Platini: "Maradona benden mi daha iyi? O iki spor yapıyordu, futbol ve basketbol..."

Vialli ve Mauro Golf Kupası Vakfı’nın 21. edisyonu için İtalya’da bulunan Michel Platini, Juventus’tan ve daha fazlasından bahsediyor…





Juventus hakkında: “Ben hayatta olduğum sürece kimse ona dokunmasın… Bu kulüp Agnelli ailesinin kulübüdür” – Gazzetta.it’in haberine göre – “Geri dönüşüm mü? Bir süre önce açıkça belirtmiştim, bunu düşünmüyorum, arzulamıyorum. Yetmiş yaşında olmama rağmen hâlâ kendi dünyamı büyütmek için planlarım var, ancak bir kulüpte kurumsal görevler ve benzeri şeyler artık bana yetmez. Taraftarların her zaman canlı olan sevgisini, eskiden oluşturduğumuz takımı, Avukat’ı düşünüyorum ve Fiorentina’yı yenmiş olsaydık, şu anda burada genel olarak olumlu bir sezondan bahsediyor olurduk diye düşünüyorum. Futbol döngülerden ibarettir, yakında yeni bir Bianconeri hikayesi başlayacak...”





Ve devam ediyor: “David gibi birine daha fazla şans verir miydim? Şunu söyleyebilirim ki, benim yaptığım işi yapanlar, yani orta saha oyuncuları için takıma uyum sağlamak daha az karmaşık olabilir: Orta sahada binlerce top dokunulur, forvette ise bu takıma bağlıdır. Benim takıma uyumum mu? O grup Liam Brady’ye çok düşkündü, ama aynı zamanda onun yerine geldiğimi bana hiç hissettirmediler… Juve’ye geri dönecek miyim? Hayır. Futbola geri dönecek miyim? Evet, ama farklı bir şekilde.”







