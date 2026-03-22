Pop yıldızı Chappell Roan, eski Arsenal ve Chelsea oyuncusu Jorginho'nun üvey kızına yönelik "tamamen orantısız" muameleyle ilgili suçlamalarına yanıt verdi

Sao Paulo'da 28 yaşındaki bu kişiyle karşılaşan Jorginho, dünya çapında milyonlarca insan için bir rol model olması gereken birinin genç hayranlarına nasıl davrandığını tüm dünyaya duyurmak amacıyla Instagram'a bir paylaşım yaptı.

Jorginho şu mesajı paylaştı: “Bugün erken saatlerde ailemle birlikte çok üzücü bir durum yaşadık. Eşim, Lollapalooza Brasil için Sao Paulo'da. Bu sabah kızım inanılmaz heyecanlı bir şekilde uyandı. Çok sevdiği, ya da eskiden sevdiği bir sanatçıyı göreceği için o kadar mutluydu ki, bir pankart bile hazırladı.

“Kızım sadece şarkıcının masasının önünden geçti, onun olup olmadığını doğrulamak için baktı, gülümsedi ve annesinin yanına oturmak için geri döndü. Hiçbir şey söylemedi, hiçbir şey istemedi.”

“Büyük bir güvenlik görevlisi”nin daha sonra “onlar hala kahvaltı yaparken masalarına geldiğini ve hem eşime hem de kızıma son derece agresif bir şekilde konuşmaya başladığını, kızımın diğer insanlara ‘saygısızlık’ etmesine veya ‘taciz’ etmesine izin vermemesi gerektiğini söylediğini” ekledi.

“11 yaşındaki kızım orada gözyaşları içinde otururken, o güvenlik görevlisi hatta otele karşı şikayette bulunacağını bile söyledi. Kızım çok sarsılmıştı ve çok ağladı.”