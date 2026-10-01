AFP
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‘Pişmanlık yok’ - Zinedine Zidane, Fransa ile İtalya maçı öncesinde Marco Materazzi’ye attığı kafa hakkında sessizliğini bozdu
Berlin'in hayaletiyle yüzleşmek
Zidane, perşembe günü düzenlenen basın toplantısında futbolcu olarak çıktığı son maçla ilgili sorularla karşılaştı. 2006 Dünya Kupası finalinin uzatma dakikalarında Materazzi'ye göğsünden kafa attığı için kırmızı kart görmüştü.
Fransa'nın İtalya ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi maçı öncesinde Zidane, futbolculuk kariyerine damga vuran bu kırmızı kartla ilgili hislerini netleştirdi. Fransa, deplasmanda oynadığı ilk iki maçı 1-0 kazandı ve bu da cuma gününü kısa süre önce göreve getirilen teknik direktör için merakla beklenen bir iç saha dönüşüne dönüştürdü.
- AFP
Olay konusunda sıfır pişmanlık
İtalya'nın sonunda penaltılarla kazandığı finalin büyüklüğüne rağmen, Zidane bakış açısında kararlılığını koruyor. Dünyada dolaşmaya devam eden görüntüler hakkında soru sorulan Zidane, olay yaratan o çarpışmaya dair son derece açık sözlü bir değerlendirmede bulundu.
"O günden beri Materazzi ile konuşmadım. Yaptığım şeyle gurur duymuyorum, bunu hep söyledim, ama aynı zamanda hiçbir pişmanlık da duymuyorum. Bu, kariyerimin bir parçası. Neyse ki kariyerimde yaptığım tek şey bu değildi. Olumlu ve keyifli anlar da var, ben de onları hatırlamayı tercih ediyorum. Bir kariyer sadece harika anlardan oluşamaz."
Duygusal bir şekilde ana vatana dönüş
Cuma günü, Zidane'ın temmuz ayı sonlarında Didier Deschamps'ın yerine geçmesinden bu yana ilk kez Stade de France'ta ev sahibi takım kulübesine oturacak olmasıyla önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor. Onun statta son kez bulunması, 2006'da Meksika'ya karşı oynanan bir hazırlık maçında futbolcu olarak gerçekleşmişti.
Zidane, yaklaşık 80 bin taraftardan oluşacak kapalı gişe kalabalık için büyük heyecan duyduğunu dile getirdi. Fransa, diz sakatlığı nedeniyle kadrodan çekilen Kylian Mbappe'den yoksun şekilde sahaya çıkacak, ancak Zidane güvenebileceği 23 kişilik, yeterli bir kadroya sahip olduğunu vurguladı.
- AFP
Fransa için sırada ne var?
Fransa, cuma günü İtalya'yı ağırladıktan sonra dikkatini UEFA Uluslar Ligi kampanyasının geri kalanına çevirecek. Zidane, Mbappe gibi kilit oyunculardan yoksunken taktik vizyonunu oturtmayı sürdürürken, A Grubu'nun zirvesindeki yerlerini sağlamlaştırmak için kritik bir iç saha galibiyeti almayı hedefleyecek.
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