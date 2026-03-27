Gazzetta dello Sport gazetesinin haberine göre, İtalya'nın en çok şampiyonluk kazanan takımı Juventus, Polonyalı milli forveti gelecek sezondan itibaren kadrosuna katmak için çabalarını yoğunlaştıracak.
Çeviri:
Polonya Milli Takımı'nın maçı sırasında yaşanan olay: Önde gelen kulüp, Barcelona'nın yıldızı Robert Lewandowski'ye tüm gücüyle yüklendi
Buna göre, Polonya ile Arnavutluk arasında oynanan Dünya Kupası eleme maçı (2-1) sırasında Lewandowski ile "Yaşlı Kadın"ın yetkilileri arasında bir görüşme gerçekleşmiş. Bu görüşmede, 37 yaşındaki oyuncunun yazdan itibaren Juve forması giyme olasılığı masaya yatırılmış.
Lewandowski'nin kulübü FC Barcelona ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Geçtiğimiz haftalarda ve aylarda çoğunlukla ayrılık haberleri çıkmış olsa da, ESPN kısa süre önce Katalan kulübünün Polonyalı oyuncuyu tutmak ve bunun yerine forvet arkadaşı Ferran Torres'i satarak para kazanmak istediğini yazdı.
37 yaşındaki oyuncu, geleceği konusunda her zaman ketum davranmış ve sadece hem Barça'da kalmanın hem de başka bir kulübe transfer olmanın kendisi için mümkün olduğunu açıklamıştı. "Bilmiyorum. Çünkü bunu hissetmem gerekiyor. Şu anda size bir şey söyleyemem, çünkü hangi yolu izleyeceğime dair yüzde 50 bile emin değilim. Henüz doğru zaman değil," demişti Mart ayı başında.
- Getty Images Sport
2022 yılında FC Bayern'den Barcelona'ya transfer olan Lewandowski, bu sezondan itibaren Katalan ekibinin hücum hattında artık tartışmasız ilk tercih olmaktan çıktı. Yine de teknik direktör Hansi Flick yönetiminde takımın önemli bir parçası olmaya devam ediyor. 2025/26 sezonunda şu ana kadar 37 maçta 16 gol ve 3 asist kaydetti.
Juventus ise ayrılmak isteyen Dusan Vlahovic'in yerini alacak yeni bir forvet arıyor. Aralık ortasından beri adduktor sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Sırp oyuncunun Torino'daki sözleşmesi yaz aylarında sona eriyor, bu nedenle transfer ücreti ödemeden ayrılabilir.
Ancak bu konuda da son zamanlarda bir değişiklik olduğu bildirildi. Vlahovic'in en azından Juve ile görüşmelerde bulunduğu ve sözleşme uzatma seçeneklerini müzakere ettiği söyleniyor.
Robert Lewandowski: 2025/2026 Sezonu Performans İstatistikleri
Maçlar
Goller
Asistler
Oynama süresi
37
16
3
1.950