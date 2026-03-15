23 yaşındaki yıldız, Cumartesi günü Everton'ın Arsenal'e 2-0 yenildiği maçta yaşanan rahatsız edici bir olayın ardından öfkesini dile getirdi. 69. dakikada oyuna giren forvet, kişisel Instagram hesabından deplasman tribününde çıkan arbedeyi gündeme getirerek, kendi arkadaşlarının azınlıkta olan bir grup taraftar tarafından hedef alındığını iddia etti.

Kavganın video kaydını paylaşan Barry, "Bu tür davranışlar stadyumda kabul edilemez. Arkadaşlarımı maçı izlemeye getiriyorum ama birkaç aptal insan yüzünden keyifleri kaçıyor. Futbol, herkesin kendini güvende ve saygı duyulduğunu hissettiği bir yer olmalı. Bu tür davranışların futbolda yeri yoktur ve kesinlikle tolere edilemez. Arkadaşlarım ve saldırıya uğrayan kişiler, taraftarlarımızın misilleme yapmasından korktukları için Arsenal kulübünün güvenlik görevlileri ve polis tarafından eşlik edilerek stadyumdan çıkarılmak zorunda kaldı."