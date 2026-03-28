Pjanic: "Dimarco'nun sevinci mi? Anlamıyorum, Bosna onları bekliyor ve İtalya şok olacak. Zenica'da ortalığı kasıp kavuracağız, İtalyanlar için hiç hoş olmayacak."

Bosna-Hırvatistan maçı öncesinde ortam giderek kızışıyor ve eski Juventus ve Roma orta saha oyuncusu bunun nedenini açıkladı.

İtalya, 2026 Dünya Kupası elemeleri play-off'larının son turu kapsamında Zenica'da Bosna-Hersek ile deplasmanda karşılaşacak. Salı günü Bilino Polje Stadyumu'nda saat 20.45'ten itibaren yaklaşık 9.000 kişi yer alacak, ancak stadyumun içinde ve dışında atmosfer, sadece maçın önemi nedeniyle (kazanan takım Dünya Kupası'na doğrudan katılmaya hak kazanacak) değil, aynı zamanda İtalya'nın Kuzey İrlanda'ya karşı kazandığı zaferin ardından ortaya çıkan tartışma ve Bosna'nın Galler'e karşı attığı penaltı anında Rai kameraları tarafından yakalanan Dimarco ve diğer takım arkadaşlarının sevinç gösterileri nedeniyle de oldukça hararetli olacak.


Maçın ne kadar yoğun ve İtalya için, ayrıca Zenica'ya deplasmana gidecek İtalyanlar için duygusal açıdan ne kadar zor geçeceğini bir kez daha vurgulayan kişi, Gazzetta dello Sport'a röportaj veren Juventus ve Roma'nın eski Bosnalı orta saha oyuncusu Miralem Pjanic oldu.


  • BOSNA'NIN TAMAMI BİR KAÇ SAATLİĞİNE DURACAK

    "Hiç şaşırmadım, diyelim ki bu tam da görmek istediğim bir karşılaşma. Bosna benim vatanım elbette, ama İtalya da sanki benim ikinci vatanım gibi kalbimde yer alıyor. Biz Dünya Kupası'na gitmeyi hayal ediyoruz, siz de öyle. Bakalım nasıl sonuçlanacak. Bizim için tarihi bir olay. Bosna birkaç saatliğine durma noktasına gelecek: üç milyon insan takımımızı destekleyecek. Stadyumda daha önce hiç görülmemiş bir coşku yaşanacak. Tutkumuz sizi şok edecek."

    • Reklam

  • "ATEŞ AÇACAĞIZ, İTALYANLAR İÇİN HOŞ OLMAYACAK"

    "Zenica'da ortalığı kasıp kavuracağız. İtalyanlar için orada olmak hiç de hoş olmayacak, inan bana. Oyuncuların motivasyonlu ve kendilerine güvenen hallerini gördüm. Doksan dakika boyunca, belki de daha uzun süre, bu sadece bir futbol maçı olmayacak: tam bir spor mücadelesi olacak."

  • "Mavi Takımın Zaferi mi? Onları kollarımızı açarak bekliyoruz..."

    "Dimarco ve diğer Azzurri oyuncularının sevinci mi? Açıkçası nedenini anlamıyorum... Bosna onları kollarını açarak bekliyor... (gülüyor – ed.). Bakalım nasıl sonuçlanacak. İtalya, İtalya'dır ve biz ona büyük saygı duyuyoruz. Ama kim bilir: Bu korkunç ortamda maçı iyi yönetmeleri gerekecek. Zenica'dan galibiyetle ayrılmak için karakter göstermeleri gerekecek."

