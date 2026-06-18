"Platini, Zidane vardı, şimdi de Michael Olise var!" Fransız efsane, FC Bayern'in süperstarından övgüyle bahsediyor

Eylül 2024’te ilk kez forma giydiği Fransa Milli Takımı’nda Olise, bu süre zarfında vazgeçilmez bir oyuncuya dönüştü. Şu ana kadar 18 milli maçta forma giydi. Bu maçlarda yedi gol attı ve beş gol pası verdi.

Vieira’nın övgüsü onun için kesinlikle önemli olmalı. Ne de olsa eski orta saha oyuncusu, neyden bahsettiğini çok iyi biliyor. Vieira, 1997 ile 2009 yılları arasında ülkesinin formasıyla toplam 107 maça çıktı. Uzun yıllar Arsenal’de forma giyen bu profesyonel futbolcu, 1998’de Fransa milli takımıyla Dünya Şampiyonu oldu ve iki yıl sonra Avrupa Şampiyonası’nı kazandı. Ayrıca 2001’de Konfederasyon Kupası’nı da kazandı.