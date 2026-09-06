Getty Images Sport
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Polis, Cardiff City savunmacısı Krystian Bielik'in Portsmouth taraftarıyla yaşadığı tartışmanın ardından soruşturma başlattı
Polis, Fratton Park’taki kavgayı soruşturuyor
BBC'nin haberine göre Hampshire Polisi, cumartesi günü Portsmouth'un Cardiff City'yi Championship'te 2-0 mağlup ettiği maç sırasında yaşanan bir olayı aktif olarak soruşturuyor.
Maç, Bielik'in topu ev sahibi tribünlerinden almaya çalıştığı 70. dakikada durduruldu. Sosyal medyada dolaşıma giren video görüntülerinde Bielik'in ergenlik çağındaki bir çocuğu boynundan ya da vücudunun üst kısmından tuttuğu görüldü. Buna karşılık, taraftarın görünüşe göre Bielik'e tokat attığı, ardından da ailesiyle birlikte stat görevlileri tarafından stadyumdan çıkarıldığı görüldü. Perry Ng'ye top atan başka bir taraftar da dışarı çıkarıldı.
Yetkililerden ve kulüplerden resmi açıklamalar
Hampshire Polisi, maçın hemen ardından olaya dahil olduğunu doğruladı. Bir polis sözcüsü, "Fratton Park'taki futbol maçında bir genç erkeğin basit saldırının mağduru olduğu bildirilen bir olayı soruşturduğumuzu doğrulayabiliriz. Soruşturmamız sürüyor" dedi.
Portsmouth da konuyla ilgili kendi iç soruşturmasını başlattı. Pompey'nin yayımladığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Portsmouth Futbol Kulübü, Fratton Park'ta dün oynanan maçta genç bir taraftar ile rakip takımın bir oyuncusunun karıştığı olayla ilgili taraftar endişelerinin farkındadır. Bu konu bir çocuk koruma meselesi olmaya devam ettiği ve şu anda hem kulüp hem de polis tarafından soruşturulduğu için, şu aşamada olayın koşulları hakkında daha fazla yorum yapmamız uygun olmaz."
Teknik direktörler, taç çizgisi kenarındaki tartışmaya tepki gösterdi
Maçın ardından Portsmouth teknik direktörü John Mousinho, ev sahibi taraftarların davranışı nedeniyle Cardiff City oyuncularından özür diledi. Buna karşılık Cardiff teknik direktörü Brian Barry-Murphy ise oyuncusunu savundu ve kaotik çizgi kenarı görüntüleri sırasında Bielik'in "yüzüne tokat atıldığını" öne sürdü. Cardiff City ayrıca hakemin sahadaki olayların hemen sonrasını nasıl yönettiğinden memnuniyet duyduklarını belirten kısa bir açıklama yayımladı. Açıklamada şöyle denildi: "Maç görevlilerinin, tamamı gözlerinin önünde yaşanan bu durumu maç sırasında ele alış biçiminden memnunuz. Oyuncuların korunması bizim için her zaman en büyük öncelik olacaktır."
- Getty Images Sport
Bielik için sırada ne var?
Futbol Federasyonu, hakemin resmi maç raporunda yer alan ayrıntıları inceleyecek. Bu bulgulara ve devam eden polis soruşturmasına dayanarak federasyon, Bielik'in ya da kulüplerin disiplin cezasıyla karşı karşıya kalıp kalmayacağına karar verecek. Bu arada Portsmouth ve Cardiff City, başka bir kamuoyu açıklaması yapmadan önce polis soruşturmasının sonuçlanmasını bekleyecek.
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