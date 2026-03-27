Pjanic İtalya'ya uyarıyor: "Ortalık cehenneme dönecek ve Dzeko maçları tek başına bitiriyor"

İtalya, Salı akşamı Bosna-Hersek'te, 2026 ABD-Meksika-Kanada Dünya Kupası elemeleri play-off finalinde Bosna-Hersekile karşı karşıya gelecek. Azzurri, Kuzey İrlanda'yı 2-0 mağlup ederken, Bosnalılar ise normal sürenin son dakikalarında efsanevi Edin Dzeko'nun golüyle uzatmalara taşınan maçta penaltılarda Galler'i eledi.
Sky Sport Unplugged'a röportaj veren Roma ve Juventus'un eski orta saha oyuncusu, ama her şeyden önce Bosna-Hersek milli takımının efsane ismi Miralem Pjanic, Azzurri'ye Zenica'daki Bilino Polje'de oynanacak maçın hiç de kolay olmayacağı konusunda uyarıda bulundu.