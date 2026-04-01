Çeviri:
Polonya kaptanı Robert Lewandowski, İsveçli Viktor Gyokeres'in Dünya Kupası'ndaki veda maçı hayallerini sona erdirmesinin ardından gözyaşlarını tutmakta zorlandı
Stockholm'da kalp kırıklığı
Polonya’nın üst üste üçüncü kez Dünya Kupası’na katılma hayali, İsveç ile oynadığı nefes kesici play-off finalinde acı bir şekilde sona erdi. Urban'ın öğrencileri, geriye düşmelerine rağmen iki kez skoru eşitleyerek ve ikinci yarının büyük bir bölümünde 2-2'lik beraberliği koruyarak muazzam bir karakter sergiledi. Ancak Arsenal'in forveti Gyokeres, 88. dakikada son dakikalarda gelen bir ribaundu değerlendirerek takımına 3-2'lik galibiyeti getirdi. Bu yenilgi, 2026 turnuvasına katılma konusunda büyük umutlar besleyen Polonya milli takımının eleme mücadelesine hüzünlü bir son verdi.
Modern bir efsane için gözyaşları
Şubat ayında göz çukurunda kırık geçirdikten sonra hâlâ koruyucu maske takan Lewandowski'nin deplasman taraftarlarından özür dileme anı, gecenin en unutulmaz görüntüsü oldu. Onun duygusal tepkisi sosyal medyada yankı uyandırdı; hem taraftarlar hem de yorumcular, futbol tarihinin en büyük golcülerinden birine saygılarını sundu.
"Çok üzücü, son Dünya Kupası'nı hak etmişti," diye yazan bir taraftar, Barcelona yıldızının çaresizliğini izleyen birçok kişinin duygularını dile getirdi. Bir başkası ise şöyle ekledi: "Gerçekten yürek burkan görüntülerden biri. Bu, dünyanın her yerindeki futbolseverler için yürek parçalayıcı bir an; dünya sahnesinde onun kalitesini görmeyi kesinlikle özleyeceğiz."
Potter yönetiminde İsveç’in yeniden canlanması
Polonya elenmesinin üzüntüsünü yaşarken, bu sonuç, sezonun daha altıncı maçında West Ham tarafından kovulduktan sonra Ekim 2025’te İsveç milli takımının teknik direktörlüğüne getirilen Graham Potter için muazzam bir zafer anlamına geliyordu. Potter, 2010, 2014 ve 2022 turnuvalarına katılamayan İsveç'i o zamandan beri başarıyla dünya sahnesine geri döndürdü. Bu eleme, artık Hollanda, Japonya ve Tunus'un yer aldığı zorlu Dünya Kupası F Grubu'nu sabırsızlıkla bekleyen teknik direktör için profesyonel bir intikam anı oldu.
Bir efsane için karar zamanı
Futbol dünyası şimdi, Lewandowski'nin 2008'den bu yana 165 milli maç ve rekor niteliğindeki 89 golle sürdürdüğü milli takım kariyerine devam edip etmeyeceğini merakla bekliyor. 37 yaşındaki oyuncunun bu ayrılığın fiziksel ve duygusal yükü, milli takımdaki efsanevi kariyerinin sonunu işaret ediyor olabilir. Ayrıca, bu yaz sona erecek olan sözleşmesinin bitiminden sonra Barcelona'da kalıp kalmayacağını da henüz teyit etmedi.