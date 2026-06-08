PlayStation ve Karim Benzema: Barcelona ve İspanya'nın genç yıldızı Lamine Yamal, elinde neden bandaj olduğunu açıkladı

Yamal, yıldırım gibi yükselişine rağmen, 2025 Ballon d'Or'da ikinci olmasıyla ilgili konuşurken büyük bir olgunluk sergiledi. Birçok kişi genç oyuncunun birinciliği hak ettiğini düşünse de, o eski Barcelona takım arkadaşı Ousmane Dembele'ye yenik düşmesinin aslında kişisel gelişimi açısından bir şans olduğunu kabul etti.

Yamal, "Dürüst olmak gerekirse, o gün olan biten her şeyden dolayı gerçekten kazanacağımı düşünmüştüm" diye itiraf etti. "Aslında Dembele'nin kazanması benim için harika bir şeydi. Büyümeme yardımcı olmasının yanı sıra, kişisel olarak kazanma zamanımın henüz gelmediğine inanıyorum. Hâlâ bir çocuktum ve Ballon d'Or'u kazanmanın ne anlama geldiğini tam olarak anlayamazdım."

Yamal, Fransız oyuncuyla hâlâ çok iyi anlaştığını belirterek şunları ekledi: "Dembele ile çok iyi anlaşıyorum... Onunla konuştum, takıldım ve çok zaman geçirdim. Daha geçen gün konuştuk ve bana nasıl olduğumu sordu... O, bir insan olarak olgunlaşmama gerçekten yardımcı oldu ve iyi bir durumda olmadığım için ayağa kalkmama yardım etti. O zamandan beri çok olgunlaştığımı ve hayatımda birçok şeyi değiştirdiğimi düşünüyorum. Ousmane için gerçekten çok sevindim. Dubai'deki ödül töreninde birlikteydik; çok iyi anlaştığımızı görebilirsiniz ve zaman zaman konuşuyoruz. Bakalım bu yıl benim yılım olacak mı."