sosyal medyada ise sanatçının davranışları ve ünlülerin hayranlarına nasıl davranması gerektiği konusunda hararetli bir tartışma başladı.
Roan, söz konusu olaydan tamamen habersiz olduğunu ve güvenlik görevlilerine herhangi bir talepte bulunmadığını iddia ediyor. Brezilya'da bulunduğu süre boyunca kimse tarafından rahatsız edilmediğini belirten Roan, Jorginho'nun ailesine yaklaşan personel üyelerinin kendisinden talimat almadığını iddia ediyor.
Instagram Stories üzerinden yayınladığı gönderisinde Roan şunları söyledi: “Güvenlik görevlisine bu anne ve çocuğun yanına gitmesini ben istemedim. Onlar bana yaklaşmadılar. Hiçbir şey yapmıyorlardı. Hiçbir eylemde bulunulmamışken, inanmak için bir neden olmadığı halde güvenliğin birinin niyetinin kötü olduğunu varsayması haksızlık.”
Eski Arsenal ve Chelsea yıldızı doğduğu topraklara geri döndü
2025 yılında Flamengo'nun Copa Libertadores şampiyonluğuna katkıda bulunan Jorginho'nun mevcut kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yazına kadar devam ediyor. İtalya milli takımında 57 kez forma giymiş olsa da, bu yetenekli orta saha oyuncusu Brezilya'nın güneyindeki Imbituba kasabasında doğdu.
