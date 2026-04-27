Polis, Chelsea ile oynanan FA Cup maçında homofobik tezahürat yaptıkları gerekçesiyle 16 Leeds taraftarının hakkında soruşturma açılabileceğini doğruladı

Homofobik hakaretler nedeniyle yapılan tutuklamaların ötesinde, maçın merhum cinsel suçlu Jimmy Savile’e atıfta bulunan tezahüratlardan da etkilendiği bildirildi. Leeds United, rakip taraftarlar tarafından sık sık kendi taraftarlarına yöneltilen bu tezahüratları yüksek sesle kınarken, kendi taraftarlarının misilleme niteliğindeki tepkilerini de eleştirdi.

Leeds United sözcüsü daha önce The Athletic'e şunları söylemişti: "Kulübün taraftarları, her maçta rakip taraftarların bu mide bulandırıcı alaylarına maruz kalıyor. Bu, günümüz futbolunda olmaması gereken bir durum ve Jimmy Savile'in istismar kurbanları için bir utanç kaynağı. Aynı şekilde, kulüp kendi taraftarlarının misilleme niteliğindeki tezahüratlarını da onaylamıyor." Kulüp, daha sert cezai işlemlerin uygulanabilmesi için bu tür referansların resmi olarak trajedi tezahüratı olarak sınıflandırılmasını talep etti.