Real Betis maçı öncesindeki son antrenmanın ardından takıma yaptığı duygusal konuşmada Lewandowski, kendi ayrılışından ziyade kulübün geleceğine odaklandı. Katalonya’da geçirdiği dört yıl boyunca Avrupa kupası kazanamamasına rağmen, forvet oyuncusu mevcut kadronun Avrupa’da zafere ulaşacağına kesin olarak inanıyor. CadenaSER’e göre takım arkadaşlarına şöyle dedi: “Şampiyonlar Ligi’ni kazanmaya hazırsınız.”

Deneyimli golcünün konuşurken gözyaşlarına boğulduğu ve geride bıraktığı mirasa büyük gurur duyduğunu ifade ettiği belirtildi. Konuşmasını bitirdikten sonra, A takım kadrosunun tüm üyeleri Polonyalı oyuncuya yaklaşarak ona sarıldı. Kulüp kaptanı Ronald Araujo ve teknik direktör Hansi Flick de söz alarak, profesyonelliği ile kulübün genç yıldızları için bir örnek teşkil eden ayrılan 9 numaraya saygılarını sundu.



