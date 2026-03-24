Polis, ırkçı saiklerle işlendiği iddia edilen bir saldırı nedeniyle 63 yaşındaki bir adamı gözaltına aldı; saldırıya müdahale eden iki Brentford oyuncusu ise 'kanlar içinde' kaldı

İsimleri açıklanmayan iki A takım oyuncusunun, saldırıya tanık oldukları ve olaya müdahale ettikleri bildirildi. Kendi güvenliklerini tehlikeye atmalarına rağmen, ırkçı bir çatışma olarak nitelendirilen olayda hedef alınan bir adama yardım etmek için aceleyle koştular. Müdahale, asıl mağdurun daha fazla zarar görmesini engellese de, oyuncular çıkan arbede sonucunda kanlar içinde kaldı.

Neyse ki, hiçbir oyuncu hastaneye kaldırılmasını veya uzun süreli tıbbi tedaviyi gerektirecek kadar ciddi yaralanmadı. Haberlerde, her iki oyuncunun da bu olayın ardından "tamamen sağlıklı" olduğu belirtildi.

Takım, Elland Road'dan kendi seyahat düzenlemelerini yapma izni aldığı için oyuncular o saatte Londra'da bulunabilmişti; çoğu oyuncu milli takım görevine gitmek için hazırlanıyordu.