Financial Times'a göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi, Orta Doğu'daki savaşın bir sonucu olarak İran'ın yerine İtalya'nın geçmesini önerdi. FIFA Başkanı Gianni Infantino ise son olarak İran'ın ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek finallere (19 Haziran - 11 Temmuz) "kesinlikle" katılacağını teyit etmişti.
Playoff fiyaskosunun ardından sansasyonel bir dönüş: İtalya 2026 Dünya Kupası'na katılabilecek mi?
"Trump ve Infantino'ya İtalya'nın Dünya Kupası'nda İran'ın yerini almasını önerdiğimi teyit edebilirim," diye Financial Times'ta alıntılanan, İtalyan kökenli Trump'ın yakın danışmanı Paolo Zampolli.
Bu, onun için "bir rüya"ymış. Rapora göre bu girişimin siyasi bir nedeni de var. Böylece, son zamanlarda bozulan Trump ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni arasındaki ilişkiler yeniden düzeltilecekmiş. İkili, Trump'ın Papa XIV. Leo'ya yönelik saldırıları nedeniyle tartışmaya girmişti.
İtalya, play-off'larda Bosna-Hersek'e yenilmişti. İran, Dünya Kupası'nda G Grubu'nda yer alacak ve iki maçı Los Angeles'ta, bir maçı Seattle'da oynayacak; takımın konaklama yeri ise Arizona eyaletindeki Tucson olacak.