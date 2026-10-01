‘Pişmanlık yok’ - Zinedine Zidane, Fransa ile İtalya maçı öncesinde Marco Materazzi’ye attığı kafa hakkında sessizliğini bozdu

Cuma günü, Zidane'ın temmuz ayı sonlarında Didier Deschamps'ın yerine geçmesinden bu yana ilk kez Stade de France'ta ev sahibi takım kulübesine oturacak olmasıyla önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor. Onun statta son kez bulunması, 2006'da Meksika'ya karşı oynanan bir hazırlık maçında futbolcu olarak gerçekleşmişti.

Zidane, yaklaşık 80 bin taraftardan oluşacak kapalı gişe kalabalık için büyük heyecan duyduğunu dile getirdi. Fransa, diz sakatlığı nedeniyle kadrodan çekilen Kylian Mbappe'den yoksun şekilde sahaya çıkacak, ancak Zidane güvenebileceği 23 kişilik, yeterli bir kadroya sahip olduğunu vurguladı.