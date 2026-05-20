Polonyalı tecrübeli forvetin bedelsiz transfer öncesinde gözleri dolarken, Robert Lewandowski’nin Barcelona takım arkadaşlarına yazdığı ilham verici veda mesajı ortaya çıktı
Real Betis maçı öncesindeki son antrenmanın ardından takıma yaptığı duygusal konuşmada Lewandowski, kendi ayrılışından ziyade kulübün geleceğine odaklandı. Katalonya’da geçirdiği dört yıl boyunca Avrupa kupası kazanamamasına rağmen, forvet oyuncusu mevcut kadronun Avrupa’da zafere ulaşacağına kesin olarak inanıyor. CadenaSER’e göre takım arkadaşlarına şöyle dedi: “Şampiyonlar Ligi’ni kazanmaya hazırsınız.”
Deneyimli golcünün konuşurken gözyaşlarına boğulduğu ve geride bıraktığı mirasa büyük gurur duyduğunu ifade ettiği belirtildi. Konuşmasını bitirdikten sonra, A takım kadrosunun tüm üyeleri Polonyalı oyuncuya yaklaşarak ona sarıldı. Kulüp kaptanı Ronald Araujo ve teknik direktör Hansi Flick de söz alarak, profesyonelliği ile kulübün genç yıldızları için bir örnek teşkil eden ayrılan 9 numaraya saygılarını sundu.
Camp Nou'da dokunaklı anlar
Hafta sonu Real Betis'e karşı alınan 3-1'lik galibiyet, forvetin Barça taraftarları önünde son vedasını yapması için mükemmel bir sahne oluşturdu. Flick, 83. dakikada efsanevi forvetin tek başına şeref turu atmasını sağladı ve son dönemdeki lig hakimiyetinin odak noktası haline gelen bu oyuncu için stadyumun son bir kez coşmasına olanak tanıdı.
Maçın bitiş düdüğünün ardından Lewandowski, ailesiyle birlikte taraftarlara seslendi ve şunları söyledi: “Benim için bugün çok duygusal ve zor bir gün. Barcelona'ya geldiğimde bu kulübün ne kadar büyük olduğunu biliyordum, ama sizin desteğiniz inanılmazdı. En başından beri burada kendimi evimde hissettim. Adımı haykırdığınızı asla unutmayacağım. Takım arkadaşlarıma, antrenörlere ve kulüpte çalışan herkese teşekkür ederim. Barça'da oynamak benim için bir onurdu. Bu dört yıl boyunca harika anlar paylaştık. Başardığımız her şeyden çok gurur duyuyorum. Bugün bu stadyuma veda ediyorum, ama Barça her zaman kalbimde kalacak. Visca el Barça ve Visca Catalunya.”
Takım arkadaşları ve teknik direktör, takımdan ayrılan Polonyalı oyuncuya saygılarını sundu
Lewandowski'nin soyunma odasındaki genç nesil üzerinde bıraktığı etki, sosyal medyada paylaşılan bir dizi mesajla ortaya kondu. Genç yıldız Lamine Yamal, akıl hocasına teşekkür eden dokunaklı bir Instagram mesajı paylaşarak sadece "Seni özleyeceğiz efsane" dedi. Frenkie de Jong da forvetin görev süresi boyunca hem saha içinde hem de saha dışında pek çok insana ilham verdiğini belirterek minnettarlığını dile getirdi.
İki farklı kulüpte forvetle başarılı bir ilişki kuran Flick de bu duyguları paylaştı. Eski Bayern Münih teknik direktörü, onu "gerçek bir profesyonel ve rol model" olarak övdü ve Blaugrana formasıyla 192 maçta 119 gol atan oyuncunun yerine uygun bir yedek bulmanın kulüp için çok zor bir görev olduğunu kabul etti.
Katalonya'da zaferlerle dolu bir miras
Lewandowski, Barcelona'dan ayrılırken kulüpte geçirdiği süre boyunca kazandığı yedi kupa ile etkileyici bir kupa koleksiyonuna sahip. Kazandığı kupalar arasında üç La Liga şampiyonluğu, bir Copa del Rey ve üç İspanya Süper Kupası bulunuyor. Bayern Münih'ten geldiğinde 33 yaşında olmasına rağmen, fiziksel kondisyonu sayesinde kulüpteki son haftalarına kadar performansının zirvesinde kalmayı başardı.
Bir sonraki durağı henüz resmi olarak açıklanmasa da, Suudi Pro Ligi'nden gelen cazip teklifler ve Major League Soccer'ın ilgisiyle ilgili söylentiler dolaşmaya devam ediyor. Kariyerini nerede sonlandırırsa sonlandırsın, önemli bir kurumsal geçiş döneminde kulübü İspanyol futbolunun zirvesine geri taşıyan Lewandowski'nin modern bir Barcelona ikonu olarak statüsü garantidir.