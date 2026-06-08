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PlayStation ve Karim Benzema: Barcelona ve İspanya'nın genç yıldızı Lamine Yamal, elinde neden bandaj olduğunu açıkladı
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PlayStation olayı ve Benzema'ya yapılan saygı gösterisi
Yamal, dünya futbolunun en tanınmış isimlerinden biri haline geldi; ancak pek çok taraftar, neden elinde kalın bir bandajla sahaya çıkmaya devam ettiğini merak ediyordu. La Masia mezunu oyuncu, YouTube kanalında verdiği samimi röportajda, bu görünümün aslında bir oyun seansıyla ilgili oldukça acı verici bir başlangıcı olduğunu açıkladı.
Yamal, "Bandajlıyım çünkü PlayStation oynarken televizyona çarptım ve parmaklarım kırıldı; çok şişti" diye itiraf etti. Şişlik indiğinde, eski Real Madrid forveti Karim Benzema'ya saygı göstermek için bu görünümü korumaya karar verdiğini açıkladı. "O andan itibaren bandajladım ve bandaj gerçekten çok iyi geldi, sanki Karim Benzema gibi hissettim. KB9 şakasını yaptık ve ben de bandajı çıkarmadım. Bence harika görünüyor, o yüzden devam ediyorum."
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Dünya Kupası vaatleri ve kondisyon artışı
İspanya, Kuzey Amerika’da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası’na hazırlanırken, Yamal, La Roja’nın kupayı kaldırması halinde taraftarlara cesur bir söz verdi. "Dünya Kupası'nı kazanırsam, üç hafta boyunca sakal ve bıyık bırakacağıma söz veriyorum. Dünya Kupası'nı kazanırsam, 100 adet ayakkabı çekilişi yapacağıma söz veriyorum," dedi turnuva heyecanı artarken, yeni seçilen La Liga Sezonun En İyi Oyuncusu.
Son zamanlarda fiziksel durumu hakkında endişeler olsa da, milli takım teknik direktörü Luis de la Fuente İspanyol taraftarlara olumlu bir haber verdi. Teknik direktör, Barcelona yıldızı ve Nico Williams'ın turnuva başlangıcına kadar forma gireceklerini doğruladı. Bu haber büyük bir rahatlama yarattı ve İspanya'nın en dinamik hücum oyuncularının Cape Verde ile oynayacakları açılış maçına hazır olacağını garanti etti.
Altın Top ödülünün dürüstlüğü ve Dembélé'ye duyulan saygı
Yamal, yıldırım gibi yükselişine rağmen, 2025 Ballon d'Or'da ikinci olmasıyla ilgili konuşurken büyük bir olgunluk sergiledi. Birçok kişi genç oyuncunun birinciliği hak ettiğini düşünse de, o eski Barcelona takım arkadaşı Ousmane Dembele'ye yenik düşmesinin aslında kişisel gelişimi açısından bir şans olduğunu kabul etti.
Yamal, "Dürüst olmak gerekirse, o gün olan biten her şeyden dolayı gerçekten kazanacağımı düşünmüştüm" diye itiraf etti. "Aslında Dembele'nin kazanması benim için harika bir şeydi. Büyümeme yardımcı olmasının yanı sıra, kişisel olarak kazanma zamanımın henüz gelmediğine inanıyorum. Hâlâ bir çocuktum ve Ballon d'Or'u kazanmanın ne anlama geldiğini tam olarak anlayamazdım."
Yamal, Fransız oyuncuyla hâlâ çok iyi anlaştığını belirterek şunları ekledi: "Dembele ile çok iyi anlaşıyorum... Onunla konuştum, takıldım ve çok zaman geçirdim. Daha geçen gün konuştuk ve bana nasıl olduğumu sordu... O, bir insan olarak olgunlaşmama gerçekten yardımcı oldu ve iyi bir durumda olmadığım için ayağa kalkmama yardım etti. O zamandan beri çok olgunlaştığımı ve hayatımda birçok şeyi değiştirdiğimi düşünüyorum. Ousmane için gerçekten çok sevindim. Dubai'deki ödül töreninde birlikteydik; çok iyi anlaştığımızı görebilirsiniz ve zaman zaman konuşuyoruz. Bakalım bu yıl benim yılım olacak mı."
- Getty Images Sport
Göz ardı edilen yıldızlar ve kültürel zevkler
Konuşma meslektaşlarına geldiğinde Yamal, dünya sahnesinde hak ettikleri değeri görmediklerini düşündüğü oyuncuları hemen öne çıkardı. Oyuncunun, İspanya’da forma giyen üç ismi futbol dünyasında en çok göz ardı edilenler olarak gösterdi: Gerard Martin, Fabian Ruiz ve Mikel Merino.
18 yaşındaki oyuncu, Dünya Kupası süresince Amerika Birleşik Devletleri'nde kalmaktan duyduğu heyecanı dile getirerek, yerel mimariye ve fast food'a hayran olduğunu itiraf etti. "Sabah uyanıp bir sürü yüksek bina görmek harika olmalı," diye şaka yaptı, ancak İspanya milli takımı, ev sahibi şehirlerin kentsel karmaşasından uzak, sakin bir antrenman kampında izole bir şekilde kalmaya devam ediyor.