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Jose Peseiro - جوزيه بيسيروKooora
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Pizzaro, Kooora'ya özel röportajında (2/2): Salah, Suudi Arabistan fırsatını kaçırdı; Cristiano yedek bir oyuncu değil; Benzema'nın ayrılığı ise "normal"

J. Peseiro
C. Ronaldo
M. Salah
K. Benzema
Premier Lig
Al Ula
Al Hilal
Al Nassr FC
Suudi Arabistan
Asian Cup
G. Donis
Portekiz
Mısır
Fransa
Suudi Arabistan
Yunanistan

Suudi Ligi'nde şampiyonluğa en yakın iki takım bu: Hilal'in transferleri rekabeti belirlemeyecek

Yabancı profesyoneller Suudi futboluna katkı sağladı: Suudi Arabistan'ın Asya Kupası'nı kazanacak nitelikleri var

Küçük detaylar beni iki büyük kupadan mahrum etti: Dünya Kupası'nda teknik direktörlük yapmayı hayal ediyorum

El-Ula'daki mevcut görevinden ve daha önce Suudi futbolunu farklı bir dönemde yaşamış bir teknik direktörün tecrübesiyle José Peseiro, kulüplerin yeni bir yatırım dönemine girip dünyanın en büyük yıldızlarını kadrosuna katmasıyla ligin büyük bir dönüşüm geçirdiği yıllardan sonra, krallıktaki mevcut tabloya dair özel bir okuma sunuyor.

Kooora ile yaptığı röportajın ikinci bölümünde Peseiro, Suudi futbolunu meşgul eden pek çok dosyayı açıyor; ilk haftadan itibaren kızışan Roshn Ligi yarışından, Hilal'in çok sayıdaki transferinin rekabetin seyrine etkisine, Karim Benzema'nın liderden ayrılışından, Cristiano Ronaldo'nun Nasr'da ilk on bir oyuncusu olarak devam etmesine dair tutumuna, Mohamed Salah'a ve Suudi Ligi'nin, Mısırlı yıldızın kariyerinin bu aşamasında temsil edebileceğini düşündüğü fırsata kadar uzanan konulara değiniyor.

Peseiro ayrıca, Nijerya Milli Takımı'ndaki eski forveti Victor Osimhen'den söz ediyor; yabancı profesyonellerin ve dünya yıldızlarının Suudi oyuncular üzerindeki etkisine dair görüşünü ortaya koyuyor ve ardından Suudi futboluna dair önceki bilgisine ve milli takımın teknik ekibinin başındaki tecrübesine dayanarak Suudi Arabistan'ın Asya Kupası şampiyonluğu yarışındaki şansını değerlendiriyor.

Portekizli teknik direktör yalnızca bugünü okumakla yetinmiyor; kariyerinin en önemli anlarından iki durağa geri dönüyor: Sporting Lizbon'u UEFA Kupası finaline, ardından Nijerya Milli Takımı'nı Afrika Uluslar Kupası finaline taşıdığı anlar. Her iki maçta da kendisini şampiyonluktan mahrum ettiğini düşündüğü küçük detaylar üzerinde duruyor ve ardından henüz gerçekleşmemiş hayalini açıklıyor.

İlk bölümü okuyun:

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Ve röportajın ikinci bölümüne geçelim:

  • Eski kulübün Hilal birçok yıldızla anlaşma sağladı, diğer kulüplerse mali nedenlerle bazı profesyonel oyuncularını kaybetti. Sence bu fark şampiyonluk yarışını etkileyebilir mi?

    Hilal, zaten kadrosunda seçkin oyunculara sahip olmasına rağmen gücünü artırmak için yüksek kalitede, seçkin oyuncularla anlaşma yaptı; yine de bence şampiyonlukların kazanılmasını belirleyebilecek başka etkenler de var. Bu etkenler organizasyon, yapı ve liderlikle ilgili.

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    Karim Benzema'nın Hilal'den ayrılışına şaşırdınız mı?

    Ayrılış nedenlerini bilmiyorum, ancak futbolda oyuncuların dahil oldukları bazı projelerde başarılı olamamaları doğal bir durumdur.

  • Nijerya Milli Takımı'ndaki eski takım arkadaşın Victor Osimhen'in adı, birçok kez Hilal'e transfer olmakla gündeme geldi. Suudi Arabistan'daki atmosfere uyum sağlayabileceğini düşünüyor musun?

    Victor Osimhen seçkin bir forvet; ender rastlanan bir çalışma ahlakına ve rekabetçi bir hırsa sahip. Her türlü ortama uyum sağlardı. Suudi Arabistan'ı seçseydi, ligin en parlak yıldızlarından biri olurdu, çünkü oyuna olan bağlılığı mutlak.

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    Mohamed Salah, Suudi Arabistan Profesyonel Ligi'ne katılmaya yakındı. Trabzonspor'a transfer olarak hata yaptığını düşünüyor musunuz?

    Salah bir ikon. Kendisi için en iyisinin ne olduğunu bilecek olan odur, ama açıkçası, kariyerinin bu aşamasında Suudi Ligi'nin onun için ideal sahne olduğunu düşünüyorum. Suudi projesinin en önde gelen simgelerinden biri olarak burada bulunma fırsatı kaçtı.

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    Ange Postecoglou'nun yerinde olsaydınız, Cristiano Ronaldo'ya düzenli olarak ilk 11'de yer verir miydiniz, yoksa yaşının ilerlemesi nedeniyle onu yedek oyuncuya mı dönüştürürdünüz?

    Onu her zaman oynatacaktım. Cristiano sıradan bir oyuncu değil. Bu tutkuya ve enerjiye sahip olduğu sürece, sahada olmalı. Çevresindeki herkesi daha iyi olmaya zorluyor ve bu sezonun başında da zaten gördüğümüz gibi, gol atmaya ve maçları çözmeye devam ediyor.

  • Suudi futbolunu tamamen farklı bir dönemde yaşadın. Sence dünya yıldızlarının gelişi Suudi oyunculara gerçekten fayda sağladı mı, yoksa yabancı oyuncuların fazlalığı onların oynama fırsatlarını ve gelişimlerini mi etkiledi?

    Çok büyük katkı sağladılar ve sağlamaya da devam ediyorlar. Daha önce Ballon d'Or kazanmış ya da bir Avrupa şampiyonluğu elde etmiş bir oyuncunun yanında her gün antrenman yapmak, herhangi bir yerli oyuncunun seviyesini yükseltir. Beklentiler arttı ve bu, Suudi Arabistan Millî Takımı'nı çok daha olgun bir hale getirecek.

    Suudi futbolunun şu andaki durumu, Hilal ve Suudi Arabistan Millî Takımı'nın teknik direktörü olduğum dönemde yaşadıklarımla kıyaslanamaz. Her seviyede ve her yönden futbol muazzam bir şekilde gelişti. Tüm bu yatırım ve gelişim, kısa ve orta vadede meyvesini verecek.

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    Yunan teknik direktör Georgios Donis yönetimindeki Suudi Arabistan'ın kendi evinde Asya Kupası'nı kazanabileceğine inanıyor musunuz?

    İhtiyaç duyduğu tüm koşullara sahip. Kendi sahasında oynamanın avantajı çok güçlü ve Donis Suudi gerçekliğini çok iyi tanıyor. Suudi Arabistanlı oyuncular her zamankinden daha iyi hazırlanmış durumda ve karşılaşacakları güçlü rakiplere karşı bile çok iyi şanslara sahipler.

  • Bu sezon Suudi Profesyonel Ligi'nin şampiyonluğunu kimin kazanmasını bekliyorsunuz?

    Benim görüşüme göre mevcut şampiyon Nassr ve Hilal, şampiyonluk için en güçlü adaylar.

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    Antrenörlük kariyerinde bir maçı yeniden oynama fırsatın olsaydı, Afrika Uluslar Kupası finalini mi yoksa UEFA Avrupa Ligi finalini mi seçerdin ve neyi değiştirirdin?

    İmkânsız bir seçim bu, çünkü birinin önemini diğerine kıyasla bir kenara koyamam. İkisi de kariyerimin en yüksek iki noktasını temsil ediyor ve her ikisi de muazzam bir yetkinlik ve özverinin ürünü olan iki yolculuğun zirvesidir.

    UEFA Kupası finali, Sporting Lizbon tarihinde derin bir iz bırakan bir olaydı ve o kupayı hak ediyorduk. Öte yandan, Nijerya ile Afrika Uluslar Kupası finalinin tarifi imkânsız sosyal ve duygusal bir boyutu vardı. 200 milyondan fazla insanın umutlarını ve sevincini temsil ediyorduk.

    Neyi değiştirirdim meselesine gelince, bunu belirlemek çok zor. Elit seviyedeki futbolda, özellikle de bu ölçekteki finallerde, taktiksel çalışma ve hazırlık en üst noktaya kadar götürülür, ancak sonuç nihayetinde en küçük ayrıntılara bağlı kalır. Mesele bir değişikliği ya da oyun biçimini değiştirmek değil, üzerinde antrenman yapılamayacak o küçük anlara hükmetmekle ilgilidir: direğe çarpıp dışarı çıkan bir top, muazzam bir yorgunluğun ağırlığı altında saniyenin bir bölümünde alınan bir karar ya da savunmadaki bir ayrıntıda etkililik. Fakat geriye kalan şey, o projelere liderlik etmenin ve o takımları en büyük sahneye taşımanın verdiği muazzam gururdur.

  • Kulüplerle ve milli takımlarla yaşadığın onca tecrübeden sonra, José Peseiro'nun hâlâ gerçekleştirmek için çabaladığı teknik direktörlük hayali nedir?

    Şu an için asıl hedefim el-Ula ile şampiyonluğu (Suudi Birinci Lig şampiyonluğunu) kazanmak; bu da bana yüzde 100 tatmin veren bir hedef. Gelecekte ise, bir milli takımla Dünya Kupası'nda yer alma hedefini gerçekleştirmek isterim. Ama her şeyden önce en büyük arzum, bu mesleğe bugün hissettiğim tutku ve enerjiyle devam etmek.