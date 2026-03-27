Wales v Bosnia and Herzegovina - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO Play-off
Pjanic İtalya'ya uyarıyor: "Ortalık cehenneme dönecek ve Dzeko maçları tek başına bitiriyor"

İtalya, Salı akşamı Bosna-Hersek'te, 2026 ABD-Meksika-Kanada Dünya Kupası elemeleri play-off finalinde Bosna-Hersekile karşı karşıya gelecek. Azzurri, Kuzey İrlanda'yı 2-0 mağlup ederken, Bosnalılar ise normal sürenin son dakikalarında efsanevi Edin Dzeko'nun golüyle uzatmalara taşınan maçta penaltılarda Galler'i eledi.


Sky Sport Unplugged'a röportaj veren Roma ve Juventus'un eski orta saha oyuncusu, ama her şeyden önce Bosna-Hersek milli takımının efsane ismi Miralem Pjanic, Azzurri'ye Zenica'daki Bilino Polje'de oynanacak maçın hiç de kolay olmayacağı konusunda uyarıda bulundu.


  • ORASI TAM BİR KAOS OLACAK

    "Ortalık tam bir kargaşaya dönecek, taraftarlar maçın son düdüğüne kadar coşkuyla tezahürat edecekler"

  • SAHADA KENDİNİ FEDA EDEN BİR TAKIM

    "Bosna nihayet özgüvenini yeniden kazandı. Bu takım sahada çok ter döken, fedakarlık yapan bir grup. Teknik direktör psikolojik ve taktiksel açıdan muazzam bir iş çıkardı ve takımda güçlü bir aidiyet duygusu hissediliyor."

  • DZEKO MAÇLARI TEK BAŞINA KARAR VERİYOR

    "Fark yaratabilecek birçok yetenekli oyuncumuz var, ancak Edin hâlâ tartışmasız en önemli isim. En zor anlarda maçı açan adam o; topu tutarak takımın hücumunu başlatmayı biliyor ve üç puan değerinde olan o zor golleri de atabiliyor. Maçları tek başına çözüyor; yaşının ilerlemesine rağmen futbol zekası hâlâ yerinde."

