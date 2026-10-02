Suudi Ligi'nde şampiyonluğa en yakın iki takım bu: Hilal'in transferleri rekabeti belirlemeyecek

Yabancı profesyoneller Suudi futboluna katkı sağladı: Suudi Arabistan'ın Asya Kupası'nı kazanacak nitelikleri var

Küçük detaylar beni iki büyük kupadan mahrum etti: Dünya Kupası'nda teknik direktörlük yapmayı hayal ediyorum

El-Ula'daki mevcut görevinden ve daha önce Suudi futbolunu farklı bir dönemde yaşamış bir teknik direktörün tecrübesiyle José Peseiro, kulüplerin yeni bir yatırım dönemine girip dünyanın en büyük yıldızlarını kadrosuna katmasıyla ligin büyük bir dönüşüm geçirdiği yıllardan sonra, krallıktaki mevcut tabloya dair özel bir okuma sunuyor.

Kooora ile yaptığı röportajın ikinci bölümünde Peseiro, Suudi futbolunu meşgul eden pek çok dosyayı açıyor; ilk haftadan itibaren kızışan Roshn Ligi yarışından, Hilal'in çok sayıdaki transferinin rekabetin seyrine etkisine, Karim Benzema'nın liderden ayrılışından, Cristiano Ronaldo'nun Nasr'da ilk on bir oyuncusu olarak devam etmesine dair tutumuna, Mohamed Salah'a ve Suudi Ligi'nin, Mısırlı yıldızın kariyerinin bu aşamasında temsil edebileceğini düşündüğü fırsata kadar uzanan konulara değiniyor.

Peseiro ayrıca, Nijerya Milli Takımı'ndaki eski forveti Victor Osimhen'den söz ediyor; yabancı profesyonellerin ve dünya yıldızlarının Suudi oyuncular üzerindeki etkisine dair görüşünü ortaya koyuyor ve ardından Suudi futboluna dair önceki bilgisine ve milli takımın teknik ekibinin başındaki tecrübesine dayanarak Suudi Arabistan'ın Asya Kupası şampiyonluğu yarışındaki şansını değerlendiriyor.

Portekizli teknik direktör yalnızca bugünü okumakla yetinmiyor; kariyerinin en önemli anlarından iki durağa geri dönüyor: Sporting Lizbon'u UEFA Kupası finaline, ardından Nijerya Milli Takımı'nı Afrika Uluslar Kupası finaline taşıdığı anlar. Her iki maçta da kendisini şampiyonluktan mahrum ettiğini düşündüğü küçük detaylar üzerinde duruyor ve ardından henüz gerçekleşmemiş hayalini açıklıyor.

İlk bölümü okuyun:

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Ve röportajın ikinci bölümüne geçelim: