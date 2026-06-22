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platini vialli mauro golf cup
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Platini: "Maradona benden mi daha iyi? O iki spor yapıyordu, futbol ve basketbol..."

Juventus

Juventus'un eski Altın Top ödüllü oyuncusu, Bianconeri hakkında konuşuyor, ama sadece bununla da kalmıyor...

Vialli ve Mauro Golf Kupası Vakfı’nın 21. edisyonu için İtalya’da bulunan Michel Platini, Juventus’tan ve daha fazlasından bahsediyor…


Juventus hakkında: “Ben hayatta olduğum sürece kimse ona dokunmasın… Bu kulüp Agnelli ailesinin kulübüdür”Gazzetta.it’in haberine göre – “Geri dönüşüm mü? Bir süre önce açıkça belirtmiştim, bunu düşünmüyorum, arzulamıyorum. Yetmiş yaşında olmama rağmen hâlâ kendi dünyamı büyütmek için planlarım var, ancak bir kulüpte kurumsal görevler ve benzeri şeyler artık bana yetmez. Taraftarların her zaman canlı olan sevgisini, eskiden oluşturduğumuz takımı, Avukat’ı düşünüyorum ve Fiorentina’yı yenmiş olsaydık, şu anda burada genel olarak olumlu bir sezondan bahsediyor olurduk diye düşünüyorum. Futbol döngülerden ibarettir, yakında yeni bir Bianconeri hikayesi başlayacak...”


Ve devam ediyor: “David gibi birine daha fazla şans verir miydim? Şunu söyleyebilirim ki, benim yaptığım işi yapanlar, yani orta saha oyuncuları için takıma uyum sağlamak daha az karmaşık olabilir: Orta sahada binlerce top dokunulur, forvette ise bu takıma bağlıdır. Benim takıma uyumum mu? O grup Liam Brady’ye çok düşkündü, ama aynı zamanda onun yerine geldiğimi bana hiç hissettirmediler… Juve’ye geri dönecek miyim? Hayır. Futbola geri dönecek miyim? Evet, ama farklı bir şekilde.”



  • 48 takımlı Dünya Kupası hakkında: "Turnuvayı genişletmek doğru, yeni ülkelere bir şans vermek doğru: 48 takımın az mı yoksa çok mu olduğunu bilmiyorum, ama Afrika ülkeleri gibi ülkeler lehine bir şeyler yapılması gerektiğini biliyorum ve ayrıca, takımların o şekilde sıralandığı marş anını çok etkileyici buluyorum... Kim kazanacak? Kağıt üzerinde benim Fransa’m en güçlü takım, ama bir euroyu Portekiz’e yatırırdım...”.


    Maradona hakkında:Maradona benden daha renkli bir karakterdi ve üstelik iki spor dalında da oynuyordu, futbol ve basketbol (gülümsüyor, ed.). Diego’nun neden benden bambaşka bir dünyaya ait olduğu sorusuna bir cevap istiyorsanız, şunu söyleyebilirim ki o her zaman bir Che Guevara gibi algılandı: Sıra dışı bir hayatı vardı, ama her şeye rağmen çok iyi bir insandı. Bir fenomeninden bahsediyoruz...”.


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