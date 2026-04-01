Polonya kaptanı Robert Lewandowski, İsveçli Viktor Gyokeres'in Dünya Kupası'ndaki veda maçı hayallerini sona erdirmesinin ardından gözyaşlarını tutmakta zorlandı

Şubat ayında göz çukurunda kırık geçirdikten sonra hâlâ koruyucu maske takan Lewandowski'nin deplasman taraftarlarından özür dileme anı, gecenin en unutulmaz görüntüsü oldu. Onun duygusal tepkisi sosyal medyada yankı uyandırdı; hem taraftarlar hem de yorumcular, futbol tarihinin en büyük golcülerinden birine saygılarını sundu.

"Çok üzücü, son Dünya Kupası'nı hak etmişti," diye yazan bir taraftar, Barcelona yıldızının çaresizliğini izleyen birçok kişinin duygularını dile getirdi. Bir başkası ise şöyle ekledi: "Gerçekten yürek burkan görüntülerden biri. Bu, dünyanın her yerindeki futbolseverler için yürek parçalayıcı bir an; dünya sahnesinde onun kalitesini görmeyi kesinlikle özleyeceğiz."



