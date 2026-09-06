Hampshire Polisi, maçın hemen ardından olaya dahil olduğunu doğruladı. Bir polis sözcüsü, "Fratton Park'taki futbol maçında bir genç erkeğin basit saldırının mağduru olduğu bildirilen bir olayı soruşturduğumuzu doğrulayabiliriz. Soruşturmamız sürüyor" dedi.

Portsmouth da konuyla ilgili kendi iç soruşturmasını başlattı. Pompey'nin yayımladığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Portsmouth Futbol Kulübü, Fratton Park'ta dün oynanan maçta genç bir taraftar ile rakip takımın bir oyuncusunun karıştığı olayla ilgili taraftar endişelerinin farkındadır. Bu konu bir çocuk koruma meselesi olmaya devam ettiği ve şu anda hem kulüp hem de polis tarafından soruşturulduğu için, şu aşamada olayın koşulları hakkında daha fazla yorum yapmamız uygun olmaz."



