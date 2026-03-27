Polonya Milli Takımı'nın maçı sırasında yaşanan olay: Önde gelen kulüp, Barcelona'nın yıldızı Robert Lewandowski'ye tüm gücüyle yüklendi

Buna göre, Polonya ile Arnavutluk arasında oynanan Dünya Kupası eleme maçı (2-1) sırasında Lewandowski ile "Yaşlı Kadın"ın yetkilileri arasında bir görüşme gerçekleşmiş. Bu görüşmede, 37 yaşındaki oyuncunun yazdan itibaren Juve forması giyme olasılığı masaya yatırılmış.

Lewandowski'nin kulübü FC Barcelona ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Geçtiğimiz haftalarda ve aylarda çoğunlukla ayrılık haberleri çıkmış olsa da, ESPN kısa süre önce Katalan kulübünün Polonyalı oyuncuyu tutmak ve bunun yerine forvet arkadaşı Ferran Torres'i satarak para kazanmak istediğini yazdı.

37 yaşındaki oyuncu, geleceği konusunda her zaman ketum davranmış ve sadece hem Barça'da kalmanın hem de başka bir kulübe transfer olmanın kendisi için mümkün olduğunu açıklamıştı. "Bilmiyorum. Çünkü bunu hissetmem gerekiyor. Şu anda size bir şey söyleyemem, çünkü hangi yolu izleyeceğime dair yüzde 50 bile emin değilim. Henüz doğru zaman değil," demişti Mart ayı başında.