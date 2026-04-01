Polis, Newcastle maçında Sunderland'ın oyuncusu Lutsharel Geertruida'ya yönelik ırkçı hakaretlerde bulunduğu gerekçesiyle 45 yaşındaki bir adamı gözaltına aldı
Polis, şüphelinin gözaltında olduğunu doğruladı
Daily Mail'e göre, geçen ay St James' Park'ta yaşanan rahatsız edici olayların ardından önemli bir gelişme yaşandı. Yetkililer, Gateshead bölgesinden bir şüphelinin 31 Mart'ta gözaltına alındığını doğruladı. 45 yaşındaki adam, Geertruida'ya karşı ırkçı unsurlar içeren bir kamu düzeni ihlali şüphesiyle tutuklandı. Polis, soruşturma devam ederken şüpheliyi kefaletle serbest bıraktı. İngiliz futbolunun en çekişmeli derbilerinden biri olan maç, oyuncunun ev sahibi tribünlerinden gelen hakaretli sözleri yetkililere bildirmesiyle gölgelendi.
Hakem, ayrımcılıkla mücadele protokolünü devreye soktu
Hakem Anthony Taylor, ihbarın ardından belirlenen prosedürlere harfiyen uyarak maçı üç dakika durdurmak zorunda kaldı. Maçın durduğu sırada Taylor, stadyum güvenliği durumu değerlendirirken Newcastle kaptanı Kieran Trippier ve iki teknik direktörle yedek kulübeleri yakınında görüşme yaptı. Premier Lig, maçın durdurulmasıyla ilgili yaptığı doğrudan açıklamayla tutumunu netleştirdi.
"Bu, Premier Lig'in saha içi ayrımcılıkla mücadele protokolüne uygundur. St James’ Park'ta meydana gelen olay şimdi kapsamlı bir şekilde soruşturulacaktır. Oyuncuya ve her iki kulübe de tam desteğimizi sunuyoruz. Irkçılığın futbolumuzda ya da toplumun herhangi bir yerinde yeri yoktur. Stadyumlarımızın herkes için kapsayıcı ve misafirperver bir ortam olmasını sağlamak için paydaşlar ve yetkililerle birlikte çalışmaya devam edeceğiz," dedi lig yetkilileri.
Sunderland ve Newcastle ırkçılığa karşı birleşti
O gün takımını 2-1'lik galibiyete taşıyan Sunderland teknik direktörü Regis Le Bris, maçın bitiminde endişelerini dile getirdi. Teknik direktör, defans oyuncusunun etrafında güçlü bir destek ağının kurulması gerektiğini vurguladı. Le Bris, "Maçtan sonra Lutsharel ile konuştum ve durumu iyi görünüyordu, ancak ona destek olmamız gerekiyor" dedi. Oyuncu ilk olarak kaptanı Granit Xhaka'ya durumu bildirmiş, Xhaka da hakeme haber vermişti. Newcastle United da proaktif bir tutum sergileyerek yetkililere şüphelinin kimliğinin tespit edilmesinde yardımcı oldu.
Sıfır hoşgörü, en önemli öncelik olmaya devam ediyor
Olay, geniş çapta kınama ile karşılandı ve sağlam protokollerin gerekliliğini ortaya koydu. Maç yetkilileri, oyunu durdurup olayı derhal kayıt altına alarak hukuki sürecin devam etmesini sağladılar. Yetkililer şu anda, CCTV kayıtlarından ve tanık ifadelerinden elde edilen delillerin soruşturmanın sonraki aşamaları için yeterli olmasını sağlamaya odaklanmış durumda. Futbol camiası, olaya karışan kişinin eylemlerine karşı birleşirken, Geertruida ligin dört bir yanından dayanışma mesajları aldı. Hem Northumbria Polisi hem de Premier Lig, stadyumlar her oyuncu için güvenli ve kapsayıcı hale gelene kadar durmayacaklarını yineledi.