Polis, Newcastle maçında Sunderland'ın oyuncusu Lutsharel Geertruida'ya yönelik ırkçı hakaretlerde bulunduğu gerekçesiyle 45 yaşındaki bir adamı gözaltına aldı

Hakem Anthony Taylor, ihbarın ardından belirlenen prosedürlere harfiyen uyarak maçı üç dakika durdurmak zorunda kaldı. Maçın durduğu sırada Taylor, stadyum güvenliği durumu değerlendirirken Newcastle kaptanı Kieran Trippier ve iki teknik direktörle yedek kulübeleri yakınında görüşme yaptı. Premier Lig, maçın durdurulmasıyla ilgili yaptığı doğrudan açıklamayla tutumunu netleştirdi.

"Bu, Premier Lig'in saha içi ayrımcılıkla mücadele protokolüne uygundur. St James’ Park'ta meydana gelen olay şimdi kapsamlı bir şekilde soruşturulacaktır. Oyuncuya ve her iki kulübe de tam desteğimizi sunuyoruz. Irkçılığın futbolumuzda ya da toplumun herhangi bir yerinde yeri yoktur. Stadyumlarımızın herkes için kapsayıcı ve misafirperver bir ortam olmasını sağlamak için paydaşlar ve yetkililerle birlikte çalışmaya devam edeceğiz," dedi lig yetkilileri.