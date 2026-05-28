Sky'ın haberine göre, Filipe Luis son dönemde Bayer 04'ün teknik direktör koltuğu için en çok tercih edilen isimmiş. Her ne kadar "somut B ve C seçenekleri" de olsa, Simon Rolfes ve Fernando Carro'nun başını çektiği spor yönetimi, Flamengo'nun başarılı teknik direktörünü (3 yılda 8 şampiyonluk) tercih etmiş.

"B ve C seçenekleri" şimdi yeniden gündeme gelebilir. Luis'in yanı sıra, son zamanlarda Crystal Palace'tan Oliver Glasner ve AFC Bournemouth'tan Andoni Iraola da Werkself ile anıldı. Her iki teknik direktör de kulüplerinde sözleşme uzatmama kararı almış ve 1 Temmuz'dan itibaren serbest kalacaklar.

Glasner, Çarşamba günü Eagles ile oynadığı son maçta, 2022'de Eintracht Frankfurt ile kazandığı sansasyonel Avrupa Ligi zaferinin ardından ikinci Avrupa kupasını kazandı. Conference League finalinde Premier Lig kulübü, Rayo Vallecano'yu 1-0 mağlup etti.

Bild gazetesi, Glasner'in Leverkusen'deki görevi ciddi olarak düşündüğünü ve hatta görüşmelerin ileri aşamaya geldiğini bildiriyor. Buna göre, Cuma günü iki taraf arasında "çok somut" bir gelişme yaşanacak.