"Michel Platini vardı, Zinedine Zidane vardı ve şimdi de Michael Olise'nin olduğunu kesinlikle düşünüyorum. Bence o, gelecekte Ballon d'Or ödülünü kazanacak bir oyuncu. En büyük sahnede parlamak için gerekli tüm özelliklere sahip," dedi Patrick Vieira, ITV Football televizyon kanalına verdiği demeçte.
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"Platini, Zidane vardı, şimdi de Michael Olise var!" Fransız efsane, FC Bayern'in süperstarından övgüyle bahsediyor
49 yaşındaki teknik adam şöyle konuştu: "Oyun anlayışını mükemmel. Oyun stili ve Mbappé’ye yaptığı pasların kalitesi gerçekten olağanüstüydü. Forvetleri gol fırsatlarına sokmak için elinden geleni yapıyor."
Olise, Fransa’nın Dünya Kupası’ndaki ilk maçı olan Senegal’e karşı 3-1’lik galibiyette iki golün hazırlayıcısı olmuştu. 66. dakikada Kylian Mbappé’ye yaptığı pas, skoru 1-0’a getiren golün başlangıcı oldu. Uzatmaların altıncı dakikasında Olise’nin pası yine Mbappé’ye ulaştı ve Mbappé, Afrikalıların skoru 2-1’e getirmesinden kısa bir süre sonra topu ağlara göndererek skoru 3-1’e sabitledi.
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Olise, Bayern’de olağanüstü bir sezon geçirdi
Olise böylece form düşüşü yaşama tehlikesinin kendisinde olmadığına açıkça kanıtladı. 24 yaşındaki oyuncu, kulüp düzeyinde de olağanüstü performanslar sergilemiş ve FC Bayern ile lig şampiyonluğu ve DFB Kupası’nı kazanarak çifte kupaya ulaşmıştı.
Rekor şampiyonu için oynadığı 52 resmi maçta Olise, 53 golde doğrudan rol oynadı. 22 golü kendisi attı, 31 golün hazırlığını yaptı. Münih’te geçirdiği iki yılın ardından, toplamda 107 resmi maçta 42 gol ve 54 asist kaydetti.
Olise, Fransa milli takımında kilit bir oyuncu haline geldi
Eylül 2024’te ilk kez forma giydiği Fransa Milli Takımı’nda Olise, bu süre zarfında vazgeçilmez bir oyuncuya dönüştü. Şu ana kadar 18 milli maçta forma giydi. Bu maçlarda yedi gol attı ve beş gol pası verdi.
Vieira’nın övgüsü onun için kesinlikle önemli olmalı. Ne de olsa eski orta saha oyuncusu, neyden bahsettiğini çok iyi biliyor. Vieira, 1997 ile 2009 yılları arasında ülkesinin formasıyla toplam 107 maça çıktı. Uzun yıllar Arsenal’de forma giyen bu profesyonel futbolcu, 1998’de Fransa milli takımıyla Dünya Şampiyonu oldu ve iki yıl sonra Avrupa Şampiyonası’nı kazandı. Ayrıca 2001’de Konfederasyon Kupası’nı da kazandı.