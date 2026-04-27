AFP
Polis, Chelsea ile oynanan FA Cup maçında homofobik tezahürat yaptıkları gerekçesiyle 16 Leeds taraftarının hakkında soruşturma açılabileceğini doğruladı
Londra Emniyet Müdürlüğü, Wembley'deki taciz vakasıyla ilgili harekete geçti
Metropolitan Polisi, Wembley'de oynanan FA Kupası yarı finalinde yaşanan homofobik tezahürat olaylarının ardından 16 Leeds United taraftarının hakkında kovuşturma açılması için işlem başlatıldığını açıkladı. Maç, stadyum içinde ve çevresinde yaşanan ayrımcı hakaret iddiaları nedeniyle gölgelendi.
Metropolitan Polisi sözcüsü şunları söyledi: “Pazar günü Wembley'de Leeds ile Chelsea arasında oynanan FA Cup Yarı Finali büyük ölçüde olaysız geçti. Stadyumda ve çevresinde ağır bedensel zarar verme (GBH), bedensel zarar verme (ABH), kavga, acil durum görevlisine saldırı, basit saldırı ve izinsiz giriş gibi suçlardan 14 kişi tutuklandı. 18 kişi daha tutuklanmadı ancak diğer suçlardan dolayı kovuşturma açılması değerlendirilmek üzere hakkında rapor tutulacak. Bunlar arasında homofobik tezahüratlarda bulunduğu görülen ve duyulan 16 Leeds taraftarı da bulunuyor.”
Homofobik hakaretlere yönelik yasal önlemler
Homofobik tezahüratlara yönelik bu odaklanma, Kraliyet Savcılık Servisi’nin 2022 yılında, yıllar boyunca sık sık Chelsea oyuncularına ve taraftarlarına yöneltilen “rent boy” tezahüratını homofobik bir hakaret olarak sınıflandırma kararının ardından geldi. Bu sınıflandırma, söz konusu ifadenin kullanıldığı tespit edilen kişilerin nefret suçu nedeniyle yargılanabileceği anlamına geliyor; yetkililer şu anda Birleşik Krallık genelindeki büyük spor etkinliklerinde bu tutumu aktif olarak uyguluyor.
Kulüp, Savile'e yönelik iğrenç alaylara yanıt verdi
Homofobik hakaretler nedeniyle yapılan tutuklamaların ötesinde, maçın merhum cinsel suçlu Jimmy Savile’e atıfta bulunan tezahüratlardan da etkilendiği bildirildi. Leeds United, rakip taraftarlar tarafından sık sık kendi taraftarlarına yöneltilen bu tezahüratları yüksek sesle kınarken, kendi taraftarlarının misilleme niteliğindeki tepkilerini de eleştirdi.
Leeds United sözcüsü daha önce The Athletic'e şunları söylemişti: "Kulübün taraftarları, her maçta rakip taraftarların bu mide bulandırıcı alaylarına maruz kalıyor. Bu, günümüz futbolunda olmaması gereken bir durum ve Jimmy Savile'in istismar kurbanları için bir utanç kaynağı. Aynı şekilde, kulüp kendi taraftarlarının misilleme niteliğindeki tezahüratlarını da onaylamıyor." Kulüp, daha sert cezai işlemlerin uygulanabilmesi için bu tür referansların resmi olarak trajedi tezahüratı olarak sınıflandırılmasını talep etti.
Saha içindeki olaylar Wembley'deki gerginliği artırıyor
Wembley'deki atmosfer, sahadaki olaylar nedeniyle zaten gergindi; bunlara Dominic Calvert-Lewin'in Marc Cucurella'nın saçını çektiği görüldüğü halde kırmızı kart görmemesi gibi tartışmalı bir hakem kararı da dahildi. Maçın fiziksel yapısı, iki takımın taraftarları arasındaki tarihi rekabetle birleşince, 82.000'den fazla taraftarın önünde gergin bir ortam yarattı.
Chelsea, Enzo Fernandez'in kafa vuruşuyla 1-0 galip gelerek 16 Mayıs'ta Manchester City ile oynayacağı finalde yerini garantiledi. Final yaklaşırken, FA ve yerel polis güçlerinin, bu yarı final karşılaşmasını gölgeleyen ayrımcı tezahüratlara karşı sıfır tolerans politikası uygulaması bekleniyor.