Polis, Everton'ın yıldızı Thierno Barry'nin, Arsenal'e karşı oynanan ve kaybedilen Premier Lig maçında deplasman tribününde arkadaşlarının saldırıya uğradığı yönündeki iddialarını soruşturuyor
Barry, stadyumdaki 'kabul edilemez' şiddeti sert bir dille eleştirdi
23 yaşındaki yıldız, Cumartesi günü Everton'ın Arsenal'e 2-0 yenildiği maçta yaşanan rahatsız edici bir olayın ardından öfkesini dile getirdi. 69. dakikada oyuna giren forvet, kişisel Instagram hesabından deplasman tribününde çıkan arbedeyi gündeme getirerek, kendi arkadaşlarının azınlıkta olan bir grup taraftar tarafından hedef alındığını iddia etti.
Kavganın video kaydını paylaşan Barry, "Bu tür davranışlar stadyumda kabul edilemez. Arkadaşlarımı maçı izlemeye getiriyorum ama birkaç aptal insan yüzünden keyifleri kaçıyor. Futbol, herkesin kendini güvende ve saygı duyulduğunu hissettiği bir yer olmalı. Bu tür davranışların futbolda yeri yoktur ve kesinlikle tolere edilemez. Arkadaşlarım ve saldırıya uğrayan kişiler, taraftarlarımızın misilleme yapmasından korktukları için Arsenal kulübünün güvenlik görevlileri ve polis tarafından eşlik edilerek stadyumdan çıkarılmak zorunda kaldı."
Yetkililer, Emirates'teki kavga olayına ilişkin ortak soruşturma başlattı
Polis, ilgili görüntüler sosyal medya platformlarında yaygın bir şekilde dolaşmaya başladıktan sonra konuyu incelemeye başladığını doğruladı. Soruşturma, olaydan sorumlu kişilerin tespit edilmesi amacıyla Merseyside'daki yerel polis memurları ile Londra Metropolitan Polisi arasında ortak bir çaba olarak yürütülecek.
Sosyal medya üzerinden yayınlanan bir açıklamada, Merseyside Polisi'nin Everton'a özel hesabı şu doğrulamayı yaptı: "#ARSEVE maçının sonlarına doğru deplasman tribününde yaşanan bir kavganın videolarının internette dolaştığının farkındayız. Soruşturma için Metropolitan Polisi ile birlikte çalışıyoruz."
Everton, gerekli önlemleri alacağına söz verdi
Hill Dickinson Stadyumu yönetimi, yöneltilen suçlamalara hızlı bir şekilde tepki göstererek, çatışmanın yaşandığı olayların tüm yönleriyle inceleneceğini taahhüt etti. Kulüp, deplasman taraftarlarından her zaman gurur duymuş olsa da, Emirates Stadyumu’nda yaşanan olayların Merseyside kulübünün değerlerini ya da taraftar kitlesini yansıtmadığını açıkça belirtti.
ESPN'e göre Everton'ın resmi açıklaması şöyle: “Everton Futbol Kulübü, Emirates Stadyumu'ndaki deplasman tribününde taraftarların karıştığı bir olaydan haberdar ve olayla ilgili koşulları inceleyecektir.
Şiddet içeren veya düzensiz davranışlar kesinlikle kabul edilemez ve futbolda yeri yoktur. Bu davranışlar, Everton'ın hem evinde hem de deplasmanda gördüğü tutkulu ve sadık desteği yansıtmamaktadır. Kulüp, gerçekleri ortaya çıkarmak ve uygun önlemleri almak için ilgili makamlarla işbirliği yapacaktır."
Polis bilgi toplarken tanıklardan yardım isteniyor
Soruşturma şu anda maçın son dakikalarında deplasman tribününde oturan kişilerden delil toplamaya odaklanmış durumda. Yetkililer, olayı kaydetmiş veya kavganın tam olarak nasıl başladığını görmüş olan taraftarları, devam eden soruşturmaya yardımcı olmak üzere kendilerine başvurmaya çağırıyor.
Kulübün açıklaması, tanıkların polise başvurması yönünde bir çağrıyla sona erdi: "Olayı gören veya olaya karışan herkesin, X @MerPolCC üzerinden Merseyside Polisi ile iletişime geçmesi ve 26000206746 referans numarasını belirtmesi rica olunur." Bu olay, Max Dowman'ın muhteşem performansı sayesinde Arsenal'in üç puanı garantilediği maçın ardından, Everton için sahada zorlu geçen bir öğleden sonrasını gölgeledi.
