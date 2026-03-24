Polis, ırkçı saiklerle işlendiği iddia edilen bir saldırı nedeniyle 63 yaşındaki bir adamı gözaltına aldı; saldırıya müdahale eden iki Brentford oyuncusu ise 'kanlar içinde' kaldı
Polis, tutuklamayı doğruladı
The Telegraph’ın haberine göre, Richmond’daki Queen’s Road’da meydana gelen şiddetli bir kavgayla ilgili soruşturma sonucunda 63 yaşındaki bir erkek gözaltına alındı.
Metropolitan Polisi Salı günü, söz konusu kişinin basit saldırı, mala zarar verme teşebbüsü ve ırkçı unsurlar içeren kamu düzenini bozma suçlamalarıyla gözaltına alındığını doğruladı. Soruşturma devam ederken, şüpheli kefaletle serbest bırakıldı.
Yetkililer ayrıca, aynı saatlerde ırkçı hakaretlere maruz kaldığı bildirilen ikinci bir mağdurun kimliğini de tespit etti.
Soruşturma, Brentford takımının Leeds United ile oynadığı üst düzey maçın ardından Londra'ya dönmesinden kısa bir süre sonra, Pazar günü saat 02.00 sularında polisin olay yerine çağrılmasıyla başlatıldı.
Brentford oyuncuları cesaretlerinden ötürü övgü topladı
İsimleri açıklanmayan iki A takım oyuncusunun, saldırıya tanık oldukları ve olaya müdahale ettikleri bildirildi. Kendi güvenliklerini tehlikeye atmalarına rağmen, ırkçı bir çatışma olarak nitelendirilen olayda hedef alınan bir adama yardım etmek için aceleyle koştular. Müdahale, asıl mağdurun daha fazla zarar görmesini engellese de, oyuncular çıkan arbede sonucunda kanlar içinde kaldı.
Neyse ki, hiçbir oyuncu hastaneye kaldırılmasını veya uzun süreli tıbbi tedaviyi gerektirecek kadar ciddi yaralanmadı. Haberlerde, her iki oyuncunun da bu olayın ardından "tamamen sağlıklı" olduğu belirtildi.
Takım, Elland Road'dan kendi seyahat düzenlemelerini yapma izni aldığı için oyuncular o saatte Londra'da bulunabilmişti; çoğu oyuncu milli takım görevine gitmek için hazırlanıyordu.
Saha dışı olaylara rağmen Bees yüksek uçuyor
Keith Andrews'un yönetiminde Brentford, bu sezon Premier Lig'in en büyük sürprizi oldu. Sezon başında pek çok yorumcu tarafından küme düşme mücadelesi vereceği tahmin edilen "Arılar", şu anda Şampiyonlar Ligi'ne katılma yarışında sağlam bir konumda bulunuyor.
Şu anda altıncı sıradaki Chelsea'nin sadece iki puan gerisinde ve beşinci sıradaki Liverpool'un üç puan gerisindeler.
Hafta sonu Elland Road'da oynanan ve golsüz berabere biten maç, rakip kulüplerin puan kaybettiği bir dönemde takımın ivmesini korumasına olanak tanıyan olumlu bir sonuç olarak değerlendirildi.
Kulübün sıralamadaki hızlı yükselişi, onları gerçek bir Avrupa yarışmacısı haline getirdi ve sezonu başarılı bir şekilde tamamlamak, Batı Londra ekibi için tarihi bir başarı anlamına gelecektir.
Brentford'un bundan sonraki planları neler?
Brentford, 11 Nisan'da Gtech Community Stadium'da Everton'ı ağırlayarak Premier Lig'e geri dönecek.
Bunun ardından, 2026-27 sezonunda Avrupa kupalarına katılma hedefleri açısından hayati öneme sahip olabilecek Manchester United ile oynanacak kritik maç da dahil olmak üzere zorlu bir fikstür bekliyor.